Gong Hyo Jin: Từ nữ nhân phá cách cho tới "tắc kè" thảm đỏ, khách mời của hàng loạt event hàng hiệu và fashion icon mới lên!

"Duyên dáng", "tự nhiên", "khí chất", "độc đáo", "tràn đầy năng lượng", là năm trong số hàng loạt tính từ mà người hâm mộ thường dành cho Gong Hyo Jin. Thành công vang dội ở bộ môn nghệ thuật thứ bảy đôi khi khiến người ta quên mất mỹ nhân này ban đầu được sinh ra từ giới thời trang.

Sinh ra và lớn lên tại Seoul, Hàn Quốc, Gong Hyo Jin quyết định chuyển đến Úc sống cùng mẹ và em trai, đồng thời theo học về thời trang trong khoảng 3 năm tại đây. Sau đó, vào năm 1997, cô quay trở về nước khởi nghiệp với vai trò người mẫu và dần trở thành gương mặt quen thuộc trên các tạp chí thời trang vào những năm cuối thập niên 90.

Thật ra, Gong Hyo Jin không có thời gian gắn bó quá lâu với lĩnh vực thời trang, vì tới năm 1999, cô đã bắt đầu ra mắt với tư cách là một diễn viên. Tuy vậy, nhờ cảm quan bẩm sinh và tư duy nghệ thuật nổi bật, mỹ nhân tuổi Thân đã cho thấy cô không chỉ đơn thuần biết khoác lên những trang phục đẹp, mà còn có một sự am hiểu nhất định về lĩnh vực này, từ đó xây dựng cho mình một thương hiệu tinh tế, hiện đại, nhưng vẫn đậm chất retro không lẫn vào đâu được.

Thời trang thảm đỏ - Không bao giờ trùng lặp phong cách

Giai đoạn những năm 2018 đổ về trước, khi các mỹ nhân Hàn vẫn xúng xính váy công chúa, váy đuôi cá dịu dàng thì Gong Hyo Jin lại thử nghiệm với đủ thể loại trang phục. Những bộ cánh cô chọn nếu không phá cách, phối những tông màu tưởng chừng như không thể kết hợp, thì cũng là những outfit cá tính với chân váy ngắn, hay màu sắc nổi bật. Không chỉ thế, cách trang điểm và làm tóc của cô cũng thay đổi theo từng sự kiện. Mỹ nhân 8x không hề e dè với kiểu tóc mái ngắn ngang nửa trán, hay cả những kiểu trang điểm tông nude kén chọn.

Những năm trở lại đây, dù không thường xuyên xuất hiện trong những trang phục bất quy tắc và độc đáo, song Gong Hyo Jin không vì thế mà mất đi cá tính thời trang ấn tượng của mình. Để phù hợp với độ tuổi hiện tại nhưng vẫn giữ được dấu ấn phong cách của mình, nữ diễn viên tập trung sâu vào các chi tiết. Chiếc đầm babydoll thêu nổi, chiếc váy ren hoa diềm bèo ở chân váy hay kiểu tóc đánh phồng chải sang một bên, tất cả những điều đó luôn giúp cô nổi bật ngay cả khi chỉ chọn những tông gam màu cơ bản.

Tại các sự kiện / tuần lễ thời trang: Khách mời quen thuộc của các thương hiệu nổi tiếng

Giai đoạn từ năm 2014 - 2018, Gong Hyo Jin liên tục xuất hiện tại các sự kiện thời trang cả trong và ngoài nước. Dior, Givenchy, Burberry hay Gucci là những thương hiệu thường xuyên gắn liền với cô. Tại những sự kiện thời trang này, nữ diễn viên thậm chí còn "bung xõa" hơn khi phối những item có họa tiết màu sắc và rắc rối lại với nhau. Dễ thấy, những thiết kế nào càng gai góc, càng độc lạ thì sẽ dễ lọt vào "tầm ngắm" của mỹ nhân này.

Nếu không có dịch bệnh, chắc chắn chúng ta sẽ còn thấy nhiều hơn nữa những hình ảnh chất lừ của Gong Hyo Jin tại các hàng ghế đầu của các show diễn, hay tại thảm đỏ của các tuần lễ thời trang. Trong khi hai ảnh trái phải được chụp tại tuần lễ thời trang Seoul 2014, thì ở giữa là khoảnh khắc nàng Gong xuất hiện ấn tượng tại show diễn của Dior, thuộc khuôn khổ tuần lễ thời trang Paris Thu - Đông 2017.

Đại sứ thương hiệu - Chinh phục các nhãn hàng nội địa và ngoại địa

Đây chính là bộ ảnh đang viral khắp mạng xã hội của nàng Gong ở thời điểm hiện tại. Kéo xuống phần bình luận, bạn sẽ bắt gặp vô số lời khen cho sự tươi trẻ, tràn đầy năng lượng, thơ mộng, đậm chất "cottage" này. Được biết đây là chùm ảnh quảng bá cho Thursday Island, thương hiệu của Hàn mà Gong Hyo Jin đang làm đại diện. Phong cách retro hiện đại thực sự rất hợp với con người và phong cách thường nhật của nữ diễn viên.

Về mảng beauty, trước đó Gong Hyo Jin từng có thời gian hợp tác với hai thương hiệu mỹ phẩm lớn là Nars và Clio, hiện tại cô đang làm đại sứ thương hiệu cho Amuse - một brand khá nổi tiếng của xứ Kim Chi. Bên cạnh những shoot ảnh cho Thursday Island, những bức ảnh quảng bá cho Amuse cũng được fan yêu thích vì sự biến hóa trẻ trung, rạng rỡ và đầy thú vị của nàng Gong.

Không dừng lại ở các thương hiệu nội địa, Gong Hyo Jin cũng kịp ghi dấu ấn ở làng mốt quốc tế với danh xưng Đại sứ thương hiệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của hãng trang sức Piaget. Hình ảnh lần này nữ diễn viên hướng tới là người phụ nữ thanh lịch, độc lập và hiện đại. Có thể thấy chính nhờ khả năng biến đổi phong cách linh hoạt mà Gong Hyo Jin đã thu hút rất nhiều thương hiệu hợp tác cùng mình.

Tạp chí thời trang - Nhẵn mặt trên các trang bìa

Ngoài các sự kiện thời trang, các trang bìa tạp chí cũng là nơi bạn dễ dàng bắt gặp Gong Hyo Jin. Xuất thân là người mẫu, sở hữu chiều cao 1m73 lý tưởng cùng thần thái high fashion không lẫn vào đâu được, nàng Gong luôn luôn hoàn thành tốt concept của các buổi chụp. Từ những shoot hình cận mặt đòi hỏi diễn xuất của ánh mắt cho đến những shoot hình chụp outfit tạo dáng khó nhằn, "Gongvely" vẫn luôn chứng minh được đẳng cấp của mình sau từng ấy năm trong nghề.

Thời trang trong phim - Như "copy - paste" phong cách đời thường, luôn luôn gây sốt

Với khán giả Việt Nam, Gong Hyo Jin trở nên thân thuộc qua hai bộ phim này. Đầu tiên là vai nữ bác sĩ tâm thần Hae Soo trong It's okay that's love. Bên cạnh những thông điệp ý nghĩa về tình yêu mà bộ phim truyền tải, nhân vật Hae Soo còn tạo nên một cơn sốt thời trang nho nhỏ với phong cách phóng khoáng, thoải mái nhưng thanh lịch, cực phù hợp với chị em công sở. Các item như sơ mi dáng rộng màu sắc, họa tiết da báo phối với quần cạp cao hay jeans ống loe đến bây giờ vẫn có thể ứng dụng được tốt luôn.

Sau thành công của bộ phim Khi hoa trà nở (When the Camellia Blooms) với rating cao ngất ngưỡng, tên tuổi của Gong Hyo Jin lại bùng nổ lần nữa. Không chỉ lấy đi nước mắt của khán giả với lối diễn xuất "diễn như không diễn" của mình, nàng Dong Baek còn góp phần đưa phong cách retro quay trở lại. Xuất hiện dịu dàng và trẻ trung trong những chiếc váy chấm bi, áo blouse sơ vin cùng chân váy chữ A, quần yếm với áo hoa nhí hay những trang phục màu sắc và rực rỡ khác, Gong Hyo Jin đã thực sự chinh phục fan cả về phần diễn và phần nhìn. Có một điều thú vị là thời trang của nhân vật Dong Baek trong phim được xem là giống hệt với Hyo Jin ngoài đời, có chút mơ màng, hoài cổ của những thập niên trước, nhưng vẫn tươi tắn, trẻ trung và hiện đại vô cùng.

Ảnh: Internet