Đi làm 8 tiếng ngồi trong văn phòng, vì sao da vẫn sạm đi?

Chúng ta thường mặc định rằng “ở trong nhà là an toàn”. Nhưng thực tế, môi trường văn phòng – tưởng như kín đáo và bảo vệ – lại chứa nhiều yếu tố âm thầm ảnh hưởng đến làn da mỗi ngày.

Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy một ngày làm việc 8 tiếng không hề “tránh nắng” hoàn toàn: Ánh nắng vẫn chiếu qua cửa kính, đặc biệt là các vị trí gần cửa sổ Tia UVA – tác nhân gây sạm da và lão hóa, có thể xuyên qua kính Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính, điện thoại tiếp xúc liên tục Điều này có nghĩa là, dù bạn không bước ra ngoài, làn da vẫn đang “tiếp xúc ánh sáng” suốt nhiều giờ liền, chỉ là theo cách ít rõ ràng hơn.

Sai lầm phổ biến: Chỉ chống nắng khi ra ngoài

Rất nhiều người có thói quen: Buổi sáng bôi kem chống nắng khi ra khỏi nhà tuy nhiên trong suốt thời gian ngồi văn phòng thì “bỏ qua”, nghĩ rằng không cần thiết

Nhưng trên thực tế: Kem chống nắng có thể giảm hiệu quả sau vài giờ Ít người nhớ bôi lại trong ngày Những vùng như tay, cổ, vai gần như không được bảo vệ. Chính những “lỗ hổng” này khiến làn da tiếp xúc ánh sáng tích lũy mỗi ngày, đủ để gây sạm màu mà bạn không nhận ra ngay lập tức.

Serum chống nắng & ngăn ngừa lão hóa Kiehl’s Better Screen™ UV Serum SPF50 PA++++ with Collagen Peptide

Chống nắng trong văn phòng: Không chỉ là skincare

Một trong những thay đổi lớn gần đây là cách phụ nữ nhìn nhận việc chống nắng. Không còn dừng lại ở mỹ phẩm, chống nắng dần trở thành một phần của cách ăn mặc hàng ngày. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kem chống nắng, nhiều người chọn giải pháp như uống viên chống nắng hoặc lựa chọn trang phục hỗ trợ bảo vệ da.

Viên chống nắng Codeage Polyphenols Broad Spectrum

Khi quần áo cũng trở thành lớp chống nắng