Han So Hee trị được anti fan số 1 của đời mình
Getty Images cũng chỉ là cái tên nếu Han So Hee cứ như thế này.
Nhan sắc của Han So Hee sẽ không có gì đáng bàn cãi nếu nữ diễn viên xinh đẹp này không phải là một trong những mục tiêu hàng đầu của Getty Images. Trong quá khứ, không ít lần khi cả 2 đụng độ tại các sự kiện trang trọng, mỹ nhân xứ Hàn phải rơi vào cảnh bị những tay săn ảnh nhà Getty ghẻ lạnh hoặc "dìm" không thương tiếc. Tuy nhiên cũng phải nói đến phong độ nhan sắc có phần trồi sụt của nhân vật chính, là nguyên do góp phần khiến hình ảnh ra đời bị bàn tán.
Mới đây, Han So Hee vừa có dịp xuất hiện trên thảm đỏ một sự kiện điện ảnh tại Canada cùng đoàn phim. Dưới ống kính hung thần vẫn không có gì gọi là ưu ái, lần này vẻ ngoài khó chê của Han So Hee đã cứu cô một bàn thua trông thấy.
Lần gần đây nhất Getty Images "đu" Han So Hee là ở event của thương hiệu Omega tại Seoul hồi tháng 7/2025. Làn da siêu cấp trắng hồng, ngậm nước của Han So Hee lúc này cũng nhờ 1 tay phóng viên Getty Images ghi lại, chứng minh đẳng cấp nhan sắc sống động của nữ diễn viên.
Rõ ràng, Getty Images cũng chỉ là cái tên nếu Han So Hee cứ duy trì phong độ nhan sắc như thế này.
Trong quá khứ, người đẹp thị phi của showbiz Hàn cũng có lúc khiến dân tình "bật ngửa" vì nhan sắc rớt đài không phanh. Tất nhiên, trong những tình huống đó, "kẻ thù số 1" của cô cũng góp phần thêm mắm dặm muối.
Không dìm Han So Hee "đời không nể", Getty Images còn phát cho cô vài tấm ảnh như meme để đời.