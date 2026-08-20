Chi Pu khiến người hâm mộ không khỏi thích thú khi trở thành khách mời trong tập mới của Running Man 2026. Không chỉ ghi điểm nhờ tính cách hoạt bát, nguồn năng lượng tích cực cùng loạt biểu cảm hài hước, nữ ca sĩ còn khiến người xem khó rời mắt bởi nhan sắc rạng rỡ. Những khoảnh khắc của Chi Pu trong chương trình liên tục được chia sẻ, tạo nên độ viral đáng kể trên mạng xã hội. Đặc biệt, đến lớp makeup của nữ ca sĩ cũng vô cùng hoàn hảo khi vừa tôn đường nét gương mặt, vừa giữ được độ bền với 1 chương trình truyền hình thực tế đa phần là vận động mạnh như Running Man.

Cận cảnh lớp makeup đang viral cõi mạng của Chi Pu.

Điểm cộng giúp Chi Pu hoàn thiện vẻ ngoài vạn người mê chính là nhờ lớp makeup được xử lý tinh tế, vừa đủ sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, trong veo. Lớp nền có độ căng mịn, tiệp da và gần như không tạo cảm giác dày phấn, giúp gương mặt nữ ca sĩ trông khỏe khoắn dưới ánh đèn. Phần má được phủ sắc hồng đào nhẹ, tạo hiệu ứng ửng hồng tự nhiên và khiến diện mạo thêm phần tươi tắn.

Đôi mắt của mỹ nhân sinh năm 1994 càng thêm phần long lanh khi được nhấn bằng gam nâu hồng dịu, kết hợp đường eyeliner mảnh cùng hàng mi cong. Cuối cùng, đôi môi cam đào được đánh tràn viền, mang lại vẻ căng mọng và tươi tắn.

Lớp nền mướt mịn, nét nào ra nét nấy của Chi Pu.

Để có được lớp nền mỏng nhẹ nhưng vẫn căng mướt như vậy, không thể bỏ qua lợi thế sẵn có từ làn da của Chi Pu. Nữ ca sĩ nổi tiếng với làn da khá mịn màng, đều màu và ít khuyết điểm, tạo điều kiện để lớp nền có thể tiết chế tối đa lượng phấn mà vẫn cho hiệu ứng đẹp khi lên hình, trông tự nhiên hơn thay vì bị cảm giác "trát" nhiều lớp.

Netizen dành nhiề lời khen cho lớp makeup cũng như nền da tự nhiên của Chi Pu.

Trước đó, màn dặm phấn thần tốc của Chi Pu trên sóng truyền hình cũng gây bão mạng và được hội chị em tích cực "xin info".

Chi Pu "đốn tim" khán giả với một hình ảnh đậm chất gái Việt tại Running Man 2026 trong tà áo dài đến từ thương hiệu DINGDANG. Thiết kế có phom dáng suông mềm mại, gồm hai lớp với lớp ngoài bằng tơ mềm phủ lên nền lụa lông công, tạo hiệu ứng vừa bay bổng vừa thanh lịch, thướt tha.

Sắc hồng pastel ngọt ngào càng làm nổi bật vẻ đẹp trong trẻo, nữ tính của Chi Pu, trong khi những họa tiết chìm cùng thiết kế cổ cao, hàng cúc và chi tiết đính kết trước ngực giúp tổng thể mang màu sắc hài hòa giữa nét truyền thống và hiện đại. Để hoàn thiện layout, Chi Pu búi tóc thấp gọn gàng, rẽ ngôi giữa và thả vài lọn tóc mai uốn nhẹ ôm lấy gương mặt. Phần tóc được điểm xuyết bằng những bông hoa nhỏ bên tai, càng tôn lên vẻ dịu dàng, e ấp và duyên dáng.

Tạo hình xinh đẹp, rạng rỡ của Chi Pu khi làm khách mời tại Running Man 2026.

Ảnh: Threads.