Hạnh phúc của người mẹ có con trai 7 tuổi được 'sửa tim' tại quê nhà

Bệnh nhi V.T.P. (7 tuổi, Ninh Bình) được chẩn đoán còn ống động mạch (PDA) kích thước 5,7-6 mm. Đây là dị tật tim bẩm sinh có thể khiến tim và phổi phải hoạt động quá sức, làm trẻ chậm phát triển, suy tim, tăng áp động mạch phổi nếu không được điều trị kịp thời.

Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật bít ống động mạch qua đường ống thông. Sau can thiệp, trái tim của bé ổn định, sức khỏe tiến triển tốt và có thể sinh hoạt như nhiều trẻ cùng trang lứa.

Theo TS.BS Nguyễn Minh Hùng, Phó Trưởng khoa Tim bẩm sinh và Bệnh tim cấu trúc, Viện Tim mạch Việt Nam, đây là kỹ thuật Bệnh viện Bạch Mai triển khai thường quy nhiều năm. Giá trị của ca bệnh không nằm ở độ khó của thủ thuật mà ở việc toàn bộ quy trình điều trị đạt chuẩn đã được triển khai thành công tại cơ sở Ninh Bình.

TS.BS Nguyễn Minh Hùng và ekip thực hiện ca can thiệp cho bệnh nhi (Ảnh: BVCC)

Để bảo đảm an toàn, bệnh nhi được hội chẩn liên chuyên khoa trước can thiệp. Trong và sau thủ thuật, các bác sĩ Nhi khoa, Tim mạch và Gây mê hồi sức phối hợp theo dõi chặt chẽ, xử trí kịp thời mọi tình huống có thể xảy ra.

Ca phẫu thuật thành công, mẹ bé xúc động: “ Khi biết con cần can thiệp tim, tôi chỉ nghĩ phải đưa cháu lên Hà Nội. Được các bác sĩ Bạch Mai điều trị ngay tại Ninh Bình, gia đình thực sự nhẹ nhõm. Con hồi phục nhanh, việc chăm sóc cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Với gia đình bệnh nhi, điều đáng quý nhất không chỉ là ca can thiệp thành công mà còn là việc con được chữa bệnh ngay tại quê nhà ”.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài, Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, cho biết thành công của ca bệnh là kết quả của quá trình chuyển giao đồng bộ từ nhân lực, quy trình đến trang thiết bị. Mục tiêu là người dân điều trị tại Hà Nội hay Ninh Bình đều được hưởng cùng một chất lượng chuyên môn.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, khẳng định việc đưa các kỹ thuật chuyên sâu về cơ sở Ninh Bình nhằm rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao giữa các vùng miền, giúp người bệnh không phải di chuyển xa mà vẫn được điều trị bởi các chuyên gia tuyến Trung ương.