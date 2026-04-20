Những ngày gần đây, Hari Won đang tận hưởng chuyến du lịch tại Thượng Hải (Trung Quốc) cùng bạn bè, nhưng điều khiến dân tình thích thú hơn cả chính là mục đích "đu idol" không hề giấu giếm của cô. Nữ ca sĩ thậm chí còn công khai việc sang Trung Quốc để gặp Trương Lăng Hách - nam thần cao 1m88 đang nổi đình nổi đám. Không dừng lại ở đó, bà xã Trấn Thành còn khiến netizen và đồng nghiệp bật cười khi để luôn hình nền điện thoại là ảnh của nam diễn viên, thể hiện rõ tinh thần fan girl chính hiệu.

Hari Won nhí nhảnh, tràn đầy năng lượng như mới đôi mươi trong chuyến đi đu idol.

Nữ ca sĩ gốc Hàn công khai "lọt hố" nhan sắc "tướng quân kem nền" Trương Lăng Hách.

Trên trang cá nhân, Hari Won liên tục cập nhật những khoảnh khắc trong chuyến đi, từ cảnh phố xá sôi động đến những góc check-in lung linh của Thượng Hải. Điều dễ nhận thấy là nguồn năng lượng tích cực và sự hào hứng hiện rõ trong từng khung hình. Trong một video vũ đạo, nữ ca sĩ còn tự nhận mình là "chị đại phiên bản Trung Hoa" khi sắm cho mình một layout cá tính, toát lên vibe ngọt ngào lại cool ngầu, cuốn hút.

Tuy nhiên, cũng từ trong một khoảnh khắc bung xõa hết mình đó, Hari Won lại vô tình tạo nên tình huống dở khóc dở cười khi gặp một sự cố trang phục nho nhỏ. Cụ thể, khi diện một chiếc đầm baby doll chất liệu xuyên thấu, kết hợp cùng jacket và boots da đen đồng điệu. Tổng thể outfit thời thượng, vô cùng "ổn áp" cho đến khoảnh khắc người đẹp thoải mái tạo dáng và thực hiện những động tác mạnh, chiếc mác áo chưa kịp cắt bên trong bất ngờ lộ rõ qua lớp vải sheer. Chính chủ sau đó cũng hài hước "tự thú" sự tình ngay trong caption của video, khiến cư dân mạng càng thêm thích thú vì độ duyên dáng, tự nhiên.

Chiếc mác áo chưa kịp cắt khi chính chủ quá phấn khích khám phá Thượng Hải.

Bỏ qua sự cố nhỏ, điều khiến netizen liên tục nhắc đến vẫn là phong độ nhan sắc và sự trẻ trung đáng ngưỡng mộ của Hari Won ở tuổi 41. Dù đã hoạt động nhiều năm trong showbiz, người đẹp vẫn giữ được nguồn năng lượng tươi mới, gần như không có dấu hiệu chững lại về hình ảnh. Phong cách thời trang của Hari cũng ngày càng linh hoạt, khi có thể biến hóa từ nữ tính, nhẹ nhàng sang cá tính, hiện đại mà không hề gượng ép.

Không ít ý kiến cho rằng diện mạo hiện tại của Hari Won gợi nhớ đến những minh tinh Hàn Quốc nổi tiếng với khả năng lão hoá ngược như Jun Ji Hyun. Điểm chung của cả hai nằm ở khí chất tự tin, làn da rạng rỡ cùng cách lựa chọn trang phục khéo léo để tôn lên vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn có chút bụi bặm.

Bí quyết để Hari Won giữ vững danh hiệu "mỹ nhân không tuổi" có lẽ không chỉ nằm ở những bộ cánh thời thượng hay lớp makeup chỉn chu, mà cốt lõi chính là tinh thần fan girl vô tư và đầy nhiệt huyết. Chính sự hồn nhiên khi công khai "đu idol" hay cách cô hài hước tự trêu bản thân trước những tình huống dở khóc dở cười đã tạo nên một sức hút rất riêng. Ở tuổi 41, Hari Won đã chứng minh rằng tuổi tác chỉ là những con số nếu người ta biết cách nuôi dưỡng một tâm hồn tươi trẻ và một nguồn năng lượng sống tích cực, giúp cô mãi là một "đóa hoa" rực rỡ và khác biệt.

Ảnh IGNV, chụp màn hình