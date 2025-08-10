Hoa hậu Hong Kong 2025 mặc bikini cũng bị chê xấu

Trong buổi chụp hình, thí sinh Thi Vũ Kỳ (phải), 26 tuổi, cao 1,66 m, hiện là nhân viên ngân hàng cho biết đã giảm 14 kg trước khi bắt đầu cuộc thi. Tuy nhiên, Thi Vũ Kỳ vẫn chưa hài lòng với hình thể hiện tại của mình và cố gắng khi tới đêm chung kết sẽ giảm 4 kg. "Lượng mỡ trong cơ thể tôi hiện dưới 20%, và hôm nay tôi đang có vóc dáng khá tốt. Nếu tôi có thể giảm thêm 4 kg nữa thì sẽ hoàn hảo. Thực ra, ngoài đời thì không vấn đề gì, nhưng trước ống kính thì không ổn", Thi Vũ Kỳ chia sẻ. Ảnh trái là thí sinh Cam Vịnh Ninh, 26 tuổi, cao 1,71 m.