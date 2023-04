Han So Hee - Cha Eun Woo hóa công chúa - hoàng tử, đẹp như bước ra từ truyện tranh

Han So Hee và Cha Eun Woo vẫn luôn được mệnh danh là cặp diễn viên sở hữu visual top đầu Kbiz. Mới đây, đôi mỹ nam - mỹ nữ này đã thu về "bão" like nhờ bức ảnh đẹp khi xuất hiện chung tại một sự kiện. Cùng diện đồ trắng, Han So Hee thì xinh như công chúa còn Cha Eun Woo lại điển trai như hoàng tử, đứng chung một chỗ khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Han So Hee và Cha Eun Woo cùng diện trang phục trắng, xuất hiện tại sự kiện VIP của Dior diễn ra tại Los Angeles. Cả hai khoác lên mình những item mới nhất trong BST Xuân Hè 2023 của Dior, khoe trọn visual mãn nhãn, tạo nên khung hình "tiên tử" cứ như hoàng tử - công chúa nhận về "bão" react từ phía dân tình

Han So Hee một lần nữa chinh phục công chúng với vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính Nữ diễn viên chiếm trọn spotlight với chiếc váy ren sang trọng, makeup tươi tắn kết hợp tóc thắt nơ điệu đà

Cha Eun Woo thì lại điển trai và nổi bật bên cây đồ trắng. Anh chàng kết hợp áo khoác đứng fomr với quần ống suông, tô điểm vẻ ngoài bằng túi đeo chéo. Visual của chàng mỹ nam qua camera thường vẫn cực bén, đặc biệt là nước da căng bóng láng mịn khiến con gái cũng phải thua

Camera thường quả thực không "dìm" nổi nhan sắc Cha Eun Woo

Netizen dành tặng cặp đôi vô vàn lời khen:

- Đẹp thật sự, visual siêu sáng.

- Gấp đôi visual, đẹp quá!

- Han So Hee trắng bóc, Cha Eun Woo khiến "tui" phải wow vì nước da đó.

- Anh chị đóng chung đi, đẹp như bước trong truyện ra vậy.

- Trời ơi siêu đẹp đôi.