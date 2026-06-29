Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào với đôi mắt long lanh, nụ cười tươi sáng cùng nét đáng yêu đặc trưng, Nayeon từ lâu đã được xem là một trong những gương mặt nổi bật của TWICE. Bên cạnh đó, shape mặt bầu bĩnh cùng cặp má "bánh bao" đáng yêu khiến nữ idol thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh với Jennie, cô cũng thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán qua những lần diện style hao hao phong cách đàn em. Tuy nhiên, mới đây, nữ idol bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại sân bay với diện mạo có phần khác lạ so với hình ảnh quen thuộc. Một số khoảnh khắc ghi lại gương mặt của Nayeon nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người nhận xét đường nét của cô có sự thay đổi và làm dấy lên những đồn đoán về việc mỹ nhân sinh năm 1995 mới can thiệp thẩm mỹ.

Khoảnh khắc ra sân bay hút hơn 2 triệu lượt xem của Nayeon. (Nguồn: Instagram)

So sánh hình ảnh hiện tại với thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, nhiều cộng đồng mạng nhận thấy sự khác biệt trên đường nét gương mặt Nayeon. Trước đây, nữ idol ghi dấu ấn với vẻ ngoài trẻ trung, đáng yêu cùng những đường nét mềm mại, tự nhiên: đôi mắt tròn sáng, phần mũi nhỏ gọn và nụ cười rạng rỡ tạo nên nét cuốn hút rất riêng. Với góc máy zoom cận mặt gần đây, nhiều nghi vấn cho rằng cô mới "dao kéo" khi phần sống mũi trông cao và thẳng hơn, 2 bên cánh mũi cũng trở nên thon gọn. Không những thế, gương mặt của Nayeon cũng bị nhận xét là có phần căng cứng, hơi sưng và thiếu đi vẻ tự nhiên vốn có. Một số khoảnh khắc biểu cảm của nữ idol cũng thiếu linh hoạt, khác hẳn với hình ảnh cô nàng “thỏ con” ngọt ngào ngày trước.

Gương mặt khác lạ của Nayeon.

Nữ idol được cho là đã sửa mũi và tiêm filler khiến đường nét trở nên thiếu tự nhiên.

Netizen xôn xao trước gương mặt khác lạ của Nayeon.

Trước đó, Nayeon cũng từng khiến nhiều người tiếc nuối khi quyết định thay đổi đặc điểm đã trở thành “thương hiệu” suốt nhiều năm: cặp răng thỏ đáng yêu. Nhắc đến thành viên TWICE, bên cạnh nụ cười rạng rỡ, người hâm mộ gần như lập tức nhớ đến hai chiếc răng cửa hơi nhô đặc trưng, góp phần tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, tinh nghịch và tươi tắn của cô nàng kể từ ngày debut. Điểm đặc biệt này đã giúp Nayeon sở hữu nét duyên riêng, thậm chí nhiều lần khiến cô bị nhầm là em út của nhóm nhờ diện mạo quá đỗi đáng yêu, "hack tuổi". Độ nhận diện của “răng thỏ Nayeon” lớn đến mức từng có không ít người tìm đến nha khoa để sở hữu kiểu răng tương tự.

Răng thỏ từng là điểm đặc trưng giúp visual của Nayeon nhận được nhiều sự yêu mến. (Ảnh: X)

Tuy nhiên, sau đó, Nayeon được cho là đã mài ngắn phần răng cửa để điều chỉnh lại nụ cười. Nữ idol từng chia sẻ rằng cô đã cân nhắc thay đổi đặc điểm này từ lâu nhưng vẫn giữ lại vì biết người hâm mộ yêu thích hình ảnh quen thuộc. Dù quyết định chỉnh sửa răng thỏ vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ vì có thể giúp cải thiện vấn đề răng miệng, nhưng không ít fan vẫn bày tỏ sự tiếc nuối bởi đây từng được xem là một phần không thể tách rời khi nhắc đến Nayeon. Sau khi chỉnh lại răng, gương mặt của Nayeon cũng mang đến sự khác biệt, khi cười cảm giác bị gượng và không được tự nhiên như trước.