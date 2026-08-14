Hari Won catwalk mở màn show Đỗ Long, Trấn Thành thể hiện ngay tình cảm với vợ

Bên cạnh sự quy tụ của dàn mỹ nhân đình đám, The Prime Đỗ Long Bridal Fashion Show của NTK Đỗ Long còn khiến dân tình đặc biệt thích thú với màn catwalk mở màn của Hari Won. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ thử sức ở vai trò model trên sàn diễn thời trang, vì vậy từng bước đi của cô đều nhận được sự chú ý lớn từ khán giả.

Khoảnh khắc khiến mạng xã hội “tan chảy” hơn cả là biểu cảm ngập tràn tình cảm và niềm tự hào của Trấn Thành khi dõi theo bà xã từ hàng ghế khán giả. Ánh mắt chăm chú cùng nụ cười tự hào của nam MC nhanh chóng lọt vào ống kính, tạo nên một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất sau đêm diễn.

Hari Won mở màn show diễn The Prime Đỗ Long Bridal Fashion Show.

Đảm nhiệm vị trí first face, Hari Won thu hút mọi ánh nhìn khi diện thiết kế váy cưới ngắn tông trắng tinh khôi. Phần thân trên được dựng corset ôm sát với chi tiết cúp ngực mềm mại và khoảng cut-out sâu ở giữa. Điểm nhấn nổi bật nằm ở chân váy phủ lông vũ xòe rộng, tạo hiệu ứng bồng bềnh như một đám mây trắng mỗi khi cô di chuyển trên sàn runway. Hari Won kết hợp cùng giày cao gót platform mũi nhọn và khăn voan cô dâu, mang đến vẻ đẹp trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đủ nổi bật cho màn chào sân.

Kiểu tóc mái thưa buông nhẹ cùng phần tóc uốn tự nhiên giúp gương mặt Hari Won trông thanh thoát và trẻ trung hơn hẳn. Lớp makeup tông hồng sắc sảo, nhấn vào đôi mắt long lanh và làn da căng bóng làm nổi bật visual rạng rỡ của nữ ca sĩ, khiến nhiều khán giả bất ngờ khi cô đã bước sang ngưỡng U45 nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ.

Hari Won thu hút mọi ánh nhìn trong lần đầu thử sức với vai trò model.

Cận cảnh visual trẻ trung của Hari Won qua ống kính cam thường.

Dù không phải người mẫu chuyên nghiệp, Hari Won vẫn ghi điểm nhờ thần thái tươi tắn, nụ cười rạng rỡ và năng lượng tích cực. Những bước catwalk của người đẹp sinh năm 1985 nhẹ nhàng và nữ tính, kết hợp cùng thần thái tự tin, giữ thăng bằng vững và ánh mắt giao lưu liên tục với khán giả, tạo nên cảm giác gần gũi và duyên dáng trên sàn diễn. Khi người đẹp catwalk qua, Trấn Thành đã gửi nụ hôn gió cổ vũ vợ, tạo nên khoảnh khắc "tình bể bình" của một trong những cặp đôi quyền lực nhất showbiz Việt.

Trấn Thành hôn gió cổ vũ bà xã.

Trước đó, trên thảm đỏ The Prime Bridal Fashion Show 2026, vợ chồng Trấn Thành – Hari Won cũng thu hút mọi ống kính truyền thông với trang phục matching, hài hòa. Trấn Thành diện blazer trắng kem dáng double-breasted phối cùng sơ mi đen bên trong, tạo hiệu ứng tương phản thanh lịch và nam tính. Anh kết hợp quần jeans xanh đậm ống suông và giày da đen mũi nhọn, mang đến vẻ ngoài hiện đại, trẻ trung thay vì công thức suit truyền thống.

Trong khi đó, Hari Won nổi bật với chiếc váy cưới mini màu trắng ôm dáng, phần cổ trễ vai mềm mại giúp khoe khéo bờ vai thanh mảnh và xương quai xanh gợi cảm. Chất liệu đính hoa nổi 3D tạo chiều sâu cho tổng thể, còn đôi sandal cao gót ánh bạc giúp đôi chân thêm thon dài. Cặp đôi điểm xuyết tinh tế cho tạo hình với trang sức thiết kế tối giản, hoàn thiện vẻ ngoài sang trọng, nhã nhặn.

Chú thích ảnh

Trấn Thành - Hari Won cùng NTK Đỗ Long.

Linh An - Ảnh & Clip: Team Sự Kiện