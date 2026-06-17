Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn

Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn (Phú Thọ) vừa tiếp nhận và điều trị cho hai chị em trong cùng một gia đình bị rết cắn khi đang ngủ. Sự việc là lời cảnh báo về nguy cơ từ các loài côn trùng, động vật độc thường xuất hiện trong thời tiết nóng ẩm.

Theo các chuyên gia y tế, rết thường sinh sống tại những nơi tối, ẩm thấp như bụi rậm, đống củi, khe tường hoặc các khu vực chứa đồ ít được dọn dẹp. Ban đêm, chúng có thể bò vào nhà và vô tình cắn người.

Người bị rết cắn thường xuất hiện các triệu chứng như đau nhói, nóng rát tại vị trí tổn thương, sưng đỏ, tê bì hoặc ngứa. Một số trường hợp có thể gặp biểu hiện toàn thân như sốt, chóng mặt hoặc phản ứng dị ứng.

Để phòng tránh rết cắn, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần giữ nhà cửa sạch sẽ, khô ráo và thông thoáng; thường xuyên dọn dẹp các góc khuất, khu vực quanh nhà; kiểm tra chăn màn, quần áo trước khi sử dụng và mắc màn khi ngủ.

Khi bị rết cắn, người dân cần bình tĩnh, rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước sạch, đồng thời chườm lạnh để giảm đau và sưng nề. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau tăng dần, sưng lan rộng, khó thở, chóng mặt hoặc các triệu chứng toàn thân khác, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng chủ động phòng tránh và nhận biết sớm các dấu hiệu sau khi bị rết cắn là biện pháp quan trọng giúp hạn chế nguy cơ biến chứng, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.