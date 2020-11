Hãng thời trang Neva – Đột phá để dẫn đầu xu hướng

Nền kinh tế Việt Nam nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung đang chịu ảnh hưởng to lớn bởi diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh và ngành thời trang cũng không ngoại lệ. Đứng trước những sức ép to lớn ấy, Thời trang NEVA đã không ngừng nỗ lực mang tới những thiết kế đặc sắc và ghi dấu ấn mạnh đến khách hàng và người yêu thời trang Việt.

Á hậu Huyền My nổi bật với thiết kế đặc sắc của Neva

Minh chứng cho điều này, chỉ trong khoảng thời gian 40 ngày Nhà Mode Neva liên tục mở mới 04 showroom tọa lạc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Các showroom khai trương cũng như chuỗi cửa hàng trực thuộc hệ thống luôn lâm vào tình cảnh "náo loạn" khi quá đông khách hàng ghé thăm và trải nghiệm sản phẩm.

Bộ sưu tập "The Most Beauty" đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020

Lý giải cho thành công trên, Giám đốc sáng tạo của NEVA - Chị Easter Lily tâm sự: "NEVA mong muốn truyền cảm hứng yêu thời trang tới phụ nữ Việt thông qua những sản phẩm tâm huyết, tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam và đó chính là tôn chỉ trong lao động nghệ thuật mà Neva hướng tới."

Không gian truyền cảm hứng của Showroom thuộc hệ thống thời trang Neva

Các sản phẩm của Nhà Mode Neva luôn đa dạng về phong cách, thiết kế sáng tạo độc đáo phù hợp với mọi lứa tuổi, vị trí làm việc của phái đẹp trong nhịp sống hiện đại đầy hối hả. Dù là cô nàng công sở tự tin, hấp dẫn hay nàng thơ dạo phố cá tính, đáng yêu, những sản phẩm của Nhà Mode Neva luôn cho thấy sự hài hòa, sáng tạo trong ngôn ngữ thiết kế. Đó là lý do chỉ mới thành lập được 03 năm, NEVA đã trở thành địa chỉ "chọn mặt gửi vàng" của Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 - cuộc thi sắc đẹp uy tín cấp quốc gia tại Việt Nam. Đây là vinh dự không phải hàng thời trang nào cũng có được. Sự hiện diện đầy kiêu hãnh của Bộ sưu tập "The Most Beauty" đồng hành cùng 35 người đẹp vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam là nguồn động lực to lớn đối với các thí sinh trong hành trình chinh phục vương miện tài năng - sắc đẹp của cuộc thi năm nay.

Những thiết kế trang phục đầy ấn tượng của Neva cùng top 3 hoa hậu Việt Nam 2020

Nhà Mode Neva hiện tại có 06 chi nhánh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với những sản phẩm chất lượng, thiết kế độc đáo, bắt kịp xu hướng thời trang hiện tại và đặc biệt giá cả phù hợp, cùng với đó là không gian showroom được trang trí rất tinh tế từ khu vực trưng bày sản phẩm, khu vực thử đồ… Đội ngũ nhân sự của nhãn hàng cũng tận tâm với thái độ phục vụ chuyên nghiệp, ấn tượng. Theo ghi nhận của chúng tôi, trong thời gian qua, Neva đã đem lại những trải nghiệm thực sự ấn tượng cho khách hàng mỗi khi ghé thăm.

Khách hàng nô nức trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng thời trang của Neva

Nhà Mode Neva luôn lấy sự hài lòng của khách hàng làm cảm hứng của sáng tạo và nỗ lực hết mình trong công việc đòi hỏi hàm lượng chất xám và sự sáng tạo "không biên giới". Ca sĩ Trương Quỳnh Anh - Gương mặt vinh dự đại diện cho thương hiệu Nhà Mode Neva chia sẻ: "Là một nghệ sĩ trẻ, việc biến hóa trong phong cách biểu diễn trên sân khấu với sự hỗ trợ của trang phục theo tôi là vô cùng quan trọng. Tôi vô cùng hài lòng và tin tưởng thương hiệu Neva bởi đây là thương hiệu rất uy tín, đáp ứng được nhu cầu thời trang của những khách hàng khó tính nhất mà giá cả lại rất hợp lý. Mỗi khi biểu diễn với trang phục của Neva, tôi vô cùng tự tin cống hiến cho nghệ thuật. Những thiết kế của Neva luôn tôn vinh sắc đẹp người phụ nữ, màu sắc trang nhã phù hợp với nhiều lứa tuổi".

Neva luôn tinh tế trong thiết kế từng sản phẩm: Lộng lẫy đầy quý phái tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam

Với những thành công đã đạt được, tin tưởng rằng trong thời gian tới, Nhà Mode Neva sẽ tiếp tục cho ra đời những "đứa con tinh thần" đầy độc đáo, khẳng định vị thế hãng thời trang danh tiếng đầy quyến rũ trong lòng khách hàng, song hành cùng nhịp sống phái đẹp Việt Nam.

THỜI TRANG NEVA

Website: neva.vn | Fanpage: fb.com/nevavietnam

Hotline: 1800234575

Hệ thống cửa hàng:

112 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

157 Trần Phú, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

181C + 181D Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, TP. HCM

157 Trần Phú, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

445 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

181C + 181D Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, TP. HCM