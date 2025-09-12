Han So Hee trị được anti fan số 1 của đời mình

Nhan sắc của Han So Hee sẽ không có gì đáng bàn cãi nếu nữ diễn viên xinh đẹp này không phải là một trong những mục tiêu hàng đầu của Getty Images. Trong quá khứ, không ít lần khi cả 2 đụng độ tại các sự kiện trang trọng, mỹ nhân xứ Hàn phải rơi vào cảnh bị những tay săn ảnh nhà Getty ghẻ lạnh hoặc "dìm" không thương tiếc. Tuy nhiên cũng phải nói đến phong độ nhan sắc có phần trồi sụt của nhân vật chính, là nguyên do góp phần khiến hình ảnh ra đời bị bàn tán.

Mới đây, Han So Hee vừa có dịp xuất hiện trên thảm đỏ một sự kiện điện ảnh tại Canada cùng đoàn phim. Dưới ống kính hung thần vẫn không có gì gọi là ưu ái, lần này vẻ ngoài khó chê của Han So Hee đã cứu cô một bàn thua trông thấy.

Chụp trực diện trong điều kiện ánh sáng thấp và ánh đèn flash chiếu thẳng, nếu không có một làn da đẹp và lớp nền mịn màng như thế này, rất có thể sẽ thấy cả chảo dầu trên mặt Han So Hee.

Getty Images sẵn sàng giơ cao máy, bắt hình người đẹp từ góc chụp "phản nhiếp ảnh", khiến cô bị ăn gian mất một ít chiều cao...

...rất may sau đó hung thần cũng trả lại cho nữ diễn viên một bức hình khác trông khá ổn, nổi bật được khung xương vai đẹp mắt.

Một khoảnh khắc hiếm hoi Getty hoá thân thành fansite của Han So Hee, bắt trọn khung hình xinh lung linh của nữ diễn viên.

Lần gần đây nhất Getty Images "đu" Han So Hee là ở event của thương hiệu Omega tại Seoul hồi tháng 7/2025. Làn da siêu cấp trắng hồng, ngậm nước của Han So Hee lúc này cũng nhờ 1 tay phóng viên Getty Images ghi lại, chứng minh đẳng cấp nhan sắc sống động của nữ diễn viên.

Rõ ràng, Getty Images cũng chỉ là cái tên nếu Han So Hee cứ duy trì phong độ nhan sắc như thế này.

Trong quá khứ, người đẹp thị phi của showbiz Hàn cũng có lúc khiến dân tình "bật ngửa" vì nhan sắc rớt đài không phanh. Tất nhiên, trong những tình huống đó, "kẻ thù số 1" của cô cũng góp phần thêm mắm dặm muối.

Ở event của Dior hồi tháng 1 năm nay, Han So Hee có khi đã khóc thét khi về nhà xem lại ảnh Getty chụp mình trong tình cảnh tóc tai rối bù vì gió.

Chưa kể, vốn dĩ ngày hôm đó makeup look và thần sắc của cô đã rất đáng chê.

Da mặt của Han So Hee khi bị chụp cận phát hiện nhiều mụn ẩn chi chít.

Một lần khác, Getty bắt một khoảnh khắc mà Han So Hee chẳng kịp trở tay. Nữ diễn viên đứng giữa khung hình chật chội, lộn xộn, còn lộ cả bắp tay to.