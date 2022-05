Hà Hồ phô diễn body đỉnh cao, lăng xê gam màu hot trend của Hè 2022

Không lộ diện ở thảm đỏ của chương trình nhưng "nữ hoàng giải trí" Hà Hồ lại trở thành spotlight ở những giây phút mở màn cho show diễn tại Tuần lễ Thời trang Việt Nam 2022. Cô cùng dàn vũ công đông đảo mang tới sự kiện không khí sôi động qua bản mashup "Em muốn anh đưa em về - Keep me in love". Màn dàn dựng vũ đạo công phu với cảnh "bà mẹ ba con" nhào lộn trên không trung trong sự hỗ trợ của vũ công đã khiến khán giả thích thú.



Thiết kế gồm: áo cut-out ngực sexy với một bên vạt dài như kéo xuống tận cổ chân kết hợp cùng quần bó sát. Cũng là thiết kế jumpsuit nhưng những cách điệu ngẫu hứng mang đến sự mới lạ giúp body của Hà Hồ gợi cảm hơn bao giờ hết.

Thiết kế ôm sát với đường cắt khoét gợi cảm giúp Hà Hồ khoe trọn body "đỉnh cao", không chút mỡ thừa dù đã trải qua 3 lần sinh nở. Đồng thời bộ cánh cũng khiến cô thoải mái thực hiện các động tác vũ đạo uyển chuyển mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào. Được biết thiết kế này nằm trong bộ sưu tập sắp ra mắt "Inflowing" của NTK Cường Đàm.





Không chỉ có kỹ năng biểu diễn cuốn hút, Hà Hồ còn nổi bật về phong cách thời trang sành điệu, bắt trend. Tối qua cô diện bộ trang phục có màu xanh cốm – tông màu trending đang làm mưa làm gió trên thế giới.

Gam màu trước giờ vẫn bị gán mác kén da, khó nhằn nhưng giờ lại tạo nên cơn sốt khiến tất cả các fashionista đình đám nhất cũng không thể làm ngơ.

Đi cùng với gam màu xanh cốm hot trend là những đường xẻ, đường cut out gợi cảm, vóc dáng của bà mẹ 3 con Hà Hồ khiến dân tình phải choáng ngợp. Không hổ danh là một fashionista của Vbiz, Hà Hồ luôn có những chiêu lên đồ đỉnh cao thời thượng, gợi cảm tột cùng.

https://afamily.vn/ha-ho-pho-dien-body-dinh-cao-lang-xe-gam-mau-hot-trend-cua-he-2022-20220528005604733.chn