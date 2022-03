Golki và câu trả lời từ chuyên gia Hàn Quốc

Chỉ trong vòng hơn 4 năm xuất hiện tại thị trường Việt Nam, Yakson Beauty đã thu hút hàng triệu lượt khách hàng tới trải nghiệm làm đẹp cùng hàng ngàn lượt đăng ký tư vấn của đông đảo phụ nữ có nhu cầu làm đẹp. Trong đó đáng chú ý là lựa chọn của những ngôi sao hạng A trong giới Showbiz Việt.



Điều gì khiến liệu pháp Golki trở nên cơn sốt gây "chấn động" ngành chăm sóc sắc đẹp tại Việt Nam?

Mỗi người phụ nữ đều mang trong mình một vẻ đẹp và một phong cách riêng. Quan điểm của Yakson Beauty đó là giữ lại những nét đẹp của riêng bạn và chỉ tác động lên những khuyết điểm, giúp cho khuôn mặt và cơ thể bạn hài hòa hơn, thon gọn, trẻ trung hơn mà không cần phẫu thuật.

Clara là một trong những người nổi tiếng sử dụng liệu trình tại Yakson Beauty

Sự kỳ lạ của Golki không chỉ làm ngạc nhiên trong giới chuyên gia làm đẹp mà còn gây ấn tượng mạnh với những khách hàng đã sử dụng dịch vụ và kiểm chứng kết quả sau những liệu trình làm đẹp.

Dựa trên những nghiên cứu về đặc tính của xương, khi tác động thường xuyên năng lượng cơ năng dưới bàn tay biến thành hiệu ứng áp điện, giải phóng mô cơ, tăng sinh collagen, khoáng chất, lưu thông tuần hoàn máu, lực ép dưới tay sẽ nắn chỉnh và ép chặt các vùng nối xương lại với nhau, điều chỉnh lại cấu trúc khuôn mặt qua từng đợt tác động Golki. Những khuyết điểm về xương hàm thô, bạnh, gò má cao, mặt lệch, mũi thấp... đều được cải thiện và trở về đúng vị trí. Kiến tạo vẻ đẹp khuôn mặt "chuẩn tỉ lệ vàng" với làn da khỏe đẹp tự nhiên.

Sở dĩ Golki được nhiều người săn đón đến vậy bởi lẽ nó không phải là liệu pháp đông y hay xoa bóp thông thường nào đó. Golki – liệu pháp hàng đầu tại Yakson lấy cảm hứng từ phương pháp làm đẹp cổ truyền của người Hàn Quốc, được Chủ tịch tập đoàn Yakson House, Ông Lee Byung-Chul nghiên cứu, nâng tầm trở thành liệu pháp làm đẹp đặc biệt trên thế giới. Đây là liệu pháp hàng đầu làm nên tên tuổi của của Yakson Beauty trong vòng 40 năm qua và được mệnh danh là: "Viện chăm sóc sức khỏe và làm đẹp của những nghệ nhân".

Đối với trường hợp hàm hô thì liệu pháp này có khắc phục được không?

Đối với hàm hô thì được chia 2 trường hợp: nếu như hàm hô của bạn có cấu trúc hàm hô do răng thì rất tiếc là Yakson sẽ không cam kết gì.

Nhưng nếu hàm hô do phần xương hàm trên, làm cho phần miệng bị đẩy xuống dưới khiến phần hàm của bạn bị đẩy ra phía bên ngoài gây nên hàm hô. Thì Golki sẽ đẩy phần xương hàm trên lên và phần hàm dưới dịch chuyển theo. Không chỉ chăm sóc phần hàm hô mà các Viện trưởng còn chăm sóc các phần tiểu tiết khác trên khuôn mặt nữa, ví dụ như mũi, cằm, mày, mắt… giúp các tỷ lệ được cân xứng và hài hòa.

Khách hàng bị hàm hô được trị liệu bằng liệu pháp Golki tại Yakson Beauty

Mặt to do xương thì có làm nhỏ mặt được ko?

Hoàn toàn làm nhỏ mặt được. Nghiên cứu cho biết: hơn 60% gương mặt to bạnh là do phần phần mô mềm (cơ và mỡ dưới da) xung quanh quai hàm phát triển to và 40% là do khung xương hàm. Trong khi đó, cấu trúc hộp sọ được cấu tạo do 22 xương hợp lại. Liệu pháp sẽ gom phần xương lại, nắn và ép chặt những vùng nối xương, định hình lại cấu trúc, đồng thời vừa tác động để phá bỏ mỡ và cơ dưới da, để tái tạo lại đường nét khuôn mặt mà không nhất thiết can thiệp bằng phẫu thuật.

Tại sao Golki không chỉ tác động trên phần khuôn mặt mà còn tác động lên toàn cơ thể. Điều này có ý nghĩa gì?

Đây chính là điều đặc biệt thú vị của liệu pháp này, giúp giải quyết tận gốc những nguyên nhân dẫn đến khuyết điểm của khách hàng.

Đối với liệu pháp này, vì toàn bộ phần nội tạng đều nằm hết ở phần thân trên. Phần nội tạng phải khỏe thì da dẻ khuôn mặt mới đẹp,hồng hào, sáng sủa, thần khí cũng được nhẹ nhàng và khoan thai, các chức năng khác cũng hoạt động tối đa nhiệm vụ của nó. Nếu như nội tạng không khỏe, khí huyết ứ đọng, không lưu thông sẽ khiến cho da dẻ xanh vàng, thiếu sức sống, thiếu dưỡng chất, mặt sưng phù, mỡ dễ tích tụ, các bó cơ hoạt động không đều khiến cho cấu trúc xương theo đó mà không cân đối. Làm cho khuôn mặt to, kém sắc, méo lệch, tích tụ chất béo xấu…. Đây chính là nguyên nhân Yakson Beauty phải trị tận gốc của vấn đề giúp cho khuôn mặt được cân đối hài hòa và nhuận sắc trở lại. Thậm chí thời gian tác động lên các vùng thân trên cơ thể có thể chiếm đến 50% - 60% thời gian làm cả liệu trình nhằm lưu thông khí huyết, thả lỏng cơ thể giúp cho việc dịch chuyển cấu trúc xương dễ dàng hơn.

Yakson Beauty - Đẹp tự nhiên, ngời khí chất!

Yakson Beauty luôn mong muốn giải đáp tất cả những băn khoăn, lo lắng của quý khách hàng khi lần đầu tiên tiếp cận với liệu pháp làm đẹp tự nhiên này. Nếu còn bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại tin nhắn, chuyên gia của Yakson sẽ giải đáp chi tiết cho quý vị hoặc liên hệ Hotline: 1800 2089 (Miễn Phí).

https://afamily.vn/golki-va-cau-tra-loi-tu-chuyen-gia-han-quoc-20220314201439998.chn