Dù làng giải trí không thiếu những bộ ảnh cưới xa hoa, lộng lẫy được đầu tư hoành tráng, nhưng có những giá trị thuộc về đẳng cấp thì thời gian cũng không thể làm phai mờ. Ở xứ Hàn, có một tượng đài ảnh cưới dù đã trôi qua 14 năm vẫn đều đặn gây sốt vài năm một lần mỗi khi có cư dân mạng đào lại. Đó chính là bộ ảnh cưới độc quyền của "mợ chảnh" Jun Ji Hyun trên tạp chí ELLE vào năm 2012. Không cần những cái nắm tay lãng mạn cùng chú rể, một mình Jun Ji Hyun cùng tư duy thời trang đỉnh cao đã biến tập tài liệu này thành một huyền thoại bất tử của làng ảnh cưới xứ kim chi.

Dự án độc quyền khẳng định vị thế ngôi sao quốc tế

Tháng 4/2012, ngay trước thềm hôn lễ chính thức với doanh nhân tài chính Choi Jun Hyuk tại khách sạn Shilla, Jun Ji Hyun đã bắt tay cùng tạp chí ELLE Hàn Quốc thực hiện một bộ ảnh cưới mang tính độc quyền. Ngay khi số báo tháng 5 được phát hành, sức hút của nữ minh tinh 30 tuổi khi đó không chỉ dừng lại ở phạm vi trong nước mà lập tức bùng nổ sang các quốc gia lân cận.

Bộ ảnh cưới này nhanh chóng được chọn làm gương mặt trang bìa và trang trong cho ELLE các phiên bản Trung Quốc, Singapore và Đài Loan, một minh chứng rõ nét cho đẳng cấp và tầm ảnh hưởng xuyên quốc gia của cô.

Trong không gian studio tối giản, Jun Ji Hyun xuất hiện như một nữ thần trong sắc trắng tinh khôi. Máy ảnh ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc cô khoác lên mình chiếc váy cưới dáng quây ôm sát cơ thể, kết hợp cùng lớp khăn voan buông lơi đầy e ấp. Ánh mắt mơ màng, sống mũi cao thẳng cùng thần thái sang trọng, kiêu kỳ của Jun Ji Hyun khiến người xem như bị hút vào từng khung hình, không tiếc lời cho những câu từ có cánh. Khán giả thời điểm đó và ngay cả bây giờ đều phải thừa nhận, đây là giai đoạn nhan sắc của nữ diễn viên đạt đến độ chín muồi và hoàn hảo nhất.

Đẳng cấp thời trang được bảo chứng bởi gia thế nhà chồng

Bên cạnh nhan sắc cực phẩm của cô dâu, giá trị thời trang của bộ ảnh này còn nằm ở những đặc quyền xa xỉ mà không phải ngôi sao nào cũng có được. Để chuẩn bị cho buổi chụp hình đặc biệt của Jun Ji Hyun, mẹ chồng cô - nhà thiết kế thời trang Lee Jung Woo, cùng bà nội chồng là nhà thiết kế hanbok huyền thoại Lee Young Hee, đã đích thân vận chuyển hàng loạt mẫu váy cưới haute couture từ các kinh đô thời trang như New York, London và Paris về nước.

Sự đầu tư kỹ lưỡng này đã tạo nên một bữa tiệc thị giác đúng nghĩa về thời trang cưới cao cấp. Trong ngày vui chính thức diễn ra chỉ 1 ngày sau khi bộ ảnh lên sóng, Jun Ji Hyun đã lựa chọn một thiết kế của Reem Acra cho phần lễ, bộ hanbok do chính bà nội chồng may cho trong tiệc chiêu đãi, và một chiếc váy của Jenny Packham ở buổi gặp gỡ truyền thông trước giờ G.

Sức sống vượt thời gian của một huyền thoại nhan sắc

Lý do khiến bộ ảnh này sau 14 năm vẫn giữ nguyên sức hút nằm ở tư duy tối giản nhưng đầy chiều sâu. Buổi chụp hình không tập trung vào việc phô diễn sự xa hoa của một cô dâu hào môn, mà đi sâu vào việc khắc họa tâm thế trang trọng và trân quý của một người phụ nữ chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân. Bản thân nữ minh tinh từng chia sẻ cô thực hiện bộ ảnh với lòng biết ơn sâu sắc trước những lời chúc phúc của người hâm mộ.

Mỗi cái xoay người, mỗi nụ cười nhẹ nhàng của Jun Ji Hyun dưới ống kính máy ảnh đều đẹp tựa một thước phim điện ảnh cổ điển. Netizne kháo nhau rằng, cụm từ "trả tiền mạng để xem thứ bổ mắt" chính là để dành cho những khoảnh khắc lưu danh sử sách như ảnh cưới của "mợ chảnh Chun Song Yi". Cho đến nay, khi tiêu chuẩn cái đẹp đã thay đổi qua nhiều chu kỳ, khí chất hoàng gia và nhan sắc không góc chết của "thủ khoa nhan sắc" Jun Ji Hyun trong bộ ảnh cưới năm hơn 1 thập kỷ trước vẫn là một bức tường thành kiên cố gần như khó có đối thủ của Kbiz.