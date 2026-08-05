Hình cam thường của hot girl Douyin khiến hơn 5000 người hoảng hốt

Những năm gần đây, làng giải trí và mạng xã hội Trung Quốc chứng kiến sự lên ngôi của chuẩn đẹp "siêu gầy" với cơ thể càng mỏng càng được xem là hấp dẫn. Không ít ngôi sao hay hot girl nổi tiếng xuất hiện với vóc dáng nhỏ đến mức giống nhân vật game hoặc truyện tranh hơn người thật: vòng eo siêu nhỏ, cánh tay khẳng khiu, xương vai và xương hông lộ rõ. Nhiều hình ảnh được khen là "thoát tục", "mong manh" đa số đều khiến công chúng cảm thấy thiếu sức sống và kém khỏe mạnh.

Mới đây, khoảnh khắc cam thường của Dịch Mộng Linh – hot girl Douyin kiêm diễn viên nổi tiếng trên mạng xã hội tiếp tục làm bùng lên tranh luận. Loạt ảnh của mỹ nhân sinh năm 1999 nhanh chóng hút hơn 5.000 bình luận, trong đó phần lớn bày tỏ lo ngại cho tình trạng sức khỏe của cô. Nhiều cư dân mạng cho rằng thân hình "siêu gầy" không nên tiếp tục được tôn vinh như chuẩn mực sắc đẹp, đồng thời phê phán gout thẩm mỹ cực đoan đang lan rộng trong một bộ phận người hâm mộ tại Trung Quốc.

Khoảnh khắc cam thường của Dịch Mộng Linh với body mỏng đến độ 1 cơn gió thổi cũng có thể ngã. (Nguồn: Xiaohongsu)

Qua loạt ảnh cam thường đang lan truyền trên mạng xã hội, Dịch Mộng Linh gây chú ý với vóc dáng gầy đến mức nhiều người phải bất ngờ. Người đẹp sinh năm 1999 diện mẫu váy quây đỏ ôm sát, để lộ đôi chân dài nhưng cực kỳ nhỏ, phần bắp chân và đùi gần như không có nhiều đường cong, tạo cảm giác khẳng khiu đúng như những nhân vật trong truyện tranh. Cánh tay mảnh mai, bờ vai gầy cùng thân hình mỏng dính càng khiến tổng thể trông mong manh hơn trong chiếc váy đỏ ôm sát.

Khi di chuyển, tỷ lệ chân tay quá nhỏ so với khung người khiến nhiều khán giả cảm thấy cô thiếu sức sống và kém khỏe mạnh. Dù không thể phủ nhận lợi thế chiều cao và làn da trắng mịn giúp Dịch Mộng Linh nổi bật giữa đám đông, nhưng chính vẻ ngoài quá gầy ấy khiến cô phần nào mất đi vẻ quyến rũ, phản ánh rõ áp lực chuẩn đẹp "siêu mỏng" đang phổ biến tại Cbiz hiện nay.

Đôi châ siêu nhỏ, khẳng khiu như sắp gãy của Dịch Mộng Linh.

Không chỉ làng giải trí, nhiều người còn cho rằng tiêu chuẩn "siêu gầy" còn đang rất phủ sóng trên các MXH Trung Quốc.

Là một trong những hot girl Douyin nổi tiếng với hơn 5 triệu người theo dõi, Dịch Mộng Linh đương nhiên chịu áp lực lớn từ các tiêu chuẩn sắc đẹp khắt khe của một bộ phận lớn khán giả Trung Quốc. Người đẹp sinh năm 1999 nhiều lần trở thành tâm điểm tranh cãi vì vóc dáng ngày càng gầy. Trong nhiều bức ảnh cam thường, đôi chân của cô nhỏ đến mức khẳng khiu, gần như không có nhiều da thịt, khiến tổng thể trông mong manh quá mức, gương mặt ngày càng hốc hác, vòng eo siêu nhỏ. Thậm chí, một số bình luận còn phỏng đoán nữ hot girl nặng chưa đến 40kg, mỏng dính đến độ 1 cơn gió thổi qua cũng có thể ngã.

Thân hình càng ngày càng gầy của Dịch Mộc Linh.

Vóc dáng mỏng dính, trơ xương từng khiến cô mất điểm trước ống kính.

Dịch Mộng Linh thu hút lượng lớn người hâm mộ nhờ phong cách thời trang biến hóa linh hoạt, khi sang chảnh, quyến rũ, lúc lại nữ tính và nhẹ nhàng đúng chuẩn "nàng thơ" Douyin. Trên mạng xã hội, những bức ảnh của cô thường ghi điểm bởi tỷ lệ cơ thể cân đối, làn da trắng sáng và thần thái cuốn hút. Tuy nhiên, loạt ảnh cam thường của hot girl xứ tỷ dân lại khiến nhiều người bất ngờ vì không long lanh như mong đợi. Việc quá gầy khiến chân tay cô trở nên khẳng khiu, cơ thể trông thiếu cân đối và kém sức sống hơn hẳn so với hình ảnh đã qua chỉnh sửa thường thấy trên mạng.

Những hình ảnh long lanh của hot girl xứ tỷ dân.

Ảnh: Xiaohongsu.