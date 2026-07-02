Hành trình Inolab Derma mang kiến thức chăm sóc da khoa học đến thế hệ trẻ

Từ Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Y Dược TP.HCM đến FPT Polytechnic, mỗi điểm dừng chân đều đánh dấu một bước tiến trong nỗ lực đưa kiến thức chăm sóc da khoa học đến gần hơn với thế hệ trẻ Việt Nam.

Trong bối cảnh người trẻ ngày càng quan tâm đến sức khỏe làn da, nhu cầu tiếp cận các thông tin chăm sóc da chính thống cũng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, giữa vô số nguồn thông tin trên mạng xã hội, không ít sinh viên vẫn gặp khó khăn trong việc phân biệt đâu là kiến thức có cơ sở khoa học, đâu là những xu hướng làm đẹp mang tính trào lưu.

Nhận thấy thực tế đó, Inolab Derma đã lựa chọn một hướng đi khác biệt: đưa kiến thức chăm sóc da ra khỏi khuôn khổ của các phòng khám hay hội thảo chuyên ngành để đến gần hơn với môi trường học đường. Chuỗi chương trình Unitour được triển khai tại nhiều trường đại học, cao đẳng không chỉ là cơ hội để thương hiệu tiếp cận người trẻ mà còn là hành trình lan tỏa những giá trị giáo dục thiết thực về chăm sóc da khoa học.

Đại học Công nghiệp TP.HCM: Điểm khởi đầu của hành trình kết nối sinh viên

Hành trình Unitour của Inolab Derma ghi dấu ấn đầu tiên tại Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH), nơi hàng nghìn tân sinh viên bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc sống học tập. Giữa không khí sôi động của ngày hội chào đón tân sinh viên, gian hàng của Inolab Derma nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ.

Thông qua các hoạt động giao lưu và tư vấn, nhiều sinh viên lần đầu được tìm hiểu một cách bài bản về những vấn đề da liễu phổ biến ở lứa tuổi của mình như mụn, dầu nhờn, thâm sau mụn hay tình trạng da suy yếu do thức khuya và áp lực học tập.

Đối với Inolab Derma, IUH không chỉ là một điểm dừng chân trong chuỗi sự kiện sinh viên mà còn là nơi khẳng định nhu cầu rất lớn của giới trẻ đối với các kiến thức chăm sóc da đáng tin cậy. Từ đây, thương hiệu nhận thấy rằng việc đồng hành cùng sinh viên không nên dừng lại ở một sự kiện đơn lẻ mà cần được phát triển thành một hành trình dài hạn.

Đại học Y Dược TP.HCM: Củng cố nền tảng chuyên môn và khoa học

Sau bước khởi đầu tại IUH, Inolab Derma tiếp tục mở rộng hành trình đến Trường Đại học Y Dược TP.HCM, một trong những môi trường đào tạo y khoa hàng đầu cả nước.

Nếu hoạt động tại IUH tập trung vào việc tiếp cận đông đảo sinh viên với các kiến thức nền tảng, thì chương trình tại Đại học Y Dược lại mang ý nghĩa đặc biệt khi đưa yếu tố khoa học và chuyên môn trở thành trọng tâm.

Workshop về chăm sóc da được tổ chức với mục tiêu tạo nên không gian trao đổi kiến thức giữa chuyên gia và sinh viên, xoay quanh các chủ đề như cấu trúc làn da, vai trò của hàng rào bảo vệ da, cơ chế hình thành mụn và những nguyên tắc chăm sóc da hiện đại.

Sự quan tâm và tương tác tích cực từ sinh viên ngành Y cho thấy chăm sóc da ngày nay không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn gắn liền với nhận thức về sức khỏe. Đây cũng là dịp để Inolab Derma khẳng định định hướng phát triển dựa trên nền tảng khoa học, đồng thời củng cố hình ảnh một thương hiệu dược mỹ phẩm đề cao chuyên môn trong mọi hoạt động cộng đồng.

Điểm dừng chân tại Đại học Y Dược TP.HCM được xem như một cột mốc quan trọng, giúp hoàn thiện bức tranh về chiến lược Unitour mà thương hiệu đang theo đuổi: không chỉ phổ cập kiến thức mà còn góp phần nâng cao chất lượng nhận thức về chăm sóc da trong giới trẻ.

FPT Polytechnic: Mở rộng độ phủ và kết nối mạnh mẽ với Gen Z

Tiếp nối hành trình đó, Inolab Derma đã có mặt tại FPT Polytechnic, nơi quy tụ thế hệ sinh viên năng động, sáng tạo và luôn cởi mở với những xu hướng mới.

Việc hiện diện tại FPT Polytechnic không chỉ đánh dấu sự phát triển về quy mô của hành trình Unitour mà còn cho thấy nỗ lực của thương hiệu trong việc thích nghi với nhiều nhóm sinh viên khác nhau, từ môi trường kỹ thuật, y khoa đến các trường đào tạo theo định hướng thực hành và công nghệ.

Tại FPT Polytechnic, sinh viên không chỉ được tiếp cận kiến thức chăm sóc da khoa học mà còn có cơ hội trau dồi kỹ năng bán hàng livestream thông qua cuộc thi Livestream Mastery. Đây là sân chơi thực tế giúp các bạn rèn luyện khả năng giao tiếp, dẫn dắt phiên live và giới thiệu sản phẩm một cách chuyên nghiệp, những kỹ năng ngày càng quan trọng trong môi trường kinh doanh số.

Một hành trình dài hạn vì sức khỏe làn da của thế hệ trẻ

Nhìn lại chặng đường từ Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Y Dược TP.HCM đến FPT Polytechnic, có thể thấy mỗi điểm dừng chân đều mang một ý nghĩa riêng trong hành trình phát triển của Inolab Derma.

Nếu IUH là nơi khởi đầu cho sự kết nối với cộng đồng sinh viên, thì Đại học Y Dược TP.HCM là cột mốc khẳng định nền tảng chuyên môn và khoa học. Trong khi đó, FPT Polytechnic mở ra cơ hội để thương hiệu mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng cường kết nối với thế hệ Gen Z.

Trong thời gian tới, Inolab Derma cho biết sẽ tiếp tục mở rộng chương trình Unitour đến nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Với thương hiệu, mỗi chuyến đi không chỉ là một hoạt động cộng đồng mà còn là một bước tiến trên hành trình lan tỏa giá trị của chăm sóc da khoa học, bền vững và hướng đến lợi ích lâu dài cho thế hệ trẻ Việt Nam.