H’Hen Niê trở thành Đại sứ Thương hiệu a2® tại Việt Nam

H’Hen Niê chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu a2® tại Việt Nam

H’Hen Niê và a2®: Khi cá tính khác biệt giao thoa cùng tinh thần tiên phong

Với a2® và H’Hen Niê, mỗi hành trình đều bắt đầu từ niềm tin vào những giá trị mình theo đuổi. Nếu a2® kiên định với nguồn dinh dưỡng tốt lành từ thiên nhiên, thì H’Hen Niê cũng tự tin lựa chọn con đường riêng trong cuộc sống và hành trình làm mẹ. Dù khác biệt trong cách tiếp cận, cả hai cùng tin rằng mỗi gia đình đều có cách riêng để nuôi dưỡng và đồng hành cùng con. Đây cũng là tinh thần mà a2® mong muốn lan tỏa: tiếp thêm sự tự tin để các mẹ vững vàng với lựa chọn phù hợp cho gia đình mình.

Hướng tới tầm nhìn “Pioneering the future of Dairy for good” - tiên phong kiến tạo tương lai ngành sữa vì những giá trị tốt đẹp, The a2 Milk Company đã theo đuổi hành trình nghiên cứu và phát triển nguồn sữa thuần đạm loại-A2 trong suốt 26 năm. Tại Việt Nam, thông qua việc đồng hành cùng H’Hen Niê, a2® và đơn vị phân phối độc quyền tại Việt Nam - Công ty Cổ phần Tiếp thị và Phân phối Sống Lành (Livewell) mong muốn sẽ giúp các bậc cha mẹ có thêm cơ sở để dễ dàng hơn trong việc lựa chọn dinh dưỡng phù hợp, cùng con xây dựng nền tảng cho hành trình lớn khôn khỏe mạnh.

H’Hen Niê từ lâu được biết đến như một biểu tượng của sự khác biệt, từ hình ảnh cá nhân phá vỡ những khuôn mẫu quen thuộc về vẻ đẹp đến cách cô lựa chọn trải nghiệm và đồng hành cùng con trong quá trình trưởng thành. Với H’Hen, làm mẹ cũng là hành trình học hỏi, quan sát và tìm ra cách chăm sóc phù hợp với con, thay vì áp đặt một khuôn mẫu chung cho mọi gia đình. Trở thành đại sứ thương hiệu a2® tại Việt Nam, H’Hen sẽ là cầu nối giúp thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng và chia sẻ những thông tin dinh dưỡng hữu ích.

H’Hen Niê và mong muốn lan tỏa việc lựa chọn dinh dưỡng phù hợp cho gia đình Việt

Chia sẻ về vai trò mới, H’Hen Niê cho biết: “Hen rất muốn chia sẻ hành trình làm mẹ của mình, những điều Hen đã học hỏi, những lựa chọn Hen đã đưa ra và lý do Hen tin tưởng vào những lựa chọn ấy. Hen hiểu mỗi em bé đều có nhu cầu riêng, mỗi người mẹ cũng có cách chăm con của riêng mình. Hen mong những chia sẻ trong hành trình mới cùng a2® sẽ mang đến cho các mẹ thêm thông tin hữu ích và sự tự tin để đồng hành cùng con lớn khôn theo cách riêng của mỗi gia đình.”

Đồng cảm với những trăn trở của các bậc cha mẹ trong hành trình chăm sóc con, đại diện a2® và Livewell cũng chia sẻ mong muốn đồng hành cùng các gia đình bằng những giá trị dựa trên nền tảng khoa học.

“Bản thân tôi cũng là một người mẹ, nên tôi rất đồng cảm với những băn khoăn của Hen và nhiều phụ huynh khác trong hành trình chăm sóc con. Làm mẹ luôn đi cùng mong muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất, nhưng tôi tin rằng điều các mẹ cần không chỉ là những lời khuyên, mà còn là thông tin hữu ích để tự tin hơn với lựa chọn của mình. Vì vậy, khi tìm một người đồng hành tại Việt Nam, chúng tôi nghĩ ngay đến H’Hen Niê - một người mẹ cũng đã chọn con đường riêng của mình, từ hình ảnh đến cách nuôi con, và luôn tự tin với điều đó. Tôi rất vui khi a2® và Livewell có cơ hội đồng hành cùng H’Hen Niê trong hành trình mang những giá trị dinh dưỡng chuẩn đến gần hơn với các gia đình Việt Nam”, bà Đàm Thị Quyên, CEO Livewell, chia sẻ.

Từ dinh dưỡng đến tiêu hóa: Một mắt xích quan trọng trong hành trình lớn khôn

Trong khuôn khổ sự kiện công bố đại sứ, chuyên gia dinh dưỡng ThS. Đào Nguyễn Phương Linh đã chia sẻ về mối liên hệ giữa dinh dưỡng, tiêu hóa và quá trình phát triển của trẻ. Theo chuyên gia, để hỗ trợ tăng trưởng, trẻ cần được cung cấp đầy đủ năng lượng và dưỡng chất phù hợp với độ tuổi. Tuy nhiên, hành trình dinh dưỡng không chỉ dừng lại ở lượng thức ăn trẻ tiêu thụ, mà còn liên quan đến quá trình tiêu hóa, hấp thu và sử dụng dưỡng chất của cơ thể. Vì vậy, bên cạnh việc xây dựng chế độ ăn cân đối, cha mẹ cũng cần quan tâm đến sự thoải mái khi ăn uống, tình trạng tiêu hóa và diễn tiến tăng trưởng của trẻ theo thời gian.

Buổi chia sẻ về “Chọn đúng dinh dưỡng, tiêu hóa vững vàng” cùng chuyên gia dinh dưỡng

Một trong những nội dung đáng chú ý tại sự kiện là vai trò của protein trong dinh dưỡng và sự khác biệt giữa hai dạng beta-casein thường được nhắc đến trong sữa bò là A1 và A2. Trong đó, đạm loại-A2 được đặc biệt quan tâm nhờ vào những lợi ích hỗ trợ tiêu hóa.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Đào Nguyễn Phương Linh, “Để hỗ trợ quá trình phát triển của trẻ, ba mẹ cần quan tâm đến chế độ dinh dưỡng phù hợp với độ tuổi, đồng thời theo dõi khả năng ăn uống và tiêu hóa của con theo thời gian. Bên cạnh hàm lượng dưỡng chất, nguồn đạm cũng là một khía cạnh đáng tìm hiểu khi lựa chọn sữa.”

Những chia sẻ từ chuyên gia cũng như các thảo luận trong sự kiện đã mang đến cho H’Hen Niê và người tham gia góc nhìn chuyên môn sâu hơn về vai trò của đạm loại-A2 trong dinh dưỡng, đồng thời làm rõ cơ sở khoa học lâm sàng đằng sau định hướng phát triển của a2®. Đây cũng là nền tảng để tân đại sứ thêm vững tin vào lựa chọn đồng hành cùng thương hiệu, góp phần lan tỏa những giá trị dinh dưỡng khoa học đến các gia đình Việt Nam.

Hành trình nghiên cứu và phát triển nguồn sữa thuần đạm loại-A2 cùng The a2 Milk Company

Được thành lập tại New Zealand vào năm 2000, The a2 Milk Company phát triển bắt đầu từ nền tảng nghiên cứu chuyên sâu sự khác biệt giữa các dạng protein beta-casein trong sữa bò. Theo thông tin của doanh nghiệp, những nghiên cứu ban đầu về sự khác biệt giữa đạm A1 và A2 đã được ghi nhận từ những năm 1960. Trên nền tảng đó, công ty tiếp tục hợp tác với các nhà khoa học nhằm mở rộng hiểu biết về protein beta-casein và phát triển các sản phẩm dinh dưỡng sử dụng nguồn sữa chỉ chứa beta-casein loại A2 một cách tự nhiên.

Trong hơn hai thập kỷ hoạt động, công ty đã kiên định theo đuổi hành trình nghiên cứu và phát triển dinh dưỡng chuẩn đạm loại-A2. Nếu với nhiều thương hiệu, đạm A2 là một thành phần trong danh mục sản phẩm, thì tại The a2 Milk Company, đây chính là nền tảng cốt lõi định hình định hướng phát triển của thương hiệu. Theo định hướng này, các sản phẩm sữa của a2® đều sử dụng nguồn đạm beta-casein A2 thuần khiết nhờ hệ thống True a2® độc quyền, thể hiện sự chuyên tâm của doanh nghiệp trong việc khai thác và phát triển nguồn dinh dưỡng này. Đồng thời, niềm tin của thương hiệu cũng liên tục được củng cố thông qua hệ thống kiểm soát chất lượng từ trang trại đến ly sữa, đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều đạt các tiêu chí quốc tế khắt khe nhất.

Tại Việt Nam, a2® cùng đơn vị phân phối độc quyền Livewell hướng đến việc đưa nguồn dinh dưỡng thuần đạm A2 đến gần hơn với người tiêu dùng, với danh mục sản phẩm phục vụ nhiều giai đoạn, từ phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ đến cả gia đình. Sự đồng hành cùng H’Hen Niê đánh dấu bước tiếp nối trong hành trình này, góp phần thúc đẩy nhận thức của người tiêu dùng về những giá trị dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học.