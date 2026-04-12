H'Hen Niê khác lạ trên sân tennis, netizen nhận xét: Bể nét hết rồi!

Hơn nửa năm kể từ ngày chào đón thiên thần nhỏ vào tháng 9 năm 2025, H'Hen Niê bắt đầu quay trở lại với các hoạt động thể chất và tennis chính là bộ môn được nàng Hậu lựa chọn để đồng hành trong suốt 2 tháng qua. Trên trang cá nhân của huấn luyện viên đào tạo, những đoạn video ghi lại cảnh cô thực tập hăng say đã thu hút sự chú ý và tương tác của công chúng. Dù kỹ thuật được nhận xét là chưa thực sự chuẩn chỉnh, nhưng sự nghiêm túc và niềm đam mê hiện rõ qua từng đường bóng khiến nhiều người tin rằng nàng Hậu đang thực sự "nghiện" cảm giác của bộ môn này.

H'Hen Niê đang chọn tennis làm bộ môn thể thao rèn luyện sức khoẻ và vóc dáng (Ảnh TikTok).

Tuy nhiên, bên cạnh tinh thần thể thao đáng khen ngợi, diện mạo thật của "mẹ bỉm sữa" qua ống kính cam thường lại trở thành chủ đề bàn tán. Không còn sự hỗ trợ của ánh sáng studio hay các phần mềm chỉnh sửa, H'Hen Niê xuất hiện với gương mặt mộc hoàn toàn, để lộ hốc mắt sâu và quầng thâm khá rõ - dấu ấn đặc trưng của những người mẹ đang trong giai đoạn chăm con nhỏ. Đáng chú ý hơn cả là vóc dáng của cô đã có một khoảng cách khá xa so với thời kỳ đỉnh cao. Bụng dưới khá lớn lộ rõ sau lớp áo ôm sát hay bắp tay không còn săn chắc như trước, cho thấy hành trình tìm lại đường cong của một Hoa hậu sau sinh chưa bao giờ là dễ dàng.

Diện mạo của mẹ bỉm sau 7 tháng sinh con (Ảnh TikTok).

Sự khác biệt này càng trở nên rõ nét khi đặt cạnh những hình ảnh lung linh do chính chủ chia sẻ để phục vụ mục đích công việc. Trên trang cá nhân, thân hình của H'Hen Niê vẫn hiện lên khá thon gọn và sắc nét, tạo nên một sự tương phản "ảo diệu" so với thực tế trên sân tập. Điều này khiến không ít netizen thẳng thắn nhận xét rằng hình ảnh của cô đang quá phụ thuộc vào kỹ thuật hậu kỳ để giữ gìn hình tượng.

Nàng Hậu bị nhận xét hậu kỳ quá tay so với visual hiện tại (Ảnh TikTok nhân vật).

Trước những luồng ý kiến trái chiều, không ít khán giả đã bày tỏ sự thông cảm sâu sắc dành cho H'Hen Niê. Thay vì khắt khe với những khuyết điểm hình thể, nhiều người lựa chọn cách an ủi và khích lệ nàng Hậu hãy cứ kiên trì với bộ môn tennis. Họ tin rằng với tinh thần tập luyện nghiêm túc như hiện tại, việc lấy lại vóc dáng sống động và tràn đầy năng lượng chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Bể nét hết rồi", "Ai sinh xong cũng nở ra, giảm mãi chưa về", "Ráng về dáng nhé Hen. Thương lắm!", "Video cô ấy tự đăng người chỉ bằng nửa thế này"...

Với những ai cần cải thiện hình thể, tennis được xem bộ môn vận động toàn thân cực kỳ hiệu quả, giúp đốt cháy một lượng lớn calo và đặc biệt tác động mạnh mẽ đến các nhóm cơ lõi, bắp tay và đôi chân - những vùng cơ thường bị lỏng lẻo sau quá trình thai kỳ. Ngoài lợi ích về mặt thể chất, nhịp độ nhanh và sự tập trung cao độ trên sân đấu còn giúp giải tỏa căng thẳng hiệu quả, mang lại sự sảng khoái về tinh thần cho người phụ nữ sau sinh.