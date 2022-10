Gợi ý đồ mặc nhà giúp phái đẹp luôn thoải mái nhưng vẫn thời trang, thu hút

Được thành lập từ năm 1999, mang sứ mệnh đồng hành cùng phái đẹp, PALTAL tự tin đem đến cho phụ nữ vẻ sang trọng trong phòng khách, gọn gàng trong phòng bếp và quyến rũ trong phòng ngủ. Tất cả được thể hiện tinh tế qua các mẫu Áo khoác, Đồ bộ, Đồ ngủ và Nội y cao cấp, với phương châm "Vì Hạnh Phúc Nữ Giới".



PALTAL tự hào với quy trình khép kín theo công nghệ Nhật Bản từ khâu thiết kế đến khâu dệt, may, in và thêu. Với sự chuyên môn hóa trong từng bộ phận, tính trách nhiệm cao cùng những giám sát kỹ thuật làm việc nghiêm túc, cẩn thận chúng tôi đã không ngừng tìm tòi, khám phá để cho ra đời những sản phẩm hoàn thiện đến từng chi tiết nhỏ nhất, đẹp nhất với chất lượng tốt nhất, phù hợp với vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ. Hơn thế nữa các sản phẩm PALTAL bảo vệ An Toàn cho da theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 14184-1 : 2011.

Nơi mua: https://shop.paltal.vn/collections/do-bo-mac-nha