Vòng thi trình diễn áo tắm trong khuôn khổ Miss Grand International 2024 diễn ra tại Pattaya, Thái Lan vào trưa 13/10 với sự tham gia của 72 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới.

Đây là phần thi quan trọng để các thí sinh phô diễn vẻ đẹp hình thể và kỹ năng catwalk.

Hoa hậu Quế Anh trình diễn bikini ở Miss Grand International 2024.

Hoa hậu Quế Anh - đại diện Việt Nam gây ấn tượng với chiều cao 1,73m; số đo ba vòng 86-62-89cm và làn da trắng sáng, mịn màng.



Cô lựa chọn layout tóc xoăn với lối makeup nhấn nhá ở phần mắt, giúp diện mạo thêm phần thu hút. Trong trang phục áo tắm 2 mảnh gợi cảm, Quế Anh tự tin sải bước, khoe kỹ năng catwalk chuyên nghiệp.

Trên mạng xã hội, nhiều người khen ngợi phần trình diễn của Quế Anh, tuy nhiên một số ý kiến cho rằng nàng hậu trang điểm không phù hợp và còn quá an toàn.

Trong vòng thi này, các thí sinh khác được khán giả đánh giá cao là Philippines, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Colombia, Indonesia...

Trước đó, đại diện Việt Nam cũng mang đến màn trình diễn sôi động ở vòng sơ loại phần thi Grand Voice - Tài năng ca hát. Cô thể hiện 2 ca khúc Like that sôi động và Everytime we touch với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Phần trình diễn không quá xuất sắc, nhưng vẫn giúp Quế Anh được gọi tên vào top 15.

Võ Lê Quế Anh sinh năm 2001, đăng quang Miss Grand Vietnam 2024. Mỹ nhân 23 tuổi từng đạt nhiều thành tích trên đấu trường nhan sắc cấp thành phố như Á khôi ĐH Huế 2020, Top 40 Hoa hậu Việt Nam 2020 và Á hậu 1 Du lịch Đà Nẵng 2022.

Hoa hậu Quế Anh.

Dù được xem là một trong số nhân tố nổi bật tại cuộc thi, song Quế Anh vẫn chưa biết cách để lại ấn tượng đẹp. Một số sự cố trong những ngày đầu ít nhiều khiến đại diện Việt Nam mất thiện cảm trong mắt khán giả quốc tế.

Dẫu vậy, một điểm cộng của Quế Anh tại cuộc thi năm nay đó chính là gu thời trang nổi bật. Tiêu chí của Miss Grand International là tìm kiếm một cô gái nóng bỏng, năng lượng và Quế Anh đang làm khá tốt điều này. Nhiều khán giả nhắn nhủ nên cho Quế Anh một cơ hội để khắc phục được những nhược điểm, để đại diện Việt Nam năm nay có thể tự tin tỏa sáng tại đấu trường quốc tế.

Miss Grand International 2024 đã đi được nửa chặng đường. Nhiều ứng cử viên sáng đã lộ diện. Sau vòng thi ở Pattaya, 72 cô gái sẽ trở lại Bangkok để tiếp tục các tham gia hoạt động, thi trang phục dân tộc, phỏng vấn kín... trước khi bước vào chung kết tối 25/10.