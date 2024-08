Trà My chia sẻ: “Show diễn này có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức tại chính quê ngoại của Trà My. Dù là lần đầu tiên đến với Cao Bằng, My đã thấy cảm giác thân thương, quen thuộc với những cảnh đẹp và con người nơi đây. Mình tự hào và hạnh phúc khi trở thành một phần của show diễn và chắc chắn sẽ quay trở lại đây thêm nhiều lần nữa trong những ngày không xa”.