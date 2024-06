Hà Hồ sợ tái mặt khi Leon bơi, bị trách "học thầy hẳn hoi chứ", nữ hoàng giải trí trả lời ai cũng ủng hộ

Leon được Kim Lý và Hà Hồ cho làm quen với bộ môn bơi lội từ khá sớm. Chính vì thế cho tới hiện tại, cậu út hiện có thể tự bơi mà không cần dùng phao. Trong quá trình Leon bơi lội, Kim Lý liên tục theo sát con nhưng không chạm tay vào, để cậu bé tự nỗ lực bơi về bờ. Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà vừa quay clip vừa hò reo rất phấn khích, cặp vợ chồng không ngừng khích lệ bằng lời nói và khen ngợi Leon.

Tuy nhiên, bà mẹ 3 con nhìn con bơi cũng có lúc cảm thấy lo lắng, chia sẻ: "Nhìn con bơi mà mẹ sợ tắc thở". Có thể thấy cậu bé Leon đang bơi theo kiểu tự do, tự nổi bằng cách khua khoắng, đạp chân tay chứ không theo kiểu bơi cụ thể nào. Chính vì vậy, nhiều người cũng lo lắng, đỉnh điểm có 1 người đã thắc mắc tại sao vợ chồng nữ hoàng giải trí không cho Leon đi học.

Hà Hồ sợ tái mặt khi Leon bơi

Người này chia sẻ: "Phải theo lớp có thầy dạy, chứ bơi thế này chỉ lóp ngóp dưới nước tránh chìm". Đáp lại, Hà Hồ cũng chia sẻ: "Dạ, cứ tập tự vệ rồi học ạ". Nhiều người ngay lập tức cũng đồng ý với quan điểm này của bà mẹ 3 con. Đa số cho rằng các bé nên tự học cơ bản trước, biết cách không bị chìm rồi mới học đến các kiểu bơi sau. Bởi nếu học sớm thì nếu bị bỏ bẵng, con cũng sẽ quay về kiểu bơi bản năng ban đầu mà thôi.

Ông xã Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ: "Kim rất thích chơi với con. Lúc trước, Kim muốn có thêm em bé. Nhưng sau nuôi con được 3 năm, Kim hiểu sự vất vả. Hà rất giỏi! Hà có nhiều công việc nhưng khi về nhà, Hà luôn nấu ăn và chăm sóc Lisa - Leon. Điều này rất khó, rất nỗ lực. Kim và Hà luôn đưa con đi học vào buổi sáng và đón con vào buổi chiều. Lisa và Leon có nhiều hoạt động trong ngày. Kim và Hà luôn cố tham gia cùng con. Kim muốn hiểu văn hoá Việt Nam nhiều hơn. Kim hy vọng sẽ sống ở Việt Nam vì có gia đình và sự nghiệp ở đây".

Những chia sẻ của mọi người.

Trẻ có nên học bơi sinh tồn sớm?

Bơi sinh tồn là khả năng phối hợp chân tay thở để giữ cơ thể an toàn trong môi trường nước. Bơi sinh tồn bao gồm kỹ năng đảm bảo an toàn dưới nước và kỹ năng bơi.

Bơi sinh tồn giúp trẻ hình thành kỹ năng an toàn trong môi trường nước, giữ cơ thể an toàn trong các trường hợp khẩn cấp dưới nước và duy trì thời gian bơi tốt nhất có thể. Điều này khác biệt hoàn toàn với bơi thông thường chỉ tập trung vào dạy bơi mà ít chú ý đến kỹ năng an toàn dưới nước.

Một điều đặc biệt có thể các phụ huynh đã từng nghe qua về trẻ em, ở độ tuổi sơ sinh, trẻ có khả năng phản xạ thở tự nhiên như khi ở trong bụng mẹ nhưng trong phản xạ này dẫn mất đi trong khoảng từ 0-4 tháng tuổi.

Bởi vậy, việc dạy bơi sinh tồn cho bé sau khoảng thời gian này giúp bé có lại khả năng sinh tồn trong môi trường nước. Đồng thời phát triển kỹ năng bơi lội một cách bài bản ngay từ nhỏ giúp trẻ có nền tảng vững chắc và thành thạo các kiểu bơi chuyên nghiệp.

Con mấy tuổi thì có thể học bơi sinh tồn?

Đối với bơi sinh tồn thì trong khoảng thời gian từ 6 đến 18 tháng tuổi là thời điểm vàng để trẻ có thể bắt đầu học bơi sinh tồn. Tại nhiều trung tâm có khóa học Kỹ năng sinh tồn danh cho cả phụ huynh và trẻ em từ 6 tháng đến 3 tuổi mà phụ huynh có thể tìm hiểu và lựa chọn.

Việc cho con tập bơi sớm trong giai đoạn này sẽ tập trung vào xây dựng kỹ năng an toàn dưới nước và các kỹ năng nền tảng trong bộ môn bơi.

Mục tiêu bơi sinh tồn hướng tới trong giai đoạn sớm là con có thể thích nghi với môi trường nước, nhận thức về những giới hạn an toàn, kiểm soát nhịp thở một cách tự nhiên và biết cách lấy hơi ở những vị trí an toàn và di chuyển về thành bể.