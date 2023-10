Hoa hậu Thùy Tiên cùng Mắt kính HMK ra mắt BST Eyes Found You

Chiến dịch không chỉ mang đến nhiều thiết kế gọng bắt kịp xu hướng và vô cùng thời thượng, mà còn truyền tải thông điệp ý nghĩa về đôi mắt "biết nhìn nhận", "biết yêu thương" và "biết đồng hành".



Đôi nét về chiến dịch Mắt Biết

Bắt nguồn từ việc thấu hiểu khao khát được thể hiện yêu thương với những người mình trân quý, nhưng không phải ai cũng dễ dàng bày tỏ hết tấm lòng bằng ngôn từ, mắt kính HMK muốn thông qua chiến dịch Mắt Biết để gợi nhắc mọi người về tầm quan trọng cũng như sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong đôi mắt mà nhiều người vô tình lãng quên.

Hoa hậu Thùy Tiên kết hợp với mắt kính HMK cho ra mắt bộ sưu tập kính mắt mèo mới Eyes Found You

Với thông điệp xuyên suốt: "Look me in the eyes, you’ll see it all", Mắt kính HMK kết hợp cùng Hoa Hậu Hòa Bình Thế giới 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho ra mắt loạt series bộ sưu tập Mắt Biết. Bộ sưu tập pha trộn giữa những thiết kế đơn giản, tinh tế nhưng không kém phần cá tính - được thổi thêm làn gió mới từ tinh thần năng động, mạnh mẽ, phóng khoáng. Qua đó, BST truyền tải thông điệp về đôi mắt không chỉ để nhìn mà còn biết bày tỏ, thấu cảm, kết nối và rồi biết nhìn nhận, biết yêu thương, biết đồng hành.



Mắt Biết - Đôi mắt biết nhìn nhận, biết yêu thương, biết đồng hành

Một trong những điểm sáng của chiến dịch không thể không nhắc đến tên của chiến dịch này: "Mắt Biết". Lấy cảm hứng từ đôi mắt biếc to, tròn và rất cuốn hút, "mắt biết" được biến tấu như một cách chơi chữ đồng âm nhấn mạnh vào tầm quan trọng của đôi mắt, nó không chỉ sở hữu nét đẹp bên ngoài mà còn nói lên vẻ đẹp sâu bên trong.



Chiến dịch Mắt Biết được chia làm ba giai đoạn xuyên suốt: "Mắt biết nhìn nhận", "Mắt biết yêu thương", "Mắt biết đồng hành". HMK không chỉ mang đến các bộ sưu tập gọng kính mới và đậm cá tính mà còn truyền tải những thông điệp ý nghĩa cùng các hoạt động, thử thách vô cùng thú vị.

Chính thức kết hợp với hoa hậu Thùy Tiên ra mắt bộ sưu tập đầu tiên trong series Mắt Biết: Eyes Found You

Mở đầu series Mắt Biết với chữ F đầu tiên - FOUND, HMK kết hợp với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho ra mắt bộ sưu tập gọng kính mắt mèo Eyes Found You, đồng âm với cụm từ "I found you" quen thuộc truyền tải thông điệp ý nghĩa về đôi mắt biết "nhìn nhận". Không cần dùng đến ngôn từ, đôi mắt sẽ thấu hiểu mọi cảm xúc từ đó giúp bạn tự tin thể hiện chính mình.

Eyes Found You collection - bộ sưu tập gọng kính mắt mèo với thiết kế phá cách, cá tính và thời thượng

Lấy cảm hứng từ sự mạnh mẽ, độc lập nhưng cũng vô cùng duyên dáng, tinh tế của hoa hậu Thùy Tiên, HMK tạo nên các phiên bản gọng kính mắt mèo có thiết kế tối giản nhưng đầy phong cách và cuốn hút. Qua đó, Eyes Found You collection thể hiện cá tính năng động và nhiệt huyết tuổi trẻ, họ hiểu rõ bản thân, nhận ra điều quan trọng nhất với chính mình và luôn thể hiện cá tính riêng mà không ngần ngại.



Hoa hậu Thùy Tiên là sự kết hợp hoàn hảo nhất cho chiến dịch Mắt Biết của mắt kính HMK

Thông qua BST này, HMK cùng hoa hậu Thùy Tiên cũng gửi lời nhắn nhủ tới người trẻ rằng hãy cứ sống hết mình, để đôi mắt tìm kiếm, nhận ra những điều quan trọng nhất và không ngừng phấn đấu vì điều đó. Đừng để ý quá nhiều đến đánh giá của những người xung quanh, bạn hãy tỏa sáng theo cách riêng của bạn.



Chiêm ngưỡng trọn vẹn các siêu phẩm gọng kính mắt mèo Eyes Found You collection được diện bởi hoa hậu Thùy Tiên dưới đây và đừng quên đến ngay chi nhánh HMK gần nhất để trải nghiệm bộ sưu tập kính mắt mèo mới này nhé!

Hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên xinh đẹp rạng rỡ trong bộ sưu tập gọng kính mắt mèo mới Eyes Found You

