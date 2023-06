Đã quá quen thuộc với hình ảnh Á hậu Ngọc Thảo trong những thiết kế đầm dạ hội lộng lẫy, gợi cảm, và không thể phủ nhận 3 năm sau ngày đăng quang nàng Á hậu của chúng ta ngày càng xinh đẹp, trưởng thành và quyến rũ hơn bội phần.

Gạt hết váy áo lộng lẫy sang một bên, Á hậu Ngọc Thảo gợi ý đến phái đẹp những thiết kế của NTK Lê Ngọc vừa chuẩn chỉnh phong cách công sở vừa phảng phất những nét chấm phá mới lạ giúp chị em thời thượng và sang trọng hơn ngay tại nơi làm việc.

Trên nền những phom dáng kinh điển cho phái đẹp như đầm bodycon, đầm bút chì, váy chữ A, blazer, suit..., NTK Lê Ngọc Lâm biến hóa các trang phục hiện đại như blazer lửng, blazer chiết eo tay bồng, đầm suông độn vai, váy bodycon với cầu vai cảm hứng quý tộc... Với các dáng váy dài quá gối, nhà thiết kế ứng dụng những chi tiết như nơ thắt cổ áo để tổng thể mềm mại, nhẹ nhàng hơn. Các điểm nhấn xẻ ngực, trễ vai được tiết chế vừa phải, nhằm tôn vinh khéo léo đường cong người mặc.

Trong lần kết hợp này, NTK Lê Ngọc Lâm tìm thấy sự đồng điệu ở Ngọc Thảo và hài lòng với sự thể hiện của cô. Á hậu 2 của Hoa hậu Việt Nam 2020 có vẻ đẹp sang trọng, cá tính và mạnh mẽ, cùng tuyên ngôn sống luôn độc lập, tự tin, làm chủ cuộc đời mình.

Nàng công sở sẽ tìm được những gợi ý đầm, vest công sở điểm xuyết chi tiết cách điệu mới lạ, những gam màu nổi bật từ vàng chanh, cam sáng đến sắc hồng "hot pink" chiếm sóng hè này... Và bạn sẽ thấy trang phục công sở không còn nhạt nhào, đơn điệu như trước nữa, trái lại những bộ cánh của NTK Lê Ngọc Lâm như thổi một làn gió mới len lỏi nhẹ nhàng nhưng đủ sức công phá mọi ngóc ngách chốn văn phòng.

Chưa kể, phái đẹp còn tìm thấy thiết kế đầm dự tiệc gợi cảm sang trọng mà vẫn đảm bảo sự thanh lịch cho những buổi tiệc, sự kiện của công ty. Thiết kế trễ vai khoe khéo đôi xương quai xanh, phom dáng ôm sát hack đường cong một cách khéo léo giúp nàng công sở tự tin hơn khi khoe dáng tại sự kiện.

Những thiết kế được Lê Ngọc Lâm sáng tạo từ cảm hứng dạt dào với vẻ đẹp nữ quyền của người phụ nữ. Anh mong muốn gửi tới những quý cô của mình nguồn năng lượng tươi mới để giúp họ tạo nên những điều phi thường theo cách riêng của mình, viết nên thông điệp "The impossible is possible - không gì là không thể".