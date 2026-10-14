Gợi ý mặc đồ đi làm mùa thu theo style old money: Càng tối giản càng sang

Không cần phụ thuộc vào logo hay những món đồ quá cầu kỳ, phong cách old money trong thời trang công sở ghi điểm bằng phom dáng vừa vặn, bảng màu trầm ấm và cách chọn phụ kiện có chừng mực.

Điểm chung của các set đồ là bảng màu mang cảm giác ấm áp và có chiều sâu: nâu chocolate, camel, xám ghi, xanh rêu, xanh navy, đỏ rượu vang hay denim chàm. Thay vì phối quá nhiều màu nổi, mỗi bộ chỉ nên có từ hai đến ba gam chủ đạo. Sự đồng điệu ấy chính là yếu tố tạo nên vẻ sang trọng đặc trưng, khiến trang phục nhìn đơn giản nhưng không hề nhạt nhòa.

Công thức đầu tiên phù hợp với những ngày cần diện mạo nghiêm túc là blazer màu be hoặc nâu nhạt phối gile màu chocolate và quần âu ống suông đen. Gile cài cúc giúp phần thân trên gọn gàng, còn quần cạp cao, có đường ly đứng tạo cảm giác chân dài hơn. Một chiếc túi da màu nâu cognac, thắt lưng đen khóa vàng nhỏ và đôi loafers da là đủ để hoàn thiện vẻ ngoài. Đây là công thức vừa lịch sự cho môi trường văn phòng, vừa có sự mềm mại, không tạo cảm giác cứng nhắc như một bộ suit nguyên cây.

Nếu công sở có quy định trang phục thoải mái hơn, blazer xanh rêu phối áo len mỏng màu kem và quần jeans xanh nhạt ống đứng là lựa chọn đáng thử. Áo len cổ vuông hoặc cổ tròn ôm vừa phải giúp tổng thể nữ tính, trong khi blazer tạo độ chỉn chu cần thiết. Thay loafers bằng giày mũi nhọn slingback màu trắng kem, đồng thời chọn túi da dáng ngang, set đồ sẽ có vẻ thanh thoát và hiện đại hơn. Điều cần lưu ý là jeans nên có màu trơn, ít bạc màu, không rách để vẫn phù hợp với không khí nơi làm việc.

Với những cô nàng yêu phong cách cổ điển hơn, blazer họa tiết kẻ nhỏ hoặc vân xương cá luôn là món đồ đáng đầu tư cho mùa thu. Hãy phối cùng sơ mi xanh nhạt, quần jeans xanh chàm ống đứng và giày cao gót da lộn màu nâu. Sơ mi được sơ vin gọn, cổ tay áo để lộ nhẹ bên dưới blazer sẽ tạo hiệu ứng phối lớp rất đẹp. Một chiếc túi da nâu dáng mềm và khuyên tai ánh vàng nhỏ là những điểm nhấn vừa đủ, giúp set đồ mang vẻ hoài cổ mà không bị già dặn.

Những ngày thời tiết se lạnh hơn, blazer nâu da lộn hoặc áo khoác navy dáng dài có thể trở thành lớp áo ngoài chủ đạo. Áo len cổ lọ màu đỏ rượu vang đi cùng quần âu xanh navy là gợi ý cho người muốn mặc màu sắc nhưng vẫn giữ sự tinh tế. Trong khi đó, blazer nâu kết hợp áo len xám mặc chồng ngoài sơ mi kẻ xanh và quần jeans lại mang đến vẻ phóng khoáng hơn. Đây là kiểu phối đồ hợp cho ngày làm việc có lịch gặp gỡ, sáng tạo nội dung hoặc hẹn cà phê với đối tác.

Đừng bỏ qua phụ kiện, bởi chúng quyết định rất lớn đến tinh thần old money của tổng thể. Thắt lưng da có khóa kim loại tối giản, túi xách dáng cứng, đồng hồ mặt nhỏ, kính gọng mảnh và khuyên tai ánh vàng là những lựa chọn an toàn. Thay vì đeo quá nhiều món cùng lúc, chỉ cần chọn một đến hai điểm nhấn để diện mạo có độ sáng vừa phải.

Phong cách old money không nằm ở việc phải sở hữu thật nhiều đồ đắt tiền. Điều quan trọng là ưu tiên chất liệu trông gọn gàng, chọn quần áo vừa vặn với cơ thể và xây dựng tủ đồ cơ bản dùng lặp bằng các tông màu dễ kết hợp. Khi biết tiết chế, một chiếc blazer đẹp, quần jeans phom đứng và đôi giày da tốt đã đủ để bạn mặc đi làm cả tuần mà vẫn luôn có cảm giác mới mẻ.