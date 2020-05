Gợi ý 10 thiết kế chân váy mỏng mát, cực "chanh sả" lại tôn chân dài miên man, quan trọng nhất là có mẫu đang sale chỉ hơn 100k

Mẫu váy đứng dáng với đường xẻ khéo léo tôn chân dài, thiết kế hack chiều cao cực khéo dành cho các nàng công sở có nhu cầu. Phần cạp cao thêm đai to bản tạo hiệu ứng vòng eo thon gọn hơn. Thiết kế của Up to Seconds đang được bán với giá 649.000 VNĐ.