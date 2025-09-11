Hậu A80, khối trưởng hot boy thăng hạng visual, điển trai như tài tử nhờ công của bạn gái

Dù Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã khép lại, nhưng dư âm từ màn diễu binh, diễu hành A80 vẫn còn sâu đậm trong lòng người dân cả nước. Các hoạt động, cập nhật trên mạng xã hội của những quân nhân từng tham gia diễu binh, diễu hành tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Trong đó, Trung úy Trần Quang Khải - Khối trưởng khối Nam Sĩ quan Biên phòng gây bất ngờ khi có màn "lột xác" hậu A80 khiến netizen không khỏi trầm trồ.

Trung uý Trần Quang Khải sở hữu visual gây thương nhớ.

Trước đó, hình ảnh quen thuộc của Trần Quang Khải gắn liền với những bộ quân phục nghiêm nghị hoặc style đời thường khá đơn giản: áo phông, sơ mi cùng quần jeans bó sát. Cũng bởi vậy mà dân mạng còn đùa vui gọi phong cách của anh là "style hút chân không" - mặc quần áo bó sát.

Thế nhưng gần đây, chàng trung úy xuất hiện với những bộ outfit hiện đại, trẻ trung và cực kỳ trendy: từ sơ mi kẻ, sweater basic oversize cho tới những set đồ layer chuẩn Hàn. Sự thay đổi này có công lớn từ Emma tóc xoăn - cô bạn gái đứng sau loạt outfit lên đời của Khải.

Phong cách của Trung uý Trần Quang Khải trước đây khá đơn giản với các item như áo phông, áo sơ mi, quần jeans bó sát.

Trên tài khoản TikTok, cặp đôi thường xuyên tung ra loạt clip ngọt như kẹo, trong đó cả 2 diện đồ đôi và khoe visual "xứng đôi vừa lứa". Nhờ có người yêu làm stylist riêng, phong cách của Trung úy Khải trở nên trẻ trung và hợp mắt Gen Z hơn hẳn, khác xa hình ảnh đơn giản trước kia.

Không chỉ dừng lại ở chuyện "nâng cấp visual" cho bạn trai, bạn gái của Trung uý Trần Quang Khải còn khéo léo biến phong cách của cả hai thành nguồn cảm hứng cho nhiều couple khác. Những set đồ đôi của Khải và người yêu đều dễ áp dụng lại cực kỳ matching, hài hòa với nhau từ kiểu dáng tới màu sắc.

Cả 2 thường khoe những đoạn video "lên đồ" couple lên MXH. (Nguồn: TikTok couuplehotran

Hậu A80, visual của chàng bộ đội được nâng tầm với loạt outift trẻ trung và trendy. Cặp đôi cũng nhận được nhiều sự yêu mến từ cộng đồng mạng với những outfit couple đáng yêu này.

Netizen bất ngờ trước màn thay đổi phong cách của Trung uý Trần Quang Khải.

Bạn gái của Trung úy Trần Quang Khải sở hữu gu thời trang đơn giản, năng động nhưng cực kì nữ tính và ngọt ngào.



