Hailey Bieber vừa có màn xuất hiện mới trên bìa Interview Magazine số mùa xuân và nhanh chóng trở thành tâm điểm. Trong bộ ảnh lần này, nàng IT-girl đồng hành cùng 7 thương hiệu lớn bao gồm Coach, Valentino, Saint Laurent, Hermès, Alexander McQueen, Chloé và Dior. Loạt outfit giúp cô tiếp tục củng cố hình ảnh fashion icon đời thường mà vẫn giữ được tinh thần sang trọng, hiện đại.

Giữa những tạo hình nổi bật ấy, một thiết kế của Saint Laurent thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2026 đặc biệt được chú ý hơn cả, bởi trước đó Rosé của BLACKPINK cũng từng diện chính mẫu váy này trên tạp chí CR. Màn "đụng hàng" của hai biểu tượng thời trang lập tức làm dấy lên những so sánh thú vị về thần thái và cách mỗi người mang đến màu sắc riêng cho cùng một thiết kế.

Nếu Rosé thường gắn với hình ảnh mảnh mai, lạnh và high fashion đúng tinh thần nàng thơ của các nhà mốt lớn, thì Hailey lại mang đến cảm giác sắc sảo, thực tế và rất effortless chic. Cùng một bộ đồ nhưng hai gương mặt đại diện cho hai kiểu cuốn hút khác nhau, khiến màn đụng độ lần này càng thêm đáng bàn luận.

Không chỉ dừng ở thời trang, phần phỏng vấn của Hailey Bieber cũng hé lộ khá nhiều điều về cách cô nhìn nhận phong cách cá nhân. Khi được hỏi liệu gu ăn mặc của mình có chịu ảnh hưởng từ việc nhìn hình paparazzi hay thảm đỏ để biết đâu là đẹp, đâu là "flop" hay không, Hailey thừa nhận điều đó hoàn toàn có thật. Cô nói từng có những bộ váy bản thân rất thích, cảm thấy mình đẹp khi mặc, nhưng đến lúc bước lên thảm đỏ lại thấy mọi thứ trông không ổn như tưởng tượng. Từ những trải nghiệm đó, Hailey dần rút ra kết luận rằng thời trang của cô hiện tại nên đi theo hướng tối giản hơn.

Theo Hailey, càng cố làm cho một outfit trở nên thật nổi bật, hiệu quả đôi khi lại càng giảm. Cô cho biết ở phiên bản đúng với bản thân nhất, mình cảm thấy đẹp, ngầu và quyến rũ nhất khi chỉ mặc áo phông với quần jeans, hoặc một chiếc quần tây đẹp đi cùng tank top đơn giản. Với cô, sự tự nhiên và không gồng mới là thứ tạo nên sức hút. Quan điểm này cũng phần nào lý giải vì sao phong cách đời thường của Hailey luôn được nhiều cô gái theo dõi và học hỏi, bởi nó không quá phức tạp nhưng vẫn tạo cảm giác rất có gu.

Nói thêm về chuyện ăn mặc trong đời sống hôn nhân, Hailey cho biết cô và Justin Bieber đều thích thể hiện cá tính riêng thông qua thời trang, đồng thời tôn trọng phong cách của đối phương. Khi cùng xuất hiện trên thảm đỏ, cả hai sẽ có trao đổi để tránh tổng thể bị lệch tông hoặc quá rối, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, Hailey không áp đặt chuyện mặc gì lên chồng. Điều cô quan tâm nhất chỉ là người kia cảm thấy thoải mái và tự tin với lựa chọn của mình.

Một chi tiết khác cũng khiến người hâm mộ thích thú là chia sẻ của Hailey về món đồ tưởng chừng cơ bản nhất: quần jeans. Cô tiết lộ phần lớn jeans mình mặc là Levi's vintage, sau đó đem chỉnh sửa để vừa với vóc dáng và đúng tinh thần mong muốn. Hailey thường cắt ngắn hơn một chút để lộ mắt cá chân, bóp eo, chỉnh phần hông và đôi khi làm gọn ống quần nếu form quá rộng. Dù thỉnh thoảng vẫn thích quần baggy, cô thừa nhận mình vẫn ưu ái kiểu jeans giúp tôn nhẹ đường cong. Đây cũng là lý do street style của Hailey luôn có cảm giác đơn giản nhưng không hề nhạt nhòa.

Ngoài thời trang, Hailey cũng nhắc đến hình dung của mình về cuộc sống gia đình. Cô nói bản thân chắc chắn muốn có nhiều hơn một người con, nhưng hiện tại vẫn muốn đi từng bước một. Có ngày cô nghĩ mình muốn hai đứa, có ngày con số ấy lại tăng lên năm. Hailey cho biết ngay từ khi còn rất trẻ, cô đã luôn mong muốn được kết hôn, có con và xây dựng một gia đình riêng. Câu trả lời này cho thấy đằng sau hình ảnh cool girl thời thượng, Hailey vẫn mang trong mình những mong muốn rất truyền thống và gần gũi.

Đáng chú ý hơn cả là khi được hỏi đâu là hiểu lầm lớn nhất công chúng từng dành cho mình, Hailey đã trả lời khá thẳng thắn. Cô nói rằng có lẽ mọi người đã qua giai đoạn nghĩ cô là một "kẻ khó ưa". Tuy nhiên, điều khiến cô bận tâm hơn là cảm giác mình thường không được công chúng thực sự hiểu đúng. Hailey cho rằng đây là chuyện khá phổ biến với những người sống trước công chúng, bởi khán giả không thể biết con người thật của cô theo cách mà bạn bè hay những người tiếp xúc trực tiếp vẫn biết. Theo cô, chỉ khi có những cuộc trò chuyện thật sự và dành thời gian với nhau, người ta mới có thể nhìn thấy rõ con người mình, còn điều đó hiếm khi truyền tải trọn vẹn ra bên ngoài.

Từ chia sẻ về gu thời trang theo hướng càng đơn giản càng hiệu quả, cho đến những tâm sự cá nhân về gia đình và định kiến công chúng, Hailey đang cho thấy một hình ảnh ngày càng rõ nét hơn: vẫn thời trang, vẫn cuốn hút, nhưng cũng cởi mở và thật hơn rất nhiều so với những gì số đông từng nghĩ.