Hà Môi đang là cái tên chiếm lĩnh các diễn đàn thảo luận trong suốt 24 giờ qua liên quan đến nghi vấn hẹn hò cùng một nam rapper đình đám. Tuy nhiên, trước khi gây bão với những đồn đoán về chuyện tình cảm cá nhân, mỹ nhân sinh năm 2003 vốn đã không còn xa lạ với các tranh cãi trên mạng xã hội Việt, đặc biệt là những câu chuyện xoay quanh nhan sắc và những con số tài chính gây choáng ngợp.

Chân dung mỹ nhân gắn liền với những con số "khủng"

Nắm giữ những kênh truyền thông hơn 10 triệu lượt theo dõi trên TikTok, Hà Môi là một trong những tên tuổi KOL - nhà sáng tạo nội dung được chú ý trong mảng làm đẹp và lifestyle thuộc lứa sau 2000. Không chỉ thành công với công việc livestream hay vận hành salon tóc riêng, mỹ nhân sinh năm 2003 còn thử sức với vai trò người mẫu chuyên nghiệp.

Tận dụng lợi thế chiều cao 1m70 cùng vóc dáng nổi bật, cô thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang nội địa lớn nhỏ. Tuy nhiên, màn lấn sân này không hoàn toàn trải đầy hoa hồng, những bước catwalk của Hà Môi vẫn là chủ đề gây chia rẽ mạnh mẽ và nhận về không ít ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng và giới mộ điệu về kỹ năng chuyên môn.

Từ bữa tiệc sinh nhật trị giá 2 tỷ đồng với hàng loạt quà tặng xa xỉ bị nhận xét là chiêu trò đánh bóng tên tuổi, cho đến màn thanh lý quần áo cũ với mức giá "trên trời", Hà Môi trong mắt công chúng thường bị gắn với mác "phông bạt". Dù không thể phủ nhận ngoại hình nổi bật, khí chất sang chảnh và tài kiếm tiền ở tuổi 23, nhưng mỗi khi nữ TikToker đề cập đến các khoản chi tiêu đắt đỏ, dân tình thường chuẩn bị sẵn tâm lý đề phòng và sẵn sàng "check VAR" trong mọi tình huống.

Sự hoài nghi này một thời từng rùm beng vào tháng 11/2025, khi Hà Môi chia sẻ trải nghiệm làm đẹp trong chuyến đi đến Hàn Quốc. Một cuộc tranh luận nảy lửa đã nổ ra ngay dưới đoạn clip ghi lại quá trình cô nàng chi trả 40 triệu đồng cho một lần trang điểm và làm tóc tại Seoul.

Clip trải nghiệm makeup hết 40 triệu tại Hàn của Hà Môi từng gây ồn ào (Nguồn TikTok nhân vật).

Trải nghiệm thượng lưu tại "thánh địa" K-Beauty

Địa điểm được Hà Môi tin tưởng lựa chọn là SOONSOO Beauty Salon, một trong những hệ thống làm đẹp cao cấp hàng đầu tại Seoul. Đây vốn là địa chỉ "ruột" chuyên tạo kiểu và trang điểm cho các nghệ sĩ, thần tượng K-pop và diễn viên hạng A. Việc các salon của idol trở thành điểm đến trải nghiệm cho khách du lịch khi đến Hàn Quốc không phải là điều hiếm thấy, bởi nhiều người tin rằng "kỹ thuật bí mật" cùng những dòng mỹ phẩm cao cấp tại đây chính là bí quyết tạo nên vẻ ngoài hoàn hảo như trên màn ảnh.

Để đổi lấy layout chuẩn K-Beauty "trong suốt" với làn da căng bóng (dewy) tệp vào da như thật, Hà Môi phải trả số tiền tương đương 40 triệu đồng. Tại Hàn Quốc, phong cách trang điểm tự nhiên như không (No Makeup Makeup) được nâng tầm thành một nghệ thuật, điều này yêu cầu kỹ thuật cực cao từ các chuyên gia cùng những sản phẩm chất lượng để tạo ra một lớp nền hoàn hảo, tệp vào da đến mức khó nhận biết, tạo hiệu ứng da thật mà vẫn che được khuyết điểm.

Vấn đề trong câu chuyện của Hà Môi nằm ở mức phí cao ngất ngưởng. Ngay sau khi cô nàng chia sẻ, netizen Việt đã nhanh chóng soi ra bảng giá dịch vụ của SOONSOO với các gói trang điểm dao động từ 220.000 đến 450.000 Won (khoảng 4 đến 8 triệu đồng), khiến nghi vấn thổi phồng giá trị lại một lần nữa bủa vây nữ người mẫu. Hà Môi và người bạn của mình sau đó giải thích họ đã sử dụng gói Super VIP, được thực hiện bởi chuyên gia cao cấp của hệ thống - lý giải vì sao mức giá lại gấp nhiều lần so với các gói trang điểm cơ bản.

Dù bản thân người chi trả chi phí - Hà Môi - tỏ ra vô cùng ưng ý với makeup look này, nhưng sự "tự nhiên quá mức" của layout lại khiến dân mạng bàn tán. Nhiều ý kiến cho rằng makeup look này "make như không make", chê cô nàng phung phí vì "tự make trông cũng tương tự"... Trong một video khác, Hà Môi tự thú rằng dù rất tiếc nhưng cô vẫn phải tẩy trang. Trước khi lột bỏ lớp trang điểm 40 triệu đồng, nữ TikToker cũng quay video zoom cận để thấy được lớp nền căng bóng, tệp vào tự nhiên như da thật không có dấu hiệu "bể", chứng minh mình bản thân đã chi tiền cho một dịch vụ tương đối xứng đáng.

Trong khi đó, trên Facebook cá nhân, Hà Môi thẳng thắn thừa nhận: "Quả makeup 40 triệu drama nhất mạng xã hội, lần sau khỏi trải nghiệm". Không rõ Hà Môi có thực sự tiếc tiền như cách dân mạng đang tiếc giùm cô hay không, nhưng rõ ràng nhờ drama này đã mang về cho người đẹp vài video clip triệu view cùng vô vàn thảo luận chỉ trong một thời gian ngắn.

