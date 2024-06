Hồ Ngọc Hà và Phạm Thanh Hằng gợi ý 5 mẫu giày cần có trong tủ đồ của phụ nữ trên 40 tuổi

Giày dép chiếm một phần quan trọng khi hoàn thiện phong cách. Món thời trang này có thể tạo sự cân bằng cho outfit, nâng tầm vẻ thanh lịch và tôn dáng hiệu quả. Nếu phụ nữ trên 40 tuổi muốn mặc đẹp hơn, các quý cô hãy lựa chọn giày dép một cách khéo léo. Tuy nhiên chưa cần suy nghĩ nhiều, các quý cô có thể tham khảo 2 mỹ nhân 40+ mặc đẹp là Phạm Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà 5 mẫu giày cần có trong tủ đồ để sành điệu mọi lúc mọi nơi.

Giày màu be

Giày màu be tươi tắn và nổi bật hơn so với các mẫu giày mang tông màu đen, nhưng vẫn có sự trang nhã. Các quý cô trên 40 tuổi nên bổ sung sandal phóng khoáng hoặc giày búp bê tông màu be cho tủ đồ để trẻ hóa phong cách mùa hè.

Giày màu be còn tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn và vóc dáng thêm cao ráo, thanh thoát. Mẫu giày màu trung tính này có thể kết hợp được với mọi kiểu trang phục, đặc biệt là các outfit mang tông màu sáng như trắng, pastel hay xanh denim làm chủ đạo.

Giày cao gót mũi nhọn

Giày cao gót mũi nhọn là một trong những mẫu giày kinh điển trong tủ đồ. Các quý cô ở mọi độ tuổi đều nên có mẫu giày không bao giờ lỗi mốt này. Đối với phụ nữ trên 40 tuổi, giày cao gót mũi nhọn sẽ hoàn thiện các bộ cánh công sở hay outfit đi sự kiện chuẩn sang trọng, quý phái. Thiết kế giày cao gót mũi nhọn còn mang đến hiệu quả kéo chân thon dài, các quý cô càng có thêm lý do để bổ sung món thời trang này cho tủ đồ nhằm nâng tầm phong cách.

Giày sneaker trắng

Bên cạnh các mẫu giày đứng dáng, quý cô trên 40 tuổi cũng nên bổ sung cho tủ đồ kiểu giày năng động, khỏe khoắn như sneaker trắng. Kiểu giày này giúp tổng thể trang phục thêm trẻ trung, tươi tắn. Bên cạnh đó, với tông màu trang nhã làm chủ đạo, giày sneaker trắng cũng đảm bảo sự hài hòa cho tổng thể trang phục.

Giày sneaker trắng không chỉ phù hợp với các set áo thun và quần jeans, hay áo hai dây + quần short phóng khoáng, mẫu giày này còn kết hợp ăn ý với những bộ váy điệu đà mà không làm giảm đi nét nữ tính.

Sandal cao gót quai ngang

Sandal cao gót là mẫu giày đậm chất hè. Không chỉ mang đến sự sang trọng cho phong cách, sự xuất hiện của đôi sandal còn giúp tổng thể trang phục thêm phóng khoáng, trẻ trung. Hồ Ngọc Hà và Phạm Thanh Hằng đều yêu thích sandal cao gót quai ngang vì mẫu giày này luôn chuẩn mốt. Ngoài ra, thiết kế sandal quai ngang còn mang đến hiệu quả kéo chân dài miên man, từ đó tôn dáng tối ưu.

Các quý cô đừng chỉ giới hạn phong cách với những mẫu sandal cao gót quai ngang tối giản. Thay vào đó, phụ nữ trên 40 tuổi nên làm mới thời trang mùa hè bằng lựa chọn long lanh, sang trọng như sandal đính đá, sandal ánh bạc.

Sandal màu đen

Sandal màu đen là lựa chọn đơn giản nhất trong mùa hè nhưng không bao giờ tạo cảm giác nhàm chán. Mẫu giày này trẻ trung, phóng khoáng nhưng vẫn ghi điểm thanh lịch. Sandal màu đen kết hợp được với mọi kiểu trang phục, tạo sự cân bằng và tinh tế cho tổng thể outfit. Hồ Ngọc Hà và Phạm Thanh Hằng ưu tiên những mẫu giày đen thời thượng như sandal đế bệt, sandal cao gót quai mảnh. Các kiểu giày này luôn chuẩn mốt với thời gian, quý cô trên 40 tuổi nên bổ sung cho tủ đồ để dễ dàng ghi điểm phong cách.

Ảnh: Sưu tầm