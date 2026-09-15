Hermès Beauty kể câu chuyện miền cực Bắc qua ba sắc son phiên bản giới hạn

"Lấy cảm hứng từ cái lạnh sâu đậm và ánh sáng độc đáo của miền cực Bắc, bộ sưu tập phản chiếu sự ấm áp bất ngờ từ những ngôi nhà đầy màu sắc nổi bật giữa những khung cảnh băng giá rộng lớn", Gregoris Pyrpylis, Giám đốc Sáng tạo của Hermès Beauty, chia sẻ. "Những sắc son vượt thời gian nhưng vẫn tràn đầy năng lượng này, mỗi màu với một hiệu ứng hoàn thiện khác nhau, thể hiện sự giao thoa giữa cái lạnh và màu sắc."

Thiết kế vỏ son lấy cảm hứng từ cảnh quan vùng cực

Màu sắc của thiết kế vỏ son phiên bản giới hạn mới được sáng tạo bởi Pierre Hardy – người thiết kế nên các tạo vật của Hermès Beauty, gợi lên khung cảnh Bắc Cực, nơi có những ngôi nhà điểm xuyết nổi bật trên nền tuyết trắng với các gam màu xanh dương, đỏ, hồng, vàng và xanh lá rực rỡ.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thô mộc của những mảnh giấy xé với đường viền ngẫu nhiên, thiết kế vỏ son phiên bản giới hạn này như một lời tri ân đầy chất thơ dành cho các đỉnh băng hà phủ tuyết. Trong điệu vũ đa sắc ấy, những đường thẳng quen thuộc bỗng hóa thành các đường nét gồ ghề như địa hình vùng cực.

Bảng màu cảm xúc từ trong suốt đến mãnh liệt

"Tôi muốn khám phá nhiều hiệu ứng hoàn thiện khác nhau, từ trong suốt đến mềm mịn như nhung," Gregoris Pyrpylis nói, "với mong muốn tạo ra một thỏi son dành cho mọi khoảnh khắc, tựa như những âm vang của cảm xúc."

Rose Hermès – Son dưỡng màu hồng tăng độ bóng cho môi – màu 38 Rouge Airelle là sắc đỏ trái mọng trong trẻo pha chút ánh hồng tinh tế, gợi nhớ những quả mọng vừa được hái.

Màu son mang đến hiệu ứng môi ửng đỏ tự nhiên như vừa được "cắn nhẹ", vừa mềm mại vừa quyến rũ. Kết cấu siêu mỏng nhẹ, lấy cảm hứng từ độ mềm của chất liệu da Milo, lướt êm trên môi và phủ lên bề mặt môi một lớp màu bóng trong veo tựa như làn da thứ hai. Công thức kết hợp chiết xuất dâu tằm trắng cùng dầu mè và dầu hạt mâm xôi, vừa trang điểm vừa dưỡng, cho đôi môi luôn mềm mại và dễ chịu.

Rouge Hermès – Son hiệu ứng lì – màu 83 Rouge Scandinave sở hữu sắc đỏ Bắc Âu sâu lắng và thanh lịch, được tạo nên từ những hạt sắc tố cô đặc, lấy cảm hứng từ bảng màu truyền thống của những ngôi nhà gỗ ấm áp vùng Scandinavia. Chất son lì như nhung nhưng vẫn tạo cảm giác thoải mái và dưỡng ẩm, cho màu sắc đậm nét với độ bền màu cao. Công thức chứa chiết xuất dâu tằm trắng và mè giúp đôi môi duy trì độ mềm mịn và căng mọng suốt nhiều giờ.

Rouge Hermès – Son hiệu ứng satin – màu 21 Rouge Épicé là một trong những sắc son biểu tượng của Rouge Hermès, kết hợp giữa tông hồng và những sắc độ đất nung tinh tế. Chất son satin rạng rỡ với kết cấu mỏng mịn, tan nhẹ trên môi, mang lại cảm giác mềm mại và thoải mái khi sử dụng. Thành phần chiết xuất dâu tằm trắng cùng dẫn xuất amino acid giúp nuôi dưỡng và chăm sóc đôi môi ngay trong từng lần thoa son.

Các sản phẩm son dưỡng Rose Hermès và son Rouge Hermès trong bộ sưu tập phiên bản giới hạn này có thể được thay lõi bằng bất kỳ màu son nào từ bộ sưu tập thường niên tương ứng của Hermès. Để hoàn thiện phong cách trang điểm nổi bật này, Hermès cũng giới thiệu hai màu sơn móng từ bộ sưu tập Les Mains Hermès gồm có: màu 06 Rose Baltique và màu 85 Rouge H.

Bộ sưu tập Thu Đông 2026 phiên bản giới hạn sẽ được ra mắt từ tháng 8 năm 2026 tại một số cửa hàng Hermès trên toàn thế giới.

Thành lập năm 1837, Hermès luôn trung thành với mô hình thủ công truyền thống và những giá trị nhân văn cốt lõi của mình. Tự do sáng tạo, tinh thần đổi mới, sự không ngừng tìm kiếm những chất liệu thượng hạng, việc gìn giữ và trao truyền tinh hoa thủ công bậc thầy cùng triết lý thẩm mỹ gắn liền với công năng đã tạo nên bản sắc độc nhất của Hermès – một nhà mốt kiến tạo những sản phẩm trường tồn cùng thời gian. Là một doanh nghiệp độc lập thuộc sở hữu gia đình, Hermès quy tụ 16 lĩnh vực nghề thủ công chuyên biệt (métiers). Thương hiệu cam kết duy trì phần lớn hoạt động sản xuất tại Pháp thông qua 63 cơ sở sản xuất và đào tạo, đồng thời tiếp tục phát triển mạng lưới gần 300 cửa hàng tại 45 quốc gia trên toàn thế giới. Hiện nay, tập đoàn có 26.494 nhân viên trên toàn cầu, trong đó 16.349 người làm việc tại Pháp. Ông Axel Dumas, thành viên thế hệ thứ sáu của gia tộc sáng lập, đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Điều hành (CEO) của Hermès từ năm 2013. Được thành lập vào năm 2008, Quỹ Doanh nghiệp Hermès (Fondation d'entreprise Hermès) hỗ trợ các dự án trong nhiều lĩnh vực như sáng tạo nghệ thuật, giáo dục, đào tạo và truyền nghề thủ công, bảo tồn đa dạng sinh học cũng như gìn giữ môi trường tự nhiên.



