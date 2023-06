Hairstylist của TWICE gây phẫn nộ vì làm tóc quá ẩu cho Jihyo

Kể từ khi ra mắt đến giờ, Jihyo (TWICE) luôn là một trong những idol hot nhất, nhiều lần khiến người hâm mộ phải khen ngợi nhờ ngoại hình và tài năng vượt trội. Trong world tour gần đây của TWICE, Jihyo tiếp tục là cái tên nhận về nhiều quan tâm nhờ ngoại hình ngày càng mặn mà và gợi cảm.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về ngoại hình, netizen lần này còn thể hiện sự phẫn nộ đối với đội ngũ stylist của TWICE vì đã làm giảm sự chỉn chu của Jihyo. Trên mạng xã hội, netizen truyền tay nhau video đã được xem hơn 800.000 lần, cho thấy phần tóc kẹp nham nhở của Jihyo quay từ phía sau. Mái tóc loang lổ 2 màu lập tức làm bùng lên lửa giận trong lòng người xem.

Trong video, Jihyo thực hiện động tác xoay đầu và để lộ mái tóc kẹp có màu tẩy khác hẳn màu tóc thật. Mặc dù Jihyo đã trình diễn rất hết mình trên sân khấu nhưng mái tóc lộn xộn thực sự đã khiến ngoại hình nàng idol giảm đi nhiều phần hoàn hảo

Đến giờ, người ta vẫn không hiểu tại sao hairstylist của nhóm lại để cho Jijyo sử dụng tóc kẹp khác màu với tóc thật.Việc nhà tạo mẫu tóc cẩu thả trong khoản chọn màu tóc kẹp thực sự đã khiến netizen phải phẫn nộ

Đây không phải lần đầu tiên đội ngũ hairstylist nói riêng và stylist, MUA nói chung của TWICE nhận phải chỉ trích. Cứ dăm bữa nửa tháng, người hâm mộ lại trở nên tức giận vì sự thiếu chuyên nghiệp, vô tâm của ê-kíp làm việc với TWICE. Từ tóc tai, trang phục cho đến cách trang điểm... TWICE đều gặp ''sao quả tạ'' vì stylist.