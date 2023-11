Hiệu quả bảo vệ mắt gấp 6 lần quả việt quất: Bác sĩ khuyên nên cho bé ăn nhiều hơn, bỏ lỡ sẽ rất tiếc

Khi nói đến việc bảo vệ mắt, nhiều người nghĩ ngay tới quả việt quất. Bởi vì anthocyanin trong quả việt quất có thể ức chế quá trình tự hủy của các tế bào cảm quang do tổn thương quang hóa ở võng mạc, từ đó đạt được tác dụng bảo vệ thị lực.

Nhưng giá thành của quả việt quất khá đắt, trong khi đó có những loại thực phẩm có tác dụng tương đương nhưng giá lại rẻ hơi nhiều, chẳng hạn như khoai lang tím. Đừng đánh thấp công dụng của loại quả này, hiệu quả bảo vệ mắt của nó gấp tới 6 lần quả việt quất.

Bên cạnh đó, khoai lang tím có nhiều lợi ích đối với trẻ em, chẳng hạn như sau:

- Cung cấp chất dinh dưỡng

Khoai lang tím chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin A, vitamin C, kali và chất xơ. Vitamin A có vai trò quan trọng trong phát triển mắt, da, và hệ miễn dịch của trẻ em. Vitamin C giúp hỗ trợ sự phát triển của hệ thống miễn dịch và tăng cường khả năng chống oxi hóa. Kali là một khoáng chất cần thiết cho sự phát triển cơ bắp và hệ thần kinh.



- Tăng cường hệ tiêu hóa

Khoai lang tím chứa chất xơ, giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Chất xơ cũng giúp duy trì sự cân bằng đường huyết ổn định và hỗ trợ quản lý cân nặng.

- Hỗ trợ sức khỏe não

Khoai lang tím chứa chất chống oxy hóa và các hợp chất có tác dụng chống viêm, như anthocyanin. Các chất này có thể giúp cải thiện sự tập trung, trí nhớ và chức năng não bộ chung của trẻ em.

- Tăng cường sức đề kháng

Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C, khoai lang tím có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp trẻ em chống lại các bệnh nhiễm trùng và bệnh tật.

- Hỗ trợ phát triển xương và răng

Khoai lang tím chứa một lượng đáng kể canxi và chất khoáng khác như mangan và đồng, giúp tăng cường sức khỏe xương và răng của trẻ em trong quá trình phát triển.

Món ăn gợi ý: Khoai lang tím bọc dừa

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 20g khoai lang tím, 80g chuối, 20g dừa bào khô

Dụng cụ: nồi hấp, que cán



Cách thực hiện

Khoai lang tím gọt vỏ, cắt lát, cho vào xửng hấp trong 20 phút rồi lấy ra nghiền nhuyễn.

Lấy một lượng khoai lang tím xay nhuyễn vừa đủ, ấn thành hình vỏ bánh, bọc trong miếng chuối rồi vo thành hình chữ nhật.

Lăn miếng khoai qua dừa khô. Dừa khô có tác dụng chống dính và làm tăng thêm hương vị.

Bánh đã xong, rất đơn giản mà hương vị lại cực kỳ ngon và bổ dưỡng, rất vừa vặn cho bé cầm bằng 1 tay.

Lưu ý

- Kích thước miếng bánh có thể được xác định tùy theo khả năng cầm nắm của bé.

- Các loại trái cây trong bánh có thể được thay thế tùy ý, cố gắng chọn những loại có ít nước.

- Nếu nhà không có dừa nạo, bạn có thể thay thế bằng bột gạo hoặc bột nếp rang.

Thực phẩm tốt cho thị lực của trẻ

Dưới đây là 5 loại thực phẩm tốt cho thị lực của trẻ em:

- Cà rốt chứa lượng lớn vitamin A, beta-caroten và lutein, các chất chống oxy hóa quan trọng cho sự phát triển và bảo vệ mắt. Cà rốt giúp cải thiện thị lực và bảo vệ mắt khỏi tổn thương.

- Cá như cá hồi, cá thu, cá mackerel chứa axit béo omega-3, đặc biệt là DHA (docosahexaenoic acid), có vai trò quan trọng trong sự phát triển và chức năng của mạch máu và mạch nhãn. DHA có thể giúp giảm nguy cơ bệnh mắt liên quan đến tuổi tác và cải thiện thị lực.

- Trái cây và rau quả có màu đậm chứa nhiều vitamin C, vitamin E và chất chống oxy hóa khác, giúp bảo vệ mắt khỏi tổn thương do các gốc tự do. Các loại trái cây và rau quả như dứa, cam, quả lựu, mận, cải xanh, bông cải tím đều có lợi cho thị lực.

- Trứng là nguồn giàu lutein, zeaxanthin và vitamin E, các chất chống oxy hóa quan trọng cho sự bảo vệ mắt. Trứng giúp giảm nguy cơ các vấn đề liên quan đến thị lực như khô mắt do nhìn quá nhiều vào các thiết bị điện tử.

- Hạt chia và hạt lanh chứa nhiều axit béo omega-3, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng khác như vitamin E và kẽm, cung cấp dinh dưỡng cho việc bảo vệ và duy trì sức khỏe mắt.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng việc duy trì một chế độ ăn cân bằng, giàu chất dinh dưỡng chung và bảo vệ mắt khỏi ánh sáng mặt trời mạnh cũng là các yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe mắt của trẻ em.