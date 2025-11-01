Hoa hậu Điện ảnh Sella Trương tỏa sáng trong đầm đỏ Lê Thanh Hòa, đeo kim cương đắt giá tại Star Awards 2025

Bộ đầm với những đường cắt xẻ tinh tế giúp tôn trọn hình thể quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, cá tính vốn là đặc trưng của phong cách Sella Trương. Màu đỏ kết hợp bộ trang sức cao cấp giúp nàng hậu trở nên nổi bật, gợi nhớ hình ảnh người phụ nữ hiện đại – vừa bản lĩnh, vừa mềm mại. Tổng thể được hoàn thiện bằng layout trang điểm nhẹ nhàng và kiểu tóc bới cao, mang lại vẻ đẹp sang trọng, cuốn hút trong từng khung hình.

Giữa không gian được trang trí ngập tràn sắc hoa đỏ của sự kiện, Sella Trương như một "nàng thơ" rực rỡ – biểu tượng cho vẻ đẹp tự tin, độc lập và tinh tế.

Sinh năm 1992, Sella Trương từng đăng quang danh hiệu Hoa hậu Điện ảnh TP.HCM 2016, khi mới 24 tuổi. Sau thời gian hoạt động nghệ thuật trong nước, cô sang Mỹ sinh sống và kinh doanh, đồng thời trau dồi thêm về lĩnh vực thời trang và diễn xuất. Trở lại Việt Nam trong thời gian gần đây, người đẹp gây chú ý với phong cách ngày càng trưởng thành, sang trọng và chuyên nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh của một nàng hậu, Sella Trương còn là gương mặt quen thuộc của các show thời trang lớn trong nước, từng xuất hiện trong nhiều bộ sưu tập của những nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh đó, cô cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, dành nhiều thời gian cho các dự án cộng đồng tại Việt Nam.

Trên màn ảnh, Sella Trương từng tham gia các dự án phim như Gọi nắng, Xúc xắc mùa thu, Ê ông già, yêu ha… Với cô, diễn xuất không chỉ là đam mê mà còn là cách để trải nghiệm những lát cắt khác nhau của cuộc sống. "Tôi muốn quay lại màn ảnh trong thời gian tới, nhưng sẽ chọn những dự án phù hợp hơn với độ chín của mình hiện nay," người đẹp từng chia sẻ.

Năm 2025 được xem là thời điểm Sella Trương đánh dấu sự trở lại trong lĩnh vực nghệ thuật. Cô không giấu khát vọng tiếp tục phát triển hình ảnh theo hướng "beauty icon hiện đại" – người phụ nữ vừa có tri thức, vừa có gu thẩm mỹ, biết lan tỏa năng lượng tích cực thông qua phong cách sống và thời trang.

Hình ảnh xuất hiện chỉn chu, được đầu tư kỹ lưỡng tại Harper's Bazaar Star Awards 2025 là minh chứng rõ ràng cho sự nghiêm túc của cô với nghệ thuật và hình ảnh cá nhân. Từ việc lựa chọn trang phục, trang sức đến từng chi tiết trang điểm đều được tính toán kỹ để mang đến tổng thể hài hòa, thể hiện đẳng cấp và gu thẩm mỹ tinh tế.

Sella Trương chia sẻ, cô luôn quan niệm: "Thời trang không chỉ để đẹp mà còn là cách thể hiện bản lĩnh và câu chuyện riêng của mỗi người phụ nữ." Và có lẽ, chính sự nhất quán trong phong cách giữa cái đẹp, trí tuệ và bản lĩnh đã giúp nàng hậu tiếp tục tỏa sáng sau gần một thập kỷ đăng quang.

Trang phục: NTK Lê Thanh Hòa

Trang điểm: Phúc Nghĩa

Tóc: Trương Nguyễn

Ảnh: Tiến Nguyễn

Trang sức: Kim cương CAO