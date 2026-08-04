Shuhua là một trong những nữ thần sở hữu visual nổi bật của Kpop nhờ gương mặt hài hòa, đường nét thanh tú và khí chất cuốn hút đặc trưng. Với đường nét thanh tú, tự nhien, mỹ nhan sinh năm 2000 Không cần trang điểm quá đậm vẫn dễ dàng nổi bật với vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tình cùng làn da được ví trắng sáng như bạch ngọc.

Mới đây, một bức ảnh zoom cận mặt hoàn toàn không chỉnh sửa do truyền thông Hàn Quốc chụp thành viên i-dle bất ngờ viral khắp mạng xã hội. Qua ống kính chân thực, làn da mịn màng, đường nét sắc sảo và biểu cảm nhẹ nhàng của Shuhua khiến cư dân mạng liên tục xuýt xoa vì đẹp đến mức "không có góc chết".

Vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa sang chảnh của Shuhua.

Bức ảnh cận mặt cũng phần nào khiến dân tình hiểu vì sao Shuhua luôn được xếp vào hàng visual nổi bật của Kpop. Dù chỉ trang điểm rất nhẹ, nữ idol vẫn đẹp nổi bật nhờ nền da quá mướt, trắng sáng và gần như không thấy khuyết điểm. Lớp nền mỏng nhẹ ôm sát da tạo hiệu ứng trong veo tự nhiên, kết hợp cùng má hồng phớt và son hồng nude giúp gương mặt thêm mềm mại, thanh thoát. Layout makeup tối giản còn làm nổi bật đôi mắt nâu long lanh, hàng mi cong nhẹ và đường nét hài hòa vốn có của Shuhua.

Đặc biệt, mái tóc đen dài dày và bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt tạo hiệu ứng thị giác giúp gương mặt trông nhỏ gọn hơn. Tổng thể mang đến cảm giác mong manh, nhẹ nhàng rất "nàng thơ" dù hoàn toàn không cần makeup đậm hay chỉnh sửa quá nhiều.

Netizen đồng loạt khen ngợi nhan sắc tự nhiên của Shuhua, nhất là làn da trắng bóc không tì vết.

Ngay từ khi mới debut, Shuhua đã được đánh giá sở hữu nhan sắc "chuẩn gout Hàn": Thanh tú, trong trẻo nhưng vẫn có nét sang trọng cuốn hút. Gương mặt của nữ idol nổi bật với đường nét hài hòa, sống mũi cao thanh thoát, đôi mắt nâu dịu dàng khuôn miệng xinh xắn, mang lại cảm giác rất dễ chịu khi nhìn.

Điểm khiến Shuhua được khen ngợi nhiều nhất chính là làn da trắng sáng, mịn màng như sứ, tạo cảm giác trẻ trung và tươi tắn trong mọi khung hình. Dù để mặt mộc hay trang điểm nhẹ, cô vẫn giữ được thần thái nổi bật nhờ nền da đẹp và đường nét vốn đã rất cân đối. Đó cũng chính là lý do nhiều lần vướng nhiều thị phi vạ miệng nhưng nhan sắc của mỹ nhan sinh năm 1999 vẫn khó để mà chê.

Vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa tiểu thư của Shuhua.

Shuhua từng chia sẻ trong các buổi livestream và hậu trường làm đẹp rằng mình chú trọng bước làm sạch và dưỡng ẩm để duy trì nền da khỏe. Nữ idol thường ưu tiên các sản phẩm có kết cấu nhẹ, cấp ẩm tốt thay vì dùng quá nhiều lớp skincare cầu kỳ. Bên cạnh đó, mỹ nhân xứ Đài duy trì thói quen ngủ đủ giấc, uống nhiều nước và hạn chế thức khuya vì đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến độ căng mướt của da. Ngoài ra, cô còn tuân thủ chế độ ăn thanh đạm, bổ sung nhiều rau xanh và trái cây để nuôi dưỡng làn da từ bên trong để "bảo dưỡng" làn da luôn trong trẻo và gần như không tì vết ngay cả khi để mặt mộc.

Shuhua là một trong những nữ idol sở hữu mặt mộc đẹp nhất Kpop.

Ảnh: Instagram.