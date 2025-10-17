Hãng thời trang non trẻ Trung Quốc đe dọa Zara, H&M: Bán áo phông giá hơn 300.000 đồng, đã có 400 cửa hàng và 23 chi nhánh quốc tế

Nhà bán lẻ thời trang nhanh Trung Quốc Urban Revivo đang đẩy mạnh kế hoạch thách thức các “ông lớn” như Zara và H&M bằng việc mở rộng hoạt động tại London, đánh dấu bước tái khởi động chiến lược vươn ra thị trường quốc tế.

Đây là một phần trong làn sóng các doanh nghiệp Trung Quốc – từ Pop Mart, nhà sản xuất Labubu, đến BYD, hãng xe điện hàng đầu – đang đua nhau “ra biển lớn”, trong bối cảnh thị trường nội địa ngày càng cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế chững lại.

“Chiến lược của chúng tôi là lấy London và New York làm điểm tựa toàn cầu để thâm nhập thị trường nước ngoài”, ông Li Mingguang – nhà sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn mẹ Fashion Momentum Group chia sẻ. “Khi khởi đầu ở Trung Quốc, chúng tôi không có thương hiệu. Ở London hay New York, mức độ nhận diện của chúng tôi gần như bằng 0. Nói cách khác, chúng tôi đang bắt đầu lại từ đầu”.

Urban Revivo vừa khai trương cửa hàng rộng 30.000 ft² (gần 2.800 m²) tại trung tâm thương mại Westfield ở London, đồng thời mở thêm chi nhánh tại Covent Garden (London) và Soho (New York). Trước đó, hãng từng có cửa hàng ở London vào năm 2018 nhưng buộc phải đóng cửa do đại dịch. Ông Li cho biết chiến lược này gợi lại thời điểm công ty mở cửa hàng đầu tiên ở Thượng Hải năm 2008. “Nếu có thể phát triển ở Thượng Hải, chúng tôi tin việc mở rộng sang các thị trường khác của Trung Quốc sẽ dễ dàng hơn”, ông nói.

Ông Li thành lập công ty mẹ của Urban Revivo vào năm 2006 với lý do đơn giản: “Tôi yêu thời trang và muốn tạo ra một thương hiệu của riêng mình”. Từ đó, hãng mở rộng ra khắp Trung Quốc với khoảng 400 cửa hàng và 23 chi nhánh quốc tế, khởi đầu bằng Singapore năm 2016.

Tại cửa hàng hai tầng gần đường Nam Kinh (Nanjing Road) – một trong những tuyến phố mua sắm nổi tiếng nhất Trung Quốc – Urban Revivo mang đến trải nghiệm mua sắm gợi nhớ các thương hiệu phương Tây, từ cách bài trí sản phẩm đến phong cách không gian.

“Chúng tôi thực sự học hỏi mô hình kinh doanh của Zara”, ông Li thừa nhận, “giống như JD.com học từ Amazon, Nio và Li Auto học từ Tesla, hay Huawei và Xiaomi học từ Apple”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng sản phẩm của Urban Revivo được “bản địa hóa” nhiều hơn, phù hợp với phong cách và vóc dáng từng khu vực.

Môi trường tiêu dùng khắt khe tại Trung Quốc buộc công ty phải thích ứng nhanh. “Trước đây, khái niệm ‘thời trang nhanh (fast fashion)’ ở Trung Quốc gần như đồng nghĩa với hàng kém chất lượng”, ông nói. “Vì vậy, chúng tôi đặt chất lượng lên hàng đầu”.

Dù quy mô nhỏ hơn nhiều so với các đối thủ toàn cầu, Urban Revivo vẫn đạt doanh thu 6 tỷ nhân dân tệ (khoảng 840 triệu USD) năm 2022, nhưng công ty từ chối tiết lộ số liệu mới hơn hay kế hoạch IPO. “Năm ngoái chúng tôi chịu một chút áp lực, nhưng năm nay tình hình đã phục hồi”, ông Li cho biết.

Công ty đặt mục tiêu đạt 5 tỷ nhân dân tệ doanh thu ở thị trường quốc tế vào năm 2030, dù con số này vẫn còn rất khiêm tốn so với 28 tỷ euro doanh thu toàn cầu của Zara năm 2023, hãng vừa mở rộng cửa hàng tại Westfield lên tới 57.000 ft².

Urban Revivo tự nhận có “giá cả hợp lý”, nhưng thực tế vẫn cao hơn các lựa chọn trực tuyến trong nước. Tại Thượng Hải, áo phông trắng có giá 99 NDT (hơn 300.000 đồng), trong khi quần dài khoảng 199 NDT. Một khách hàng từ Trịnh Châu chia sẻ cô thích đồ của Urban Revivo hơn các sản phẩm “có cảm giác Taobao” – ám chỉ hàng giá rẻ trên nền tảng thương mại điện tử của Alibaba.

Song song với việc mở rộng quốc tế, thương hiệu cũng củng cố vị thế trong nước với các cửa hàng lớn tại Nam Kinh (2023) và Bắc Kinh (2024). Một chuyên gia trong ngành nhận định: “Rõ ràng họ đang tăng cường hiện diện tại các khu thương mại trọng điểm ở Trung Quốc, điều mà ai cũng có thể thấy”.

Dù hiện toàn bộ nguồn cung vẫn ở trong nước, ông Li tiết lộ công ty có thể mở rộng sản xuất sang Thổ Nhĩ Kỳ, Maroc và Việt Nam trong tương lai. Ông thừa nhận thị trường nội địa Trung Quốc đang ở mức “cạnh tranh khốc liệt”, nhưng khẳng định chiến lược vươn ra thế giới là một bước đi dài hạn. “Chúng tôi phải mở rộng ra quốc tế càng sớm càng tốt”, ông nói. “Việc mở cửa hàng ở châu Âu sẽ buộc chúng tôi phải quốc tế hóa sản phẩm… từ đó chuẩn bị tốt hơn cho những thay đổi trong hành vi tiêu dùng 20 đến 30 năm tới”.

Ông kết luận: “Tôi không nghĩ việc ra nước ngoài của chúng tôi chỉ vì những biến động kinh tế hay xã hội ngắn hạn. Chúng tôi đang mở rộng dựa trên tầm nhìn 30 đến 50 năm”.

Theo: Financial Times