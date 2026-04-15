4 kiểu quần tưởng lỗi thời nhưng đang được hội sành điệu diện nhiều nhất hè năm nay

Trong thời trang, ranh giới giữa "lỗi thời" và "xu hướng" đôi khi chỉ cách nhau một mùa mốt. Những item từng bị cho là hết thời hoàn toàn có thể quay trở lại mạnh mẽ nếu được làm mới đúng cách. Mùa hè năm nay chính là minh chứng rõ ràng, khi loạt kiểu quần tưởng chừng đã bị lãng quên lại bất ngờ được hội sành điệu lăng xê nhiệt tình. Từ skinny jeans bó sát đến quần capri lửng hay ống loe cổ điển, tất cả đều đang "comeback" đầy ấn tượng.

1. Quần skinny jeans - Trở lại đầy tinh tế

Từng bị "thất sủng" trước làn sóng quần ống rộng, skinny jeans nay đã quay trở lại nhưng với diện mạo tinh tế hơn. Thay vì những thiết kế bó chặt gây khó chịu, các phiên bản mới tập trung vào chất liệu co giãn tốt, form dáng ôm vừa phải để tôn dáng mà vẫn thoải mái. Hội fashionista thường mix skinny jeans với áo oversized hoặc blazer dáng rộng để tạo sự cân bằng. Công thức "trên rộng - dưới ôm" này không chỉ giúp outfit trông hiện đại hơn mà còn tránh cảm giác lỗi thời.

2. Quần lửng capri - Nhỏ gọn nhưng đầy cá tính

Quần capri - kiểu quần dài ngang bắp chân từng bị cho là "khó mặc" - đang quay lại mạnh mẽ trong mùa hè. Với độ dài lửng đặc trưng, capri mang lại cảm giác gọn gàng, năng động và cực kỳ phù hợp với thời tiết nóng bức. Điểm mấu chốt khi diện quần capri là chọn thiết kế ôm vừa hoặc ống suông nhẹ, kết hợp cùng giày mũi nhọn hoặc sandal quai mảnh để "kéo dài" đôi chân. Khi phối cùng áo hai dây, áo sơ mi hoặc blazer mỏng, bạn sẽ có ngay outfit vừa thời trang vừa cá tính.

3. Quần jeans ống suông, cạp trễ - Phong cách Y2K trở lại

Xu hướng thời trang Y2K đang quay lại mạnh mẽ, kéo theo sự "lên ngôi" của quần jeans ống suông cạp trễ. Kiểu quần này mang đến vẻ ngoài phóng khoáng, bụi bặm và có chút nổi loạn. Tuy nhiên, để tránh bị "dìm dáng", bạn nên chọn thiết kế ống suông vừa phải, không quá rộng và kết hợp cùng áo croptop hoặc áo ôm để cân bằng tỷ lệ. Một đôi sneaker hoặc giày platform sẽ giúp tổng thể trông năng động và thời thượng hơn.

4. Quần ống loe - Nét cổ điển chưa bao giờ lỗi mốt

Quần ống loe là minh chứng cho việc có những xu hướng chưa bao giờ thực sự biến mất. Với phần ống loe từ đầu gối trở xuống, kiểu quần này giúp tạo hiệu ứng đôi chân dài và thon gọn hơn. Trong mùa hè năm nay, quần ống loe được biến tấu đa dạng hơn, từ chất liệu denim đến vải mềm nhẹ. Bạn có thể mix cùng áo blouse, áo thun ôm hoặc sơ mi để tạo nên phong cách vừa cổ điển vừa hiện đại. Đặc biệt, khi kết hợp cùng giày cao gót, quần ống loe sẽ giúp "hack" chiều cao cực kỳ hiệu quả.

Sự trở lại của những kiểu quần từng bị xem là lỗi thời cho thấy thời trang luôn xoay vòng và không ngừng đổi mới. Điều quan trọng không nằm ở việc món đồ có "cũ" hay không, mà là cách bạn biến tấu và kết hợp chúng sao cho phù hợp với phong cách hiện tại. Dưới đây là 1 số mẫu quần hot trend mà bạn có thể tham khảo ngay:

Quần Capri Nữ BUSY Chất Kaki Chun Co Giãn Nhẹ QCR

Nơi mua: BUSY

Quần Jean KAYLIN ống loe form ôm chất vải Denim phong cách N2276

Nơi mua: KAYLIN

Quần jeans nữ dáng suông vừa cơ bản xanh đậm tôn dáng jeans mềm đứng form thời trang GUMAC LQJE1109

Nơi mua: GUMAC

Quần Bò jeans nữ dáng ôm skinny lưng cao Avo Avocado co giãn form dài trẻ trung bigsize

Nơi mua: Avocado

Nếu biết cách chọn lựa và phối đồ, bạn hoàn toàn có thể biến những item tưởng chừng lỗi mốt trở thành điểm nhấn thời thượng trong tủ đồ mùa hè. Đây cũng chính là "chất" riêng của những người sành điệu - luôn biết cách làm mới bản thân từ những điều quen thuộc.