Hết anti thuốc hạ sốt đến đánh gừng xuyên khung, giờ các mẹ còn dùng cả "chất thải" để hạ sốt cho con mình sao?

Mạng xã hội lại đang lan truyền một kiểu “chăm con” khiến nhiều người không khỏi hoảng hốt: lấy bỉm đã qua sử dụng, vắt nước tiểu rồi bôi lên người, thậm chí lên đầu trẻ để hạ sốt. Không còn là chuyện hiểu sai đơn thuần nữa, mà là đẩy những quan niệm phản khoa học đi quá xa.

Trước đó là đánh gừng, cạo gió “xuyên khung”, rồi phong trào bài xích thuốc hạ sốt. Những thứ ấy đã bị giới chuyên môn cảnh báo nhiều lần. Nhưng lần này, câu chuyện không dừng ở mức “không hiệu quả”, mà là đang trực tiếp gây hại.

Không có cái gì có thể giải thích cho việc này cả.

Dùng chất thải để bôi lên cơ thể trẻ nhỏ không phải là chăm con, đó là hành động thiếu hiểu biết về vệ sinh và y học.

Nước tiểu là sản phẩm đào thải của cơ thể. Nó có thể chứa ure, khi ra khỏi cơ thể, tiếp xúc với không khí nó hoàn toàn có thể chứa vi khuẩn và nhiều chất cặn khác. Một chiếc bỉm đã dùng lại càng là môi trường kín, ẩm cực kỳ thuận lợi cho vi sinh vật phát triển. Lấy thứ đó bôi lên da trẻ, đặc biệt là khi trẻ đang ốm, da nhạy cảm hơn bình thường, là tự tạo nguy cơ nhiễm khuẩn.

Và cần nói rõ: Không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh nước tiểu có thể hạ sốt. Không có.

Ở đâu ra trend chăm con "rùng mình" như vậy?

Điều đáng lo không chỉ là hành động cụ thể, mà là cách suy nghĩ:

Nhiều người quá tin rằng “tự nhiên là tốt”, kể cả khi đó là chất thải. Họ sợ thuốc đến mức cực đoan. Và khi không dùng đến thuốc thì vấn đề sức khỏe của con vẫn cứ ở đó, thế là họ sẵn sàng thử mọi thứ để xử lý cái vấn đề đó… trừ những gì đã được khoa học kiểm chứng

Đó là một kiểu tư duy rất dễ đẩy trẻ vào rủi ro.

Sốt ở trẻ không phải là thứ để “thử nghiệm mẹo”. Nó có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng, virus, hoặc những vấn đề nghiêm trọng hơn. Nếu cha mẹ mải mê áp dụng những cách vô căn cứ, họ có thể bỏ lỡ thời điểm can thiệp y tế quan trọng.

Các mẹ đang nghĩ gì mà chăm con kiểu này?

Câu hỏi này không nhằm công kích cách làm mẹ của ai hết, nhưng cần được đặt ra một cách thẳng thắn. Bạn có thể lo cho con, muốn con nhanh khỏi, điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Bạn hoàn toàn có thể làm bất kỳ mẹo dân gian vô thưởng vô phạt nào cũng được, miễn là nó không chạm vào giới hạn sức khỏe của đứa trẻ.

Nhưng lo lắng không thể là lý do để hợp lý hóa những hành động thiếu an toàn. Không ai chăm con hoàn hảo, nhưng có một ranh giới rất rõ, những gì có thể gây hại thì không nên thử, dù chỉ một lần.

Hạ sốt cho trẻ đúng cách khó thế sao?

Dùng paracetamol/Ibuprofen đúng liều theo cân nặng khi sốt cao theo đúng chỉ dẫn in trên bao bì thuốc.

Trong trường hợp chưa cần dùng hạ sốt, mẹ có thể l;au người bằng nước ấm, cho trẻ mặc đồ thoáng, uống đủ nước.

Hãy theo dõi sát các dấu hiệu bất thường. Nếu sốt kéo dài hoặc có biểu hiện lạ → đi khám

Không cần “nước thánh”, không cần mẹo lạ.

Lời kết

Có một sự thật cần nói thẳng: Không phải cái gì lan truyền trên mạng cũng đáng để thử, và không phải “kinh nghiệm” nào cũng đáng để tin.

Từ đánh gừng đến bôi nước tiểu, những trào lưu này không làm con khỏe hơn, chỉ khiến rủi ro tăng lên. Trẻ sốt là 1 hiện tượng thường gặp nhưng khi trẻ sốt cần được theo dõi các vấn đề sức khác. Việc các mẹ cứ làm theo những biện pháp kỳ quặc, không có cơ sở khoa học và thậm chí là mất vệ sinh không phải là cách thương con lý trí đâu. Đừng để đến khi chính các mẹ đẩy con mình vào tình huống nguy hiểm rồi mới ân hân thì quá muộn rồi còn đâu!