Hình ảnh đáng kinh ngạc về cặp song sinh chào đời khi mới được 22 tuần 3 ngày và hành trình sống mãnh liệt khiến ai cũng phải kinh ngạc

Vào ngày 8/12/2019, hai chị em Makayla và Mackenzie Pope, đến từ Durham, North Carolina (Mỹ), đã chào đời khi mới chỉ ở trong bụng mẹ được 22 tuần 3 ngày.

Thế nhưng, ngay cả khi còn yếu ớt vì sinh quá sớm đến mức làn da của hai bé trong suốt và đôi mắt nhắm nghiền, nhưng cả Makayla và Mackenzie đều khiến cho cả khoa sản của Bệnh viện Đại học Duke phải kinh ngạc, vì cả hai bé đều chào đời trong túi ối. Khi đó, Makenzie chỉ nặng 481 gram, và Makalya nhỉnh hơn 1 xíu được 538 gram.



Makayla và Mackenzie khiến mọi người phải kinh ngạc khi chào đời trong túi ối.

Kể lại quá trình sinh con, chị Tracey Hernandez (33 tuổi) nói: "Khi tôi chuyển dạ, bác sĩ nói với tôi rằng tỷ lệ sống sót của các con là 0%. Vì những đứa trẻ được sinh non dưới 23 tuần thường không thể tự thở được, trong khi họ chỉ có thể cứu sống được những em bé tự thở. Điều này có nghĩa là nếu các con tôi không thở được thì họ sẽ không thể cứu chữa.



Khoảnh khắc tôi nhìn thấy con thở hổn hển là khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất trong đời tôi. Tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Đó là một phép màu".

Hai đứa trẻ chào đời với đôi mắt nhắm nghiền và làn da trong suốt đến mức có thể nhìn xuyên thấu.

Khi chào đời, Makenzie chỉ nặng 481 gram, và Makalya được 538 gram.

Theo như lời chị Tracey kể thì ngày dự sinh của chị là vào tháng 4 năm 2020. Nhưng hôm đó, chị ra ngoài đi mua sắm để chuẩn bị cho Giáng sinh thì bỗng nhiên chị cảm thấy không thoải mái. Và chỉ vài giờ sau đó, chị Tracey chuyển dạ, sớm hơn 18 tuần.



"Thật sự, tôi không thể lý giải được vì sao con tôi lại quyết định chào đời sớm đến vậy. Và tôi đã vô cùng hoảng loạn khi nghe tin tôi sẽ sinh non. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị cho sự ra đời của con. Tôi đã từng lo lắng và sợ hãi khi nghĩ đến cảnh sinh con sớm, nhưng tôi không thể ngờ rằng điều này lại xảy ra với mình.

Dù may mắn là các con tôi được an toàn, nhưng tôi vẫn ước con ở trong bụng mẹ lâu hơn một chút nữa. Chúng tôi không biết liệu việc này có ảnh hưởng gì đến con trong tương lai hay không. Nhưng đến giờ, tôi vẫn cảm thấy mình may mắn khi có các con ở bên cạnh, vậy là đủ", bà mẹ 3 con cho biết thêm.

Vợ chồng chị Tracey hạnh phúc khi được bế con vào lòng.

Ngay khi thông tin Makayla và Mackenzie chào đời khi chỉ mới có 22 tuần 3 ngày, cặp song sinh này đã được ghi nhận vào sách Kỷ lục Guinness là cặp sinh đôi sinh non thứ hai sống sót trên thế giới.

Cũng theo thông tin từ Kỷ lục Guinness Thế giới, cặp song sinh chào đời sớm nhất thuộc về Keeley và Kambry Ewoldt, đến từ Iowa (Mỹ). Hai bé được sinh ra ở tuổi thai 22 tuần 1 ngày vào ngày 24/11/2018. Còn em bé sinh non nhất từng được ghi nhận là bé Freida Mangold, sinh ra ở Đức vào tháng 11 năm 2010. Lúc chào đời, Freida chỉ mới ở trong bụng mẹ 21 tuần và 5 ngày.

Makayla và Mackenzie đã được ghi vào sách Kỷ lục Guinness là cặp sinh đôi sinh non thứ hai sống sót trên thế giới.

Theo các bác sĩ, những đứa trẻ sinh non trước tuần 23 của thai kỳ có khả năng sống sót từ 0 – 10% vì tim, phổi, não của các bé chưa phát triển đầy đủ. Thường thì tỷ lệ sống là 1/100 trẻ, trong đó nhiều trẻ bị khuyết tật.

Mặc dù cả Makayla và Makenzie đều đang nằm trong phòng chăm sóc dành cho trẻ sơ sinh của bệnh viện, nhưng các bác sĩ hy vọng bé sẽ sớm được về nhà đoàn tụ cùng cha mẹ và chị gái Jada (8 tuổi) vào tháng tới. Hiện tại, cả hai bé đều đã tự thở và bú bình.

Hiện tại, cả hai đứa trẻ đều tự thở và bú bình. Các bác sĩ sớm cho hai bé xuất viện về đoàn tụ với gia đình.

Bà mẹ 3 con chia sẻ: "Các con tôi vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Và tôi đã không thể ôm hay chăm sóc con trong một tháng đầu đời. Điều này làm tôi đau lòng, nhưng bù lại tôi được chứng kiến cảnh con tôi lớn lên và ngày càng khỏe mạnh.



Đó là một hành trình dài và mệt mỏi, nhưng đoạn đường này sắp kết thúc. Makayla và Makenzie là phước lành của cuộc đời tôi và tôi may mắn được làm mẹ của các con".

Nguồn: Metro