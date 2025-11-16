GUNO Việt Nam khiến sàn diễn Aquafina Vietnam International Fashion Week 2025 bùng nổ

Hà Nội - Aquafina Vietnam International Fashion Week 2025 (AVIFW 2025) khép lại với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng một trong những điểm sáng đặc biệt chính là màn kết hợp giữa GUNO Việt Nam - Thương hiệu thời trang trẻ chỉ mới 3 năm tuổi và NTK Cao Minh Tiến, gương mặt quen thuộc của làng thời trang Việt.

Sự xuất hiện ấn tượng của thương hiệu trẻ GUNO Việt Nam tham gia Fashion Week 2025 với bộ sưu tập Thu Đông 2025 mới nhất, thu hút ánh nhìn của giới mộ điệu ngay từ những ngày đầu tiên đồng hành cùng show thời trang. Với định vị “GUNO - Gu của mọi nhà”, GUNO nhấn mạnh triết lý rằng thời trang không chỉ dành cho số ít, mà dành cho tất cả mọi người.

Giữa hàng loạt thương hiệu tên tuổi góp mặt tại AVIFW 2025, việc NTK Cao Minh Tiến chọn GUNO làm đối tác đồng hành cho bộ sưu tập Thu Đông 2025 khiến nhiều người bất ngờ. Theo NTK, điểm khiến anh ấn tượng nhất ở GUNO không chỉ là sự sáng tạo, mà còn là triết lý rõ ràng: Thời trang là dành cho số đông. GUNO mong muốn mọi người ai cũng có thể mặc đẹp.

“GUNO sở hữu tinh thần mà tôi rất trân trọng: Giản dị, gần gũi nhưng nghiêm túc trong từng chi tiết. Họ hiểu thị trường đại chúng, hiểu khách hàng Việt và biết cách đưa sự tinh tế vào thời trang ứng dụng. Đó là điều khiến tôi tin tưởng lựa chọn GUNO cho sự kết hợp lần này”, NTK Cao Minh Tiến chia sẻ.

Sàn runway bùng nổ và sức hút của thương hiệu 3 năm tuổi

Sàn diễn AVIFW 2025 vốn là “thảm đỏ” của những thương hiệu thời trang danh tiếng, nhưng sự xuất hiện của GUNO đã tạo nên một làn sóng mới, khiến khán giả và truyền thông không thể rời mắt. Ánh sáng, nhạc nền và cách sắp xếp catwalk đều được phối hợp nhịp nhàng, giúp BST của GUNO tỏa sáng và ghi dấu trong lòng người xem.

Sự góp mặt của NTK Cao Minh Tiến đã giúp thổi một làn gió mới, nâng tầm dòng thời trang ứng dụng của GUNO lên một đẳng cấp mới.

Không chỉ dừng lại ở phần trình diễn, thương hiệu còn tham gia nhiều hoạt động bên lề, tạo cơ hội để khách tham dự trực tiếp trải nghiệm và tương tác. Những khoảnh khắc này càng khẳng định GUNO là thương hiệu Việt năng động, sáng tạo và gần gũi, đủ sức thu hút sự quan tâm rộng rãi từ giới mộ điệu lẫn truyền thông.

“Gu của mọi nhà” - Thời trang cho tất cả

Điểm nhấn quan trọng trong chiến lược của GUNO là triết lý thời trang cho mọi người, mọi gia đình. BST lần này không chỉ tập trung vào thẩm mỹ mà còn chú trọng đến tính ứng dụng cao, giúp mọi đối tượng khách hàng đều có thể tìm thấy phong cách phù hợp với mình.

Các sản phẩm của GUNO theo style trẻ trung, tất cả đều được thiết kế để dễ phối đồ, tiện dụng nhưng vẫn giữ được nét tinh tế và cá tính riêng. Sự kết hợp này khiến GUNO trở thành một trong những thương hiệu Việt hiếm hoi mang lại trải nghiệm thời trang toàn diện cho đông đảo khách hàng.

Từ thương hiệu non trẻ đến “ứng viên sáng giá” trên sàn diễn

Dù mới chỉ 3 năm tuổi, GUNO đã chứng minh rằng thương hiệu Việt hoàn toàn có thể cạnh tranh và tạo tiếng vang trên các sân khấu thời trang danh giá. Việc tham dự Aquafina Fashion Week 2025 là bước tiến quan trọng, không chỉ để giới thiệu BST mà còn là cơ hội khẳng định hình ảnh thương hiệu gần gũi, chuyên nghiệp và giàu tiềm năng.

Chia sẻ với PV, đại diện của GUNO cho biết “Chúng tôi xem sự hợp tác với NTK Cao Minh Tiến là cơ hội để khẳng định rằng thời trang Việt có thể vừa ứng dụng, vừa nghệ thuật. GUNO muốn mang đến hình ảnh thương hiệu gần gũi nhưng vẫn chuyên nghiệp, nơi mỗi người đều có thể tìm thấy phong cách riêng của mình”.

Chỉ trong 3 năm, GUNO đã chứng minh rằng thương hiệu Việt hoàn toàn có thể tạo tiếng vang trên các sân khấu lớn. Việc được NTK Cao Minh Tiến lựa chọn hợp tác là sự công nhận cho nỗ lực và định hướng đúng đắn của GUNO trong hành trình phát triển.

Triết lý “chất lượng tốt - giá hợp lý” cùng thông điệp “GUNO - GU của mọi nhà” tiếp tục được khẳng định rõ nét, giúp thương hiệu lan tỏa tinh thần thời trang dành cho tất cả mọi người, mọi gia đình.

Sự kiện AVIFW 2025 vì thế không chỉ là cột mốc thời trang, mà còn là lời khẳng định cho bản lĩnh của thương hiệu Việt trẻ đã dám mơ, dám sáng tạo và dám khẳng định vị thế của mình.