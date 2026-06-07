Gợi ý 4 việc giúp trẻ nạp năng lượng tích cực trong kỳ nghỉ hè

Thiên nhiên là nguồn năng lượng tốt nhất dành cho trẻ. (Ảnh: ITN).

Thư giãn chất lượng thấp sẽ khiến trẻ ngày càng lười biếng, trong khi học quá nhiều lại tiêu hao hứng thú của trẻ.

Những phụ huynh thực sự thông minh sẽ tận dụng kỳ nghỉ hè để cho con thực hiện một số hoạt động “năng lượng cao”, vừa giúp thư giãn cơ thể và tinh thần, vừa mở rộng tầm nhìn, nâng cao năng lực, khiến trẻ có sức bật mạnh mẽ hơn khi vào năm học mới.

Sắp xếp thời gian vận động tràn đầy năng lượng

Ngày nay, trẻ em hầu như chỉ quanh quẩn giữa trường học và nhà. Căn phòng tù túng đã kìm hãm bản tính tự nhiên, cắt đứt nguồn vui, đồng thời nuốt chửng năng lượng của trẻ.

Nghiên cứu 30 năm của chuyên gia Dương Hạ tại Bắc Kinh đã phát hiện, nhiều trẻ chậm chạp, hay xao nhãng, tâm trạng sa sút, nguyên nhân lại chính là thiếu vận động.

Kỳ nghỉ hè chính là thời điểm tuyệt vời để trẻ tăng cường hoạt động thể chất. Hãy đưa trẻ tham gia một buổi vận động đẫm mồ hôi - chạy bộ, bơi lội, bóng rổ hoặc bóng đá, tùy chọn môn thể thao trẻ yêu thích.

Khi mồ hôi thấm đẫm quần áo, cơ thể sẽ tiết ra dopamine, không chỉ nâng cao tâm trạng mà còn như có phép thuật giúp cải thiện trí nhớ, sự tập trung và hiệu quả học tập.

Cha mẹ tốt nhất nên tham gia toàn bộ quá trình, vừa chơi vừa tương tác, dạy bằng hành động hơn lời nói. Hãy tưởng tượng, dưới ánh hoàng hôn, tiếng cười của bạn và con khi đuổi theo quả bóng chính là khoảnh khắc bù năng lượng tuyệt vời nhất cho bố mẹ và con cái.

Khám phá chuyến phiêu lưu kỳ diệu tại bảo tàng và viện khoa học

Kỳ nghỉ hè là thời gian vàng để mở rộng tầm nhìn cho trẻ! Thay vì chỉ chăm chú vào đống bài tập, hãy đưa trẻ đến các bảo tàng, viện khoa học, đài thiên văn... để kiến thức trở nên "sống động".

Những nơi này tự mang một trường năng lượng đặc biệt, khi đặt chân vào, sự tò mò của trẻ sẽ bùng nổ như tia lửa. Nếu trẻ say mê bầu trời sao, việc quan sát qua mái vòm tại đài thiên văn sẽ khiến các em ngước nhìn vũ trụ bao la, kích thích hứng thú khám phá vũ trụ.

Trước khi đi, phụ huynh nên tìm hiểu thông tin trước, chuẩn bị kế hoạch, hoặc đi tham quan cùng với hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Dắt trẻ em đến nhiều trung tâm khoa học, bạn sẽ ngạc nhiên nhận ra, trẻ coi việc học là điều rất thú vị. Trung tâm khoa học và bảo tàng chính là những lớp học sống động. Đối với trẻ em, một hiện vật triển lãm cũng có thể khơi dậy sự tò mò và khao khát học hỏi mạnh mẽ.

Cùng nhau bắt đầu một cuộc phiêu lưu giữa thiên nhiên

Có dữ liệu cho thấy, hơn 45% trẻ em mắc phải "hội chứng thiếu thiên nhiên", và tỷ lệ này đang tăng theo từng năm. Nhớ lại tuổi thơ của chúng ta, mùa hè là thời gian trèo cây hái quả, bắt cá dưới sông, vui chơi hết mình và cảm xúc cũng có nơi để giải tỏa.

Nhưng giờ đây, trẻ em lại bị giam cầm trong chiếc lồng điện tử, dần mất đi sức sống và sự năng động. Thiên nhiên là nguồn năng lượng tốt nhất, cha mẹ có thể dẫn con đi dạo trong công viên, dùng kính lúp theo dõi dấu vết côn trùng; hoặc chèo thuyền giữa hồ khi hoàng hôn; cắm trại trên rừng, ngủ với bầu trời đầy sao; cũng có thể ra biển ngày thủy triều, đào cát bắt cua, tận hưởng niềm vui tuổi thơ.

Ở nơi không có trần nhà, căng thẳng và lo lắng sẽ bốc hơi nhanh chóng, con người trở nên vô cùng thư giãn, trẻ em cũng sẽ lấy lại năng lượng sống nguyên sơ của mình.

Lên kế hoạch cho một chuyến du lịch dài ngày cùng con

Một cậu bé 14 tuổi không muốn đi học nữa, người cha đã nghỉ việc và cùng cậu lái xe du lịch khắp đất nước. Chuyến đi này không chỉ giúp hai cha con gần gũi hơn, mà còn làm cho tâm hồn cậu bé thêm phong phú, nhìn thấy thế giới rộng lớn.

Nếu điều kiện gia đình cho phép, nhân kỳ nghỉ hè dài, hãy cố gắng dẫn trẻ đi một chuyến du lịch xa. Du lịch chính là lớp học tốt nhất, dù đi đâu cũng có thể giúp trẻ mở rộng tầm nhìn. Khi trẻ nhìn thấy sự rộng lớn của thế giới, chứng kiến đủ mọi hình thái của chúng sinh, trẻ sẽ nhận ra tâm hồn mình can đảm và tự tin hơn.

Theo 163.com