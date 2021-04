Hà Tăng lần đầu tiên bị lép vế khi đụng hàng: Vóc dáng gầy gò kém sắc hơn hẳn so với Diễm My 9x

Dù nhan sắc vẫn đẹp đến mức hoàn hảo nhưng vóc dáng của Hà Tăng lại khiến dân tình lo ngại. Cô ngày càng gầy guộc khẳng khiu và cũng chính vì thân hình ấy mà nhiều lần diện đồ nhìn Hà Tăng xanh xao thiếu sức sống hơn so với trước rất nhiều.

Trong bức hình gần đây nhất, Hà Tăng lại tiếp tục để lộ thân hình gầy gò trong bộ đầm màu nude gợi cảm, nếu là một gam màu khác thì có lẽ nhìn sẽ bớt gầy nhưng vì là màu nude nên thân hình của cô càng lộ rõ vẻ xanh xao khẳng khiu khiến ai nhìn cũng phải lo ngại.

Dù diện một bộ đầm nude gợi cảm nhưng vì vóc dáng quá gầy nên thiết kế không thể phô diễn được đường cong của Hà tăng, chưa kể màu nude khiến vóc dáng đã gẫy càng thêm xanh xao, thiếu sức sống. Dù Hà Tăng đã make up cẩn thận nhưng gương mặt và vóc dáng của cô vẫn rõ nét gầy guộc xương xẩu.

Về phần Diễn My, nữ diễn viên cũng diện bộ đầm nude giống hệt Hà Tăng nhưng vóc dáng của Diễm My 9x đầy đặn gợi cảm hơn Hà Tăng nhiều nên diện bộ đầm cực kỳ tôn dáng chứ không hề gầy guộc thiếu đường cong như Hà Tăng. Không nói đến chuyện nhan sắc ai hơn ai, nhưng riêng vóc dáng đầy đặn, Diễm My đã "ăn điểm" hơn Hà Tăng khi đụng hàng thiết kế này.

Diễn My quyến rũ trong bộ đầm dáng ôm nhẹ nhàng, thiết kế không quá ôm nhưng vẫn tôn được những đường cong gợi cảm của nữ diễn viên.

Lần đầu tiên công chúng thấy Hà Tăng lép vế khi đụng hàng với một người đẹp Vbiz khác. Nhìn Hà Tăng thẳng đuột, đường cong lặn mất tăm chỉ vì vóc dáng của gầy guộc; trong khi Diễm My cũng gầy nhưng nhìn cô vẫn đầy đặn và phô diễn được đường cong gợi cảm "ăn đứt" cả ngọc nữ điện ảnh Việt.

Lại nói về vóc dáng của Hà Tăng, thời gian gần đây cô gầy thấy rõ, không chỉ bộ đầm nude này mà cả khi diện combo sơ mi và quần jeans nhìn cô cũng khẳng khiu thiếu sức sống.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Hà Tăng gầy đến vậy, thời gian trước khi mới sinh con trai đầu lòng, cũng có thời điểm Hà Tăng nhìn gầy guộc xương xẩu đến mức báo động. Mỗi lần ngắm nhìn Hà Tăng gầy như vậy, dân tình chỉ mong cô tăng cân đôi chút để có được vóc dáng đầy đặn, cân đối. Ai cũng muốn được gầy nhưng không phải cứ gầy là đẹp đâu.