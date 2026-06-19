Những ngày gần đây, Hằng Túi trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi xuất hiện nhiều thông tin, đồn đoán liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính của cô. Giữa lúc những bàn tán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hot mom Hà Nội lên tiếng trên trang Facebook cá nhân.

Theo đó, Hằng Túi chia sẻ rằng việc có dư nợ ngân hàng không đồng nghĩa với việc mất khả năng thanh toán hay vỡ nợ như lời đồn. Đồng thời, nữ doanh nhân cũng thừa nhận bản thân có những giai đoạn kinh doanh gặp khó khăn và từng chủ động khắc phục các khoản thuế còn tồn đọng của những năm trước.

Hầng Túi lên tiếng trên cá nhân, đáp trả lời đồn vỡ nợ, phá sản. Ảnh chụp màn hình.

Phía dưới phần bình luận, cô cũng gay gắt đáp trả: “Vỡ nợ phá sản? Nợ bank cũng vỡ nợ hả? Mà lúc nào cũng nhóm 1 đấy.

Đây còn chả thèm mở thẻ tín dụng nhiều vì sợ quên.

Làm ăn nợ gối thì người ta cũng phải đồng ý cho nợ thì mới nợ được chứ? Lại kêu chiếm dụng vốn? Sao không báo công an.

Nhà hàng xóm cùng dãy đăng bán thì nó kêu nhà mình đăng bán nhà vỡ nợ.

Xe đang đi cũng kêu bán nhà bán xe vì vỡ nợ!”.

Hằng Túi liên tục vướng phải ồn ào.

Theo đó, Hằng Túi thừa nhận có vay ngân hàng song khẳng định các khoản vay đều đang ở nhóm 1 (nợ đủ tiêu chuẩn). Đồng thời, cô cho rằng việc phát sinh công nợ trong quá trình kinh doanh là điều bình thường khi có sự thỏa thuận giữa các bên, bác bỏ quan điểm cho rằng đây là hành vi “chiếm dụng vốn”.

Bên cạnh đó, Hằng Túi phản bác những thông tin cho rằng cô bán nhà, bán xe vì khó khăn tài chính là lời đồn vô căn cứ.

Thời gian gần đây, Hằng Túi cũng liên tục trở thành cái tên thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi vướng vào nhiều cuộc tranh luận. Hot mom Hà Nội tranh luận trên mạng xã hội với siêu mẫu Hà Anh liên quan đến câu chuyện “hợp đồng kỳ nghỉ”. Theo đó, giữa lúc mô hình này gây xôn xao khi nhiều người phản ánh gặp rủi ro tài chính, Hằng Túi đăng tải bài viết chia sẻ trải nghiệm của gia đình với gói hợp đồng kỳ nghỉ được mẹ cô mua từ nhiều năm trước và cho biết bản thân có trải nghiệm tích cực. Quan điểm này sau đó nhận về ý kiến phản đối từ Hà Anh - người có mẹ là nạn nhân mất hàng trăm triệu đồng vì “hợp đồng kỳ nghỉ”.

Màn bình luận gay gắt của Hà Anh và Hằng Túi

Sau màn tranh luận với Hà Anh, Hằng Túi tiếp tục trở thành tâm điểm khi xảy ra cuộc “đấu tố” căng thẳng với hot girl đời đầu Mi Vân. Từ những bất đồng về quan điểm cá nhân, cả hai liên tục có những bài đăng đáp trả trên mạng xã hội. Đáng chú ý, cuộc khẩu chiến không chỉ dừng lại ở việc phản biện ý kiến mà còn nhiều lần nhắc đến học thức, cách giáo dục con cái và trải nghiệm sống của đối phương, khiến dân tình xôn xao,...

Hằng Túi và Mi Vân đấu tố lẫn nhau trên MXH.

Hằng Túi (tên thường gọi trên mạng xã hội) là một hotmom Hà Nội, nổi tiếng từ thời kỳ Facebook bùng nổ nhờ hình ảnh một bà mẹ trẻ năng động, cá tính và khéo kinh doanh.

Biệt danh “Hằng Túi” xuất phát từ việc cô từng kinh doanh túi xách hàng hiệu và các sản phẩm thời trang. Dần dần, cái tên này trở thành “thương hiệu cá nhân” gắn liền với cô suốt nhiều năm. Sự nghiệp kinh doanh kéo dài gần 2 thập kỷ mang đến cho Hằng Túi một chỗ đứng nhất định trong ngành hàng mẹ và bé. Sau thành công này, cô cũng lấn sân sang các lĩnh vực như làm đẹp, spa, đồ hiệu,... Ngoài ra, Hằng Túi còn được mệnh danh là "tay chơi" bất động sản, khi từng chia sẻ về hàng loạt BĐS.

Trái với sự nghiệp phát triển, đường tình duyên của Hằng Túi lại có phần lận đận. Qua 3 lần kết hôn, cô hiện đang là mẹ của 5 người con ruột. Sau khi ly hôn với chồng cũ Đăng Nguyên, cô đi thêm bước nữa với kiến trúc sư Tiến Dũng. Sau 5 năm kết hôn, Hằng Túi và Tiến Dũng quyết định đường ai nấy đi. Hiện tại cô tìm thấy hạnh phúc mới bên người mới là doanh nhân Duy Trần.