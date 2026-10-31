Hình ảnh Lisa quằn quại, nhem nhuốc mà đẹp đến ám ảnh đang lan truyền khắp internet

Sáng 31/10, Lisa tiếp tục khẳng định danh hiệu "nữ hoàng Halloween" của BLACKPINK khi đánh úp cõi mạng bằng tạo hình mỹ nhân ngư hắc ám (Siren) đầy ma mị. Với loạt ảnh quằn quại, nhem nhuốc nhưng đậm chất nghệ thuật, nữ thần tượng toàn cầu một lần nữa khiến người hâm mộ phải đồng loạt hô vang cô chính là người chiến thắng của năm.

Lấy cảm hứng từ sinh vật thần thoại dưới đáy biển sâu, giọng ca Rockstar quyết định hóa thân thành Dark Mermaid. Qua loạt ảnh vừa được tung ra, Lisa mang đến một diện mạo đầy bí ẩn, u tối nhưng không kém phần cuốn hút.

Dưới làn nước đen ngòm, Lisa với ánh mắt sắc lẹm, hàm răng nanh vấy máu cùng biểu cảm quằn quại đầy ám ảnh đẩy hiệu ứng thị giác lên mức tối đa, mang lại một tổng thể mang đậm tính điện ảnh.

Lisa hoá thân làm Siren cho Halloween 2026.

Những khung hình "quằn quại", ám ảnh và giàu tính nghệ thuật của Lisa đang được lan truyền khắp MXH sáng ngày 31/10.

Lớp nền được xử lý đánh khối tối màu tinh tế, kết hợp kỹ thuật highlight bắt sáng toàn thân tạo hiệu ứng da ướt xen lẫn ánh kim, mô phỏng hoàn hảo làn da và lớp vảy cá lấp lánh dưới đại dương. Cửa sổ tâm hồn được nhấn nhá bằng kỹ thuật mắt khói sắc xảo tán rộng quanh bầu mắt, kết hợp cùng kính áp tròng màu icy blue lạnh lẽo, tạo ra ánh nhìn ma mị, vô hồn.

Sự kịch tính được đẩy lên cao trào ở đôi môi phủ màu xanh bạc metallic thời thượng, hé lộ cặp răng nanh giả sắc nhọn đầy rùng rợn. Từng tiểu tiết nhỏ nhất như mái tóc ép ướt rũ rượi, đôi bàn tay loang màu đen "hắc hóa" đi kèm bộ nail stiletto vuốt nhọn hoắt, sần sùi tựa như hóa thạch đều được ekip chăm chút đến độ hoàn hảo. Tất cả hòa quyện cùng biểu cảm xuất thần, mang lại một tổng thể kịch tính đến nghẹt thở.

Cận cảnh layout makeup đậm chất high-fashion của Lisa với hiệu ứng wet-look, môi metallic và đôi mắt khói ma mị.

Đẳng cấp "chơi tới bến" mỗi mùa Halloween vốn đã thành thương hiệu của Lisa. Đúng một năm trước, nữ idol cũng đưa sáng tạo của mình viral toàn cầu khi tái hiện xuất thần nhân vật "Mỹ nhân vàng" (Golden Woman) trong tập phim Jibaro của series hoạt hình đình đám Love, Death & Robots.

Khi đó, Lisa đã phủ kín cơ thể bằng bộ bodysuit màu vàng rực rỡ, kết hợp hàng loạt chuỗi kim loại, hạt ánh kim và tua rua chuyển động theo từng bước chân. Lớp trang điểm của cô cũng được đẩy lên một tầm cao mới với cặp chân mày xanh lá, đôi môi đỏ đính đá tinh xảo, mái tóc bob đen ép sát cùng chiếc vương miện hoàng kim vô cùng cầu kỳ.

Cú đúp 2 mùa Halloween liên tiếp của Lisa.

Đó có thể không phải là bộ trang phục đắt đỏ nhất mà Lisa từng khoác lên người, nhưng nó lại là minh chứng rõ nét nhất cho khả năng biến thời trang thành một màn trình diễn nghệ thuật thực thụ. Không đơn thuần là "mặc đẹp" hay đón Halloween theo phong trào, nữ thần tượng luôn chọn cách hóa thân trọn vẹn vào nhân vật, khẳng định vị thế của một trong những ngôi sao có tư duy hình ảnh xuất chúng và độc bản hàng đầu K-pop hiện nay. Với phong độ năm nào cũng "phá đảo" thế này, công chúng đã bắt đầu tò mò xem năm sau, nữ hoàng Halloween sẽ còn mang đến cú sốc visual nào nữa.

Ảnh, Clip: IGNV