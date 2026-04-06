Hàng chục nghìn người "cháy" cùng đại tiệc thời trang - âm nhạc đậm chất Nhật Bản tại Việt Nam

Vừa qua, hai ngày Lễ hội Thời trang và Âm nhạc Quốc tế TOKYO GIRLS COLLECTION in VIETNAM 2026 đã diễn ra thành công rực rỡ tại Khu đô thị Vạn Phúc City (TP.HCM). Sự kiện do POPS tổ chức, với sự đồng hành của Nhà tài trợ chính Acecook, đã mang đến một không gian nghệ thuật trẻ trung, sôi động và đầy cảm hứng cho hàng chục ngàn khán giả.

TEA+ là nhà tài trợ kim cương của Tokyo Girls Collection Vietnam. Với nền tảng chất lượng Nhật Bản, mỗi chai trà của thương hiệu được sản xuất theo quy trình chú trọng nguyên liệu và tiêu chuẩn chế biến. Bên cạnh trà ô long, sản phẩm còn có các dòng như trà xanh, trà chanh, trà trái cây. TEA+ lấy cảm hứng từ nghệ thuật trà Nhật, hướng đến trải nghiệm sử dụng trong nhiều thời điểm trong ngày.

Sàn diễn siêu thực: Nơi văn hóa giao thoa cùng xu hướng tương lai

TGC Vietnam 2026 đã mang đến những màn trình diễn thời trang (Fashion Show) mãn nhãn, là sự kết hợp tinh tế giữa giá trị truyền thống và nhịp sống đương đại:

+ Giao thoa văn hóa Việt – Nhật: Mở màn ấn tượng với Bộ sưu tập "Spring Has Come" từ NTK Nhật Bản KITO, tôn vinh tà áo dài Việt Nam kết hợp cùng giá trị văn hóa Nhật Bản. Cùng với đó là sự xuất hiện của các thiết kế đến từ NEM và VASCARA.

+ Tinh hoa nghệ thuật NEO JAPANESQUE: Đồng hành cùng thương hiệu TEA+ (Suntory Pepsico Việt Nam), bộ sưu tập mang đến sự va chạm mạnh mẽ giữa silhouette "Wa" truyền thống Nhật Bản và chất liệu cyber ánh kim tương lai. Tại đây, TEA+ cũng chính thức ra mắt diện mạo bao bì mới đầy tinh tế.

+ Bùng nổ cá tính đường phố: Khán giả đã đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác với BST "Nắng dưới chân mây" mang phong cách Avant-garde của NTK Ivan Trần , hơi thở đương đại H-Street từ PUMA , thông điệp "Vietnam Youngster With Flavors!" của Canifa S x Casio Vintage và tinh thần "Calm Living" tĩnh tại từ Basic On x Casio.

+ Sự kết hợp độc đáo từ các thương hiệu lớn: Nhà tài trợ chính Acecook Việt Nam gây ấn tượng mạnh khi tung ra bộ sản phẩm phiên bản giới hạn hợp tác cùng TOKYO GIRLS COLLECTION VIETNAM 2026 (Mì ly Modern Lẩu Thái Tôm, Mì tô Siukay Hải Sản & Mì tô SiuKay Gà Xốt Phô Mai, Tô Miến Phú Hương, Mì ly Handy Hảo Hảo Tôm Chua Cay và Mì ly Handy Hảo Hảo Chay Lẩu Nấm Thập Cẩm) thông qua màn catwalk đầy năng lượng. Thương hiệu YAMAHA cũng khẳng định tinh thần Tokyo Mix Style đậm nét với hai dòng xe thời thượng Grande và Janus.

Bữa tiệc âm nhạc vỡ òa cảm xúc

Không chỉ là thời trang, TGC Vietnam 2026 còn là một đại tiệc âm nhạc thực thụ với dàn line-up Việt - Nhật 'đỉnh chóp', liên tục đẩy sức nóng của Vạn Phúc City lên mức tối đa.

Khán giả đã được chiêu đãi những bản hit đình đám từ dàn nghệ sĩ V-Pop hàng đầu: SOOBIN với tạo hình đậm chất Nhật Bản gây thương nhớ đã mang đến loạt hit 'Trò chơi', 'Blackjack'; Quang Hùng MasterD mở màn phần trình diễn với loạt trống Taiko trước khi đốt cháy sân khấu với 'Thủy Triều' và 'Catch Me If You Can'; Phương Ly ngọt ngào với 'Mặt trời của em'; MIN bùng nổ cùng dàn vũ công hùng hậu; hay những giai điệu cực 'cháy' đến từ RHYDER, CAPTAIN BOY và ca sĩ Ly Ly.

Đặc biệt, sự kiện còn chứng kiến màn đổ bộ của các nghệ sĩ quốc tế đến từ Nhật Bản: Nhóm nhạc ONE OER EIGHT và nữ ca sĩ Miyuna – Quán quân Sing! Asia 2025, mang đến những phần trình diễn đẳng cấp và những màn giao lưu đầy thú vị với người hâm mộ Việt Nam.

Đại diện Ban Tổ Chức, bà Esther Nguyen, chia sẻ: Sự ủng hộ nhiệt tình của hàng chục ngàn khán giả tại Vạn Phúc City trong hai ngày qua đã vượt xa sự mong đợi của chúng tôi. TGC Vietnam 2026 không chỉ là một sự kiện giải trí, mà là một minh chứng cho thấy sự khao khát của giới trẻ Việt Nam đối với các lễ hội đạt chuẩn quốc tế, nơi âm nhạc, thời trang và trải nghiệm văn hóa hòa quyện làm một. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nghệ sĩ, đối tác, nhà tài trợ và đặc biệt là khán giả đã làm nên thành công rực rỡ này."

Ra đời từ năm 2005, TOKYO GIRLS COLLECTION (TGC) là lễ hội thời trang - âm nhạc quy mô hàng đầu Nhật Bản, nổi bật với sứ mệnh tôn vinh thời trang ứng dụng (ready-to-wear clothes) và văn hóa đường phố của giới trẻ. Đứng sau hành trình 20 năm thành công rực rỡ của TGC chính là W TOKYO – công ty lập kế hoạch và tổ chức sự kiện danh tiếng. Trong hành trình mang TGC vươn tầm quốc tế và chọn Việt Nam làm bến đỗ, W TOKYO cùng đơn vị tổ chức POPS kỳ vọng sẽ tiếp tục kiến tạo những sân chơi giao lưu văn hóa nghệ thuật đẳng cấp, định hình phong cách và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ trong tương lai.