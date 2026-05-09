Hailey Bieber tung loạt ảnh mới khiến Kylie Jenner phải kêu trời

Chỉ vài ngày sau khi gây sốt Met Gala 2026 với thiết kế áo giáp vàng phối xanh hoàng gia của Saint Laurent, cũng như trên trang bìa quyền lực tạp chí TIME, Hailey Bieber một lần nữa chứng minh vị thế It Girl không thể thay thế của mình. Lần này, bà chủ hãng mỹ phẩm Rhode được chọn để khép lại một chương quan trọng của nhà mốt Alaïa. Sau khi tuyên bố rời khỏi vị trí Giám đốc sáng tạo vào tháng 1 vừa qua, Pieter Mulier đã chính thức hé lộ đóng góp cuối cùng của mình cho thương hiệu là chiến dịch với gương mặt đại diện chính: Hailey Bieber.

Bộ ảnh nằm trong chiến dịch Archetypes mùa Hè/Thu 2026, được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Tyrone Lebon tại phòng triển lãm Grace Mews ở London vào tháng 2. Trong không gian tối giản với tông màu gần như đơn sắc, Hailey Bieber xuất hiện trong tổng cộng 8 tạo hình khác nhau, làm nổi bật mối quan hệ bền chặt giữa thiết kế nghệ thuật và các quy tắc đặc trưng của nhà mốt.

Điểm gây sốc nhất và trở thành tâm điểm bàn tán chính là phong cách "không quần" táo bạo xuyên suốt bộ ảnh. Trong 8 bộ trang phục, có đến 5 lần Hailey xuất hiện mà không mặc quần phía dưới, thậm chí có tạo hình cô chỉ diện duy nhất đôi giày búp bê lưới đang "làm mưa làm gió" của hãng và hoàn toàn không mặc thêm gì khác. Sự táo bạo này không chỉ khiến giới mộ điệu ngỡ ngàng mà còn khiến những người bạn thân thiết như Kylie Jenner cũng phải thốt lên "Oh my God" đầy kinh ngạc trước sức hút mãnh liệt của cô nàng.

Trong một khung hình đầy ấn tượng, Hailey Bieber diện chiếc áo khoác trench coat bằng da lộn màu xanh teal với đường xẻ đùi cao vút và không mặc nội y bên dưới. Đây là sự lựa chọn đầy dụng ý của thương hiệu nhằm khẳng định triết lý thiết kế vượt thời gian và sức mạnh nằm trong sự đơn giản.

Ở một shot hình khác, cô ngồi trên chiếc ghế kính trong bộ leotard in hoa rực rỡ kết hợp cùng đôi sandals cao gót xỏ ngón bằng da bóng màu đen. Thương hiệu Alaïa cho biết, không cần đến sự cầu kỳ giả tạo, chính lực hấp dẫn tự thân của Hailey đã gợi lên hình ảnh người phụ nữ Alaïa - một sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ gợi cảm và vẻ đẹp quyền năng.

Pieter Mulier thậm chí đã chia sẻ một hình ảnh lên trang cá nhân với dòng chú thích: Last One (Điều cuối) để đánh dấu sự chia tay của mình. Bức ảnh ông chọn là cảnh Hailey mặc bộ leotard đen, vẫn phong cách không quần và đi đôi tất cao cổ có tua rua màu hồng đầy phá cách vốn từng ra mắt trên sàn diễn Xuân 2026. Chiến dịch này không chỉ tôn vinh những giá trị cốt lõi nhất của Maison như các thiết kế điêu khắc và phom dáng kiến trúc mà còn thổi vào đó luồng sinh khí hiện đại với các họa tiết hoa anh túc đỏ nở rộ trên bộ bodysuit trắng bó sát như lớp da thứ hai.

Việc lựa chọn Hailey Bieber làm nàng thơ để kết thúc nhiệm kỳ 5 năm rực rỡ của Pieter tại nhà mốt Paris được xem là một quyết định không thể hoàn hảo hơn. Dù mang chút dư vị buồn của sự chia tay, chiến dịch này giống như một món quà bất ngờ cuối cùng mà Pieter dành tặng cho những người yêu mến Alaïa, định vị lại hình ảnh người phụ nữ hiện đại: tự tin, quyến rũ và đầy bản lĩnh giữa những giá trị nghệ thuật thuần khiết nhất.

Ảnh IGNV