Hoa hậu Hong Kong 2025 mặc bikini cũng bị chê xấu

Hoa hậu Hong Kong lần đầu tổ chức vào đầu thập niên 1970, nhiều gương mặt được phát hiện sau cuộc thi này như Trương Mạn Ngọc, Lý Gia Hân, Viên Vịnh Nghi, Quách Ái Minh, Chung Sở Hồng, Quách Khả Doanh, Từ Tử San, Hồ Hạnh Nhi... Hơn 10 năm qua, chất lượng cuộc thi bị chê ngày càng đi xuống, những người đăng quang không nổi bật nhan sắc, ít thí sinh tạo được dấu ấn trong sự nghiệp. Người đăng quang năm ngoái là người mẫu kiêm ca sĩ Nghê Nhạc Lâm. Trong ảnh là Văn Nhã Nghi (trái), 26 tuổi, cao 1,68 m, kinh doanh dược phẩm và Viên Văn Tĩnh (Jane), 27 tuổi, cao 1,74 m, là trợ lý giám đốc.