Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài tung bộ ảnh bầu cực xịn bên thầy dạy pickleball, bụng bầu vượt mặt vẫn xinh xuất sắc!
Nguyễn Thu Hoài - nàng hoa khôi của làng bóng chuyền Việt Nam - một lần nữa khiến dân tình “đứng hình” trước visual cực phẩm dù đã bụng bầu vượt mặt,
Dù đang ở tháng thứ 7 thai kỳ, bụng bầu vượt mặt nhưng Thu Hoài vẫn rạng rỡ với nụ cười tươi xinh, thần thái cuốn hút không hề giảm, khiến ai nấy đều phải trầm trồ.
Trong loạt ảnh, nàng hoa khôi bóng chuyền khoe trọn vóc dáng mẹ bầu thanh thoát, kết hợp với gu thời trang tinh tế. Sự hòa quyện giữa vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng và thần thái sporty chính là điểm nhấn giúp Thu Hoài “ghi điểm tuyệt đối” trong mắt người hâm mộ.
Thu Hoài vác bụng bầu lên nhận bằng tốt nghiệp, nhan sắc xinh đẹp tuyệt đối
Thu Hoài trong hình ảnh mẹ bầu xinh đẹp, thần thái bảo sao được ưu ái gọi là hoa hậu giới thể thao