Gương mặt khiến hơn 3 triệu người phải vào xem của Jeon Ji Hyun

Ở độ tuổi ngoài 40, không ít ngôi sao mất điểm trước công chúng với những góc máy zoom sát, lộ nếp nhăn, lỗ chân lông hay dấu hiệu tuổi tác trên gương mặt. Thế nhưng, Jeon Ji Hyun lại là trường hợp hoàn toàn trái ngược khi càng quay cận nữ diễn viên càng đẹp.

Mới đây, minh tinh đình đám xứ Hàn thu hút hơn 3 triệu lượt xem với đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô tham dự buổi tuyên truyền cho bộ phim Colony . Điều khiến cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng chính là những góc quay cận mặt, từ dưới lên nhưng vẫn không thể dìm được nhan sắc của "mợ chảnh". Làn da sáng, rạng rỡ cùng những đường nét thanh tú, cuốn hút giúp Jeon Ji Hyun trông trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật. Biểu cảm dễ mến, thân thiện giao lưu cùng người hâm mộ cũng giúp nữ diễn viên ghi điểm với công chúng.

Đoạn video viral với hơn 3,3 triệu lượt xem của Jeon Ji Hyun. (Nguồn: Instagram)

Jeon Ji Hyun lựa chọn một set đồ đen tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng đặc trưng của một ngôi sao hạng S. Nữ diễn viên diện áo thun ôm dáng tay ngắn kết hợp cùng chân váy dài xòe nhẹ, không có bất kỳ chi tiết cầu kỳ, phụ kiện cũng được tinh giản. Tuy nhiên, chính sự tiết chế ấy lại càng làm nổi bật khí chất thanh lịch, nhã nhặn và vóc dáng thon gọn của cô. Thiết kế ôm vừa vặn giúp tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, bờ vai mảnh mai cùng tỷ lệ cơ thể cân đối ở tuổi 45.

Jeon Ji Hyun mặc set đồ đen đơn giản vẫn sang ngút ngàn.

Vóc dáng thon gọn, mảnh mai của "mợ chảnh". (Ảnh: Instagram)

Điều khiến cư dân mạng khó rời mắt hơn cả vẫn là vẻ đẹp trang nhã và rạng rỡ của Jeon Ji Hyun. Trong những khung hình quay cận, làn da của nữ diễn viên vẫn duy trì độ căng bóng, săn chắc và đều màu. Vùng má đầy đặn tự nhiên, đường viền hàm sắc nét cùng kết cấu da mịn màng giúp cô trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Ngay cả dưới ánh sáng thông thường của hội trường và camera điện thoại không qua chỉnh sửa, làn da của "mợ chảnh" trông vẫn khỏe và mướt mịn. Kết hợp với mái tóc búi gọn và lớp trang điểm mỏng nhẹ, nữ minh tinh mang đến cảm giác thanh tao, sang trọng nhưng vô cùng tự nhiên. Thậm chí, không ít những bình luận cho rằng Jeon Ji Hyun "càng có tuổi càng đẹp" hay "già đi một cách duyên dáng".

Dân tình mê mẩn vẻ đẹp cùng khí chất thanh lịch của Jeon Ji Hyun.

Nhan sắc rạng rỡ, tự nhiên của Jeon Ji Hyun. (Ảnh: Instagram)

Trước đó, Jeon Ji Hyun cũng từng gây bão mạng xã hội với một khoảnh khắc tuyên truyền phim tương tự. Khác với hình ảnh thanh lịch thường thấy, nữ diễn viên xuất hiện trong thiết kế crop top ôm sát kết hợp chân váy cạp thấp, khéo léo khoe vóc dáng săn chắc, ai nhìn cũng phải thêr. Vòng eo phẳng lì không chút mỡ thừa, phần cơ bụng số 11 hiện lên rõ nét trong từng chuyển động, những đường cơ săn chắc, khỏe khoắn nhưng không hề thô cứng giúp Jeon Ji Hyun toát lên vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa tràn đầy năng lượng. Qua góc quay chân thực không qua chỉnh sửa, nữ minh tinh một lần nữa chứng minh đẳng cấp quản lý hình thể đáng nể.