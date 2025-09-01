Khi MV "Nỗi Đau Giữa Hòa Bình" của Hòa Minzy ra mắt, khán giả không chỉ ấn tượng bởi câu chuyện xúc động mà còn đặc biệt chú ý đến phần phục trang giản dị nhưng giàu chi tiết, gợi lại ký ức nông thôn Việt Nam thời bao cấp. Đằng sau những bộ quần áo tưởng như rất đời thường ấy là cả một quá trình chuẩn bị gấp rút, tỉ mỉ và nhiều câu chuyện thú vị của stylist và nhà thiết kế đồng hành cùng nữ ca sĩ.

Hôm 22/8, Hòa Minzy ra MV Nỗi đau giữa hòa bình, nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, đạt Top 1 MV ra mắt ấn tượng nhất thế giới theo số liệu từ bảng xếp hạng Youtube Chart (BXH chính thức của Youtube). MV do đạo diễn Nhu Đặng thực hiện, lấy bối cảnh ở Nghĩa trang Trường Sơn - Quảng Trị và làng cổ Đường Lâm (Hà Nội), có một số phân cảnh được trích từ phim Mưa Đỏ. Trong đó, Hòa Minzy đóng vai nữ chính.

Ca khúc thuộc chủ đề cách mạng, ca ngợi sự hy sinh lớn lao của những người vợ, người mẹ Việt Nam anh hùng có chồng, con hy sinh nơi chiến trường, do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác. Đây cũng là ca khúc chủ đề trong phim điện ảnh Mưa Đỏ - tái hiện cuộc chiến đấu 81 ngày đêm của quân ta ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Ngay từ khi bắt tay vào dự án, stylist Khúc Mạnh Quân đã có một ý tưởng: trang phục cho Hòa Minzy sẽ giống như một bộ sưu tập mini, tái hiện hình ảnh những cô gái nông dân của mấy chục năm về trước. Càng bàn bạc, êkíp càng nhận ra sự quan trọng của tính chân thực. Nếu đã làm về nông thôn Việt Nam thời bao cấp, phục trang phải bám sát lịch sử. Điều này đồng nghĩa với việc loại bỏ nhiều yếu tố hiện đại hay tô vẽ quá mức, mà chỉ tập trung vào sự mộc mạc, tiết kiệm và thói quen ăn mặc rất đời của người dân khi ấy.

Những chi tiết tưởng nhỏ như cổ áo, màu vải, hoa văn cũng mang trong đó cả ký ức về một thời. Họ tránh hoàn toàn việc sử dụng các loại hoa văn in sặc sỡ hay chất liệu hiện đại bởi lẽ ngày xưa, hoa nhí là thứ xa xỉ, chỉ xuất hiện ở những gia đình khá giả.

Với phần đông người nông dân, quần áo chủ yếu là vải trơn, đơn sắc, thô mộc. Thậm chí màu trắng cũng hiếm hoi và chỉ mặc trong dịp trọng đại như cưới hỏi. Chính vì thế, cảnh Hòa Minzy diện áo trắng đi đón chồng không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn là chi tiết gợi nhớ đúng bối cảnh lịch sử.

Màu sắc tổng thể của phục trang được giữ trong bảng quen thuộc: xanh hòa bình, nâu, be, tím than. Màu xanh hòa bình từng gắn bó với ký ức của cả một thế hệ, thường được cha mẹ kể lại, và vì thế nó trở thành một dấu ấn đặc biệt trong bộ sưu tập phục trang lần này. Về kiểu dáng, những chiếc áo cánh vai liền thân, cổ tròn hay cổ sen được lựa chọn nhiều. Ở miền Nam, kiểu áo này gọi là áo bà ba, còn miền Bắc thường gọi là áo cánh. Đó là loại áo không có cầu vai, rất giản dị, gắn liền với đời sống nông thôn.

Một trong những yếu tố cũng khiến stylist và êkíp dày công lựa chọn đó là chất liệu. "Tôi tìm hiểu thấy thời bao cấp, người dân thường mặc vải thô, đũi... nhưng nếu bê lên MV, những chất liệu này rất dễ nhăn, khó kiểm soát khi vận động, đặc biệt dưới ánh đèn quay. Sau nhiều lần bàn bạc, êkíp chọn vải phin - một loại cotton mỏng, có độ đứng phom vừa phải, nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được cảm giác gần gũi với chất liệu xưa. Ngoài ra, đôi khi vẫn có thêm vải đũi hoặc thô, nhưng chỉ ở một số phân đoạn phù hợp, tránh để khán giả thấy sự lộn xộn", Khúc Mạnh Quân chia sẻ.

Theo stylist Hà Nội, Hòa Minzy mặc 9-10 bộ trong MV, tất cả đều được may mới "đo ni đóng giày" cho nữ ca sĩ. Phân cảnh nhân vật mang bầu của Hòa Minzy khiến stylist đau đầu hơn cả. MV có hai giai đoạn bầu: khoảng bảy tháng và chín tháng. Để diễn tả đúng, anh phải liên tục trao đổi với đạo diễn để điều chỉnh kích cỡ bụng bầu giả cho phù hợp từng cảnh. Những chiếc bụng giả được thuê về nhưng vẫn phải đo đạc chính xác theo số đo của Hòa Minzy, để khi gắn vào, tổng thể cơ thể không bị gượng gạo. Toàn bộ trang phục đều phải tính toán cẩn thận, không chỉ về phom dáng mà cả độ rộng, độ co giãn.

Để những bộ đồ mới tinh trông nhuốm màu thời gian, stylist ngâm trang phục vào nước trà hoặc cà phê để vải ngả màu, tạo cảm giác đã mặc lâu năm. "Một số chiếc áo trắng tôi phải ngâm cả đêm để đạt được độ xỉn vừa phải. Có cảnh quay gấp, áo phải may thêm ngay trên set quay, sau đó được ngâm trà xanh và sấy khẩn cấp để tạo cảm giác bạc màu" - Khúc Mạnh Quân kể.

Phụ kiện đi kèm cũng được lựa chọn tỉ mỉ không kém. Nón lá, tưởng như dễ tìm, nhưng để có chiếc nón cũ đúng chất, stylist phải mua nón mới rồi ra chợ đổi với người dân lấy nón đã dùng lâu năm. Khăn mùi xoa - món đồ quen thuộc dùng để lau mồ hôi hoặc buộc dưới quai nón - cũng được chuẩn bị nhiều chiếc, đủ màu sắc. Ngoài ra còn có những cặp ba lá, kẹp tóc kiểu cũ, trong đó có cả kẹp màu xanh dành cho bé gái. Tất cả phụ kiện đều phải có ít nhất hai, ba cái để phòng trường hợp thất lạc hoặc hỏng hóc trong quá trình quay.

Theo Khúc Mạnh Quân, áp lực lớn nhất của anh trong quá trình chuẩn bị trang phục chính là thời gian. Trong những cảnh quay đầu tiên ở Quảng Trị, anh chỉ có một đêm để chuẩn bị áo xanh hòa bình, quần đen, khăn, giày cho Hòa Minzy kịp chuyến bay sáng sớm. Bốn ngày tiếp theo, các trang phục dần được hoàn thiện và được bổ sung mới liên tục. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, êkíp phải vừa tìm ý tưởng, vừa may đo, vừa xử lý phụ kiện và chuẩn bị dự phòng.

Thành quả cuối cùng chính là những bộ trang phục giản dị nhưng đậm chất ký ức, đưa khán giả trở lại khung cảnh làng quê Việt Nam những năm bao cấp. Khi âm nhạc, câu chuyện và phục trang hòa quyện, MV không chỉ kể một mối tình mà còn khơi gợi cả ký ức tập thể, khiến người xem vừa xúc động, vừa thấy gần gũi như chính ký ức của mình.